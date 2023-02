Luna, între Jupiter și Venus: alinierea planetelor a fost vizibilă și cu ochiul liber

Planetele Jupiter și Venus au traiectoria cât mai aproape de Lună, iar în aceste zile fenomenul este vizibil pe cerul nopții. Arădenii nu au stat degeaba, ci au realizat fotografii pe care le-au postat pe paginia de socializare Facebook.

Deși cu ochiul liber pare că Luna este înconjurată de stele strălucitoare, în această perioadă a lunii planetele Jupiter și Venus orbitează aproape și fac un spectacol inedit pe cerul nopții. Planetele vor fi tot mai aproape de astrul nopții până la finalul lunii.

„Am observat ceva diferit pe cer și m-am gândit să și fotografiez, nu mi-am dat seama că este vorba de Jupiter și Venus. Abia după am căutat pe internet și am văzut că erau date despre fenomen”, a declarat unul dintre arădeni.

O fotografie inedită a fost realizată de către Wilhelm Doru Gombos.

Fenomenul se numește conjuncție și are loc atunci când două planete par foarte aproape una de cealaltă pe cer, în realitate ele fiind la milioane de kilometri distanță.

Planetele vor putea fi observate cu ochiul liber dacă este senin, iar în acestă seară arădenii au avut parte de acest fenomen deosebit.

„Se întâmplă ca în serile următoate să fie și luna prin zonă. Și luna, care se mișcă foarte repede pe cer, va fi în locuri diferite, în seri diferite și anume va fi sub Venus pe 22 și între Venus și Jupiter pe 23”., a declarat Adrian Şonka, astronom.

Venus este la o distanță de peste 100 de milioane de km de Soare, iar Jupiter la peste 700 de milioane de kilometri.

Această conjuncție a planetelor poate fi interpretată și din punct de vedere astrologic.

2023 este un an bogat din punct de vedere astronomic. Vor avea loc și patru eclipse, spun astronomii, - două de Soare şi două de Lună.