Sântana, veche cetate a Aradului, vedetă de film. Munca arheologilor, documentată pe arșiță, ploaie și vânt FOTO VIDEO

Flavia Dragoș este o tânără pasionată de istorie, care a dorit să dezvăluie lumii trecutul Aradulu prin intermediul unui film documentar, realizat pe șantierul arheologic al cetății Sântana.

„Sântana, cetate veche“ este un film realizat de arădeanca Flavia Dragoș pe parcursul desfășurării campaniei arheologice 2022 din situl arheologic al fortificației Sântana din Arad.

Acest documentar a fost proiectat în premieră, recent, la Cinematograful Arta din Arad. „E istoria noastră. A acestor locuri în care trăim. E o cetate cât 13 stadioane de fotbal. E mai mare decât Troia, dar a fost exact ca la Troia, pentru că și aici și acolo: <S-a trăit, s-a iubit și s-a suferit>“, spun cei de la Arta.

Flavia Dragoș spune că, deși este din zonă, nu știa foarte multe despre fortificație, iar ceea ce a descoperit a fascinat-o.

Dimensiunile fortificației Sântana din Arad, care se întindea pe o suprafață de mai bine de 130 de hectare, bogăția artefactelor și monumentele descoperite în interiorul cetății, arată că aceasta a avut o istorie tumultoasă, care a început în jurul anului 1500 î.Hr. când a fost construită, până spre anul 1350 î.Hr. când a fost distrusă pentru prima dată.

Sistemele de fortificare și clădirile din interior au fost reconstruite la foarte scurt timp. Cetatea și-a continuat existența încă aproximativ un secol, dar, probabil, prosperitatea acesteia - așa cum demonstrează bogatul inventar din care nu lipsesc piese de aur și bronz, mărgele de sticlă importate din Egipt sau Mesopotamia și grafit din Boemia și care dovedesc statutul privilegiat al unor membri ai comunității - a făcut ca în jurul anului 1250 î.Hr. să fie din nou asediată și distrusă.

Flavia a filmat pe arșită, pe ploaie și vânt, însă a făcut-o cu o foarte mare pasiune.

„La filmări sau în luna pe care am petrecut-o cu ei pe sit a fost o provocare. Nu mai filmasem pănă atunci în felul acela - în fiecare zi cate 8 ore, 5 zile pe săptămână. În total 3 săptămâni jumătate numai am filmat. Chiar glumeam in ultimele zile cu arheologul Victor Sava, că nici nu știu ce urăsc mai tare, când e foarte cald, sau când e vânt, sau când e ploaie. Pentru ca uneori le-am prins și pe toate trei în aceeași zi. Dar ce m-a motivat și ce m-a făcut să ignor toate provocarile a fost pasiunea, ca și arheologii de altfel. Nimeni nu face asta fără să fie pasionat de așa ceva. Pasiunea pentru film și pentru istoria fortificației. Nici n-am vrut să lipsesc, am vrut să fiu acolo în fiecare zi cu ei. A fost alegerea mea, ei mi-au spus că pot veni și sta cât vreau eu, dar mi-a plăcut mult prea mult ca să vreau să lipsesc”, mărturisește Flavia Dragoș.

Ea a fost cucerită iremediabil de migala cu care profesioniștii își fac treaba. „Să-i vezi cu câtă grijă și finețe lucrează, cum își pregătesc lucrurile, cu câtă atenție privesc totul, cum ajung la concluzii... A fost o experiență extraordinară pentru mine, din punct de vedere profesional și personal, și o să fiu mereu recunoscătoare lui Victor Sava și Complexului Muzeal Arad pentru că mi-au oferit oportunitatea asta”, încheie Flavia.

Premiera, un succes

Premiera filmului documentar „Sântana Cetatea Veche”, realizat de către Flavia Dragoș, s-a bucurat de un mare succes. Sala Cinematografului Arta a fost umplută de către cei care au dorit să vizioneze acest documentar.

Filmul este realizat pe parcursul săpăturilor arheologice de anul trecut la situl „Cetatea Veche” de Flavia Dragoș cu sprijinul Complexului Muzeal Arad, Consiliului Județean Arad, Primăria Sântana.

Moderatorul evenimentului de la Cinematograful Arta a fost conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, managerul Complexului Muzeal Arad. Au luat cuvântul prof. dr. Florin Gogâltan, dr. Victor Sava și Flavia Dragoș. După vizionarea documenarului a urmat sesiunea de întrebări. Profesorul Iosif Matula a luat cuvântul și a vorbit despre dr. Victor Sava, căruia i-a fost profesor. Elevul Sava spunea mereu că el va deveni arheolog - și chiar așa s-a întâmplat. Profesorul Matula este astăzi mândru să vadă că fostul lui elev și-a împlinit visul.

Cele 48 de minute ale filmului comprimă zeci şi zeci de ore de muncă ale echipei de arheologi conduşi de dr. Victor Sava pe şantierul de la Sântana.

Realizatoarea Flavia Dragoş a declarat că a încercat să facă un film care să fie pe înţelesul tuturor, cu atât mai mult cu cât nu este specialistă în arheologie.

„Filmul nu încearcă decât să ducă povestea Sântanei la cât mai multă lume. Am încercat să-l facem uşor de înţeles pentru publicul larg. În cele 48 de minute nu am putut reda întreaga poveste a Cetăţii Vechi, care este impresionantă”, susţine Flavia Dragoş.

Dr. Florin Gogâltan, reprezentantul Institutului de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei Române, din Cluj-Napoca, unul dintre cei care au lucrat intens pe şantierul de la Sântana, a mărturisit că nu au fost foarte încântați când au aflat că vor fi filmați mai multe zile la rând, dar cu timpul s-au obişnuit.

„Pentru lumea ştiinţifică, pentru arheologi, Sântana devine deja un brand. Sperăm să devină un brand şi pentru judeţul Arad. Ceea ce vedeţi în film nu e nimic regizat. Nu a existat un scenariu. Ceea ce vedeţi sunt oameni care lucrează în căldură sau în noroi. Trebuie să vă spun că am căutat câţiva ani pe cineva care să facă un film despre ceea ce facem noi la Sântana. Am avut norocul să o întâlnim pe Flavia care a avut răbdarea să stea împreună nu noi de dimineață și până seara”, a declarat dr. Florin Gogâltan.

Din echipa arheologică a sitului „Cetatea Veche” Sântana 2022 fac parte: prof. dr. Florin Gogâltan, dr. Victor Sava, prof. dr. Rudiger Krause, dr. Dragoș Diaconescu, dr. Alexandru Hegyi, Cristian Cireap, Daniel Preda, Andrei Mărincean, Vlad Murgu, Oriana Dolog, Alexandra Stache, Alexandru Micu, Mihnea Negoescu, Denis Mereuță, Teodora Călin, Kirsten Scheinberger, Ingo Reiss.