Cum a reușit o fată cu un ski jet să salveze două femei din apă. „Am vrut să ne sinucidem, eu nu pot trăi fără ea”

O fată de pe un ski jet a devenit eroina Aradului după ce, în seara de 14 iulie 2023, a luptat să salveze viața a două femei, o mamă și fiica ei de 52 ani, care se aruncaseră în râul Mureș cu intenția de a se sinucide.

Daniela Denisia Dan, fiica patronului unui cunoscut restaurant de pe malul Mureșului, a fost cea care a văzut că cineva se îneacă.

„Două vieti, mamă și fiică, salvate de la înec din Râul Mureș. Ne mândrim cu tine, Dan Daniela Denisia, fata lui Sima de la Port Arthur, într-adevăr, așchia nu sare departe de trunchi. Felicitări, Daniela noastră, pentru că ai observat că acele femei erau în faza de înec, cu toate că ele voiau să se sinucidă, tu ai avut curajul și puterea să le scoți din apă”, este mesajul postat pe Facebook de către Cristian Marius Zaharia, bucătarul de la cunoscutul restaurant arădean.

Postarea a strâns sute de comentarii în câteva minute.

Cum s-a petrecut totul

Daniela a povestit pentu „Adevărul” că se plimba cu jet ski ul, iar la un moment dat din larg a văzut picioare ieșite afară din apă.

„Mi-am dat seama de la distanță că e un om care probabil s-a înecat și am început să mă apropii tot mai tare până când am văzut și capul, ea se răsucea în apă, mi-am dat seama că încă nu e moartă. Nu știa să înoate. Am prins-o de mână și am tras-o afară cât să îi iasă capul, după câteva secunde a vorbit. Am întrebat ce s-a întâmplat, mi-a răspuns: «am vrut să ne sinucidem, mama este în față». Ele s-au înțeles să se sinucidă amândouă deodată). Am început să strig ajutor pănă m-a auzit instructorul de la Voința care a venit în fugă. Eu îi făcusem semn că în față în apă mai este o doamnă. A sărit în apă și a mers să o caute”, povestește Daniela Denisia Dan.

În acest timp ea se chinuia să o scoată pe femeie din apă și să o urce pe jet ski.

„Deoarece Mureșul curge eu fiind cu jet ski-ul trebuia să accelerez să ne tragem mai în larg, altfel puteam să o lovesc de mal de pietre, ea era cu picioarele sub jet ski, nu avea putere deloc să se ridice sau să se țină de margine. Cu o mână conduceam și cu cealaltă o țineam pe ea. M-am oprit, iar apoi m-am chinuit să o urc sus, pe margine, cum s-a putut, dar să nu mai stea corpul în apă. Am reușit, dar foarte greu, ea nu avea puteri deloc, nu mă ajuta. Nu știu cum am reușit să am atâta putere. În final, am ajuns la mal în timp ce țineam de ea cu o mână și cu cealaltă conduceam”, mai spune tânăra salvatoare.

„Nu mai rezist, am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot trăi fără ea”

Daniela s-a întors apoi să o caute pe cealaltă femeie, dar aceasta fusese deja găsită de băieții de la clubul Voința. Atunci a sunat la 112.

Daniela a povestit ulterior că femeia mai tânără salvată de ea din apă i-a mărturisit că mama sa este „bolnavă cu nervii” și că nu vrea să se trateze. „Nu mai rezist, am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot să trăiesc fără ea”, i-a mărturisit femeie Danielei. Salvatoarea spune că femeia i-a mai povestit că nu mai are pe nimeni, doar pe mama ei.

Cele două femei s-au aruncat, vineri, 14 iulie 2023, la ora 19,53 de pe pasarelă cu scopul de a se sinucide.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Arad au anunțat imediat după incident că două persoane de sex feminin s-au aruncat în apă cu scopul de a se sinucide. Una a fost scoasă din apă conștientă, cealaltă inconștientă. După ce au ajuns cei de la Ambulanță au declarat că mama este în stop cardiorespirator, iar fiica este conștientă.

Mama este în stare gravă

Simina Roz, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a declarat, sâmbătă, că fiica este stabilă, cooperantă sub supraveghere medicală pe Secția Clinică Psihiatrie, dar mama sa este în stare gravă pe Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă II.