Ghid de supraviețuire la cutremur. Ce trebuie să facem în caz de seism VIDEO

Cutremurul din 13 februarie 2023, cu o intensitate de 5,2 grade pe scara Richter, cu epicentrul în Gorj, care s-a simțit și în județul Arad, a făcut ca pompierii să meargă în teren pentru a identifica efectele seismului.

Astfel, în urma cutremurului produs în data de 13 februarie 2023, în Oltenia, cu epicentrul în Gorj, cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter, la o adâncime de 15 kilometri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad a dispus ca echipajele de intervenție din cadrul fiecărei subunități să efectueze misiuni de recunoaștere și patrulare în teren pentru identificarea eventualelor efecte produse de cutremur.

La dispeceratul ISU ARAD nu s-au înregistrat apeluri care să solicite intervenția forțelor ISU, nefiind semnalate pagube materiale sau victime.

Totodată, în urma misiunilor de recunoaștere, nu au fost identificate probleme.

Informații despre măsurile și modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui seism, se găsesc aici: https://fiipregatit.ro/ghid/cutremur/

Reguli de comportare în caz de cutremur (VIDEO)

În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora.

Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență). Pe site-ul ro-alert.ro găsiți întrebările frecvente adresate de populație: https://ro-alert.ro/intrebari-frecvente/.

„Am crezut că văd numai cutremure, de la televizor“

În județul Arad, cutremurul s-a simțit destul cât să îi sperie pe cei care se aflau în locuințe.

„Mă uitam la televizor și am văzut că ușa de la dulap se deschide și se mișcă. Mi-am dat seama că e cutremur. Soția era în bucătărie și nu am apucat să ajung la ea, deoarece la ușă bătea o vecină care s-a speriat și a venit să ne întrebe dacă și noi am simțit că se mișcă casa”, a declarat pentru „Adevărul“ locatarul unui bloc cu 9 etaje.

Un alt arădean spune că a văzut cum se mișcă candelabrul și patul, însă nu a luat în serios semnele seismice. El a crezut că îi joacă imaginația feste, pentru că tot urmărește la televizor informații despre cutremurul devastator din Turcia.