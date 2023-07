Cum a dat cărămida folosită la construcție numele unei biserici din Vestul României FOTO VIDEO

O biserică din vestul țării are o denumire mai apare datorită culorii. Este vorba despre Biserica Evanghelică Luterană, aflată în centrul Aradului, numită Biserica Roșie.

Aceasta este un monument istoric și de arhitectură. Edificiul servește drept lăcaș de cult al Bisericii Evanghelice-Luterane, cu servicii divine în limba maghiară.

„Denumirea vine de la finisajul exterior din cărămidă aparent șlefuită. Lucrările pentru construirea bisericii au început în martie 1905, fiind conduse de arhitectul arădean Ludovic Szantay, autorul proiectului, și s-au încheiat în septembrie 1906, când a avut loc sfințirea”, spun reprezentanții Bisericii.

Turiștii, dar și localnicii admiră construcția.

„O admirăm ori de câte ori trecem pe lângă ea, este o construcție de o culoare mai aparte. Cărămida este diferită”, spune una dintre arădeance.

«O lumină spre cer»

Biserica Evanghelică Luterană a fost iluminată arhitectural, în anul 2017.

Primarul de atunci al Aradului, Gheorghe Falcă, a afirmat la vremea respectivă că investiția pentru realizarea iluminatului arhitectural la această biserică a fost de 383.000 lei, lucrările fiind executate de compania Elba.

„Avem și o denumire la ceea ce am făcut noi acolo, ansamblul iluminat se numește «O lumină spre cer». Vrem ca această lucrare să scoată în valoare arhitectura bisericii, pentru că avem un concept de iluminat în legătură directă cu eleganța edificiului. Au fost montate 299 corpuri de iluminat, leduri, culoarea predominant diind alb-cald. Singurele pete de culoare galbenă sunt la acoperiș. Această clădire se înscrie în trendul pe care municipalitatea și l-a impus, de iluminare a unor clădiri. Am început cu Palatul Administrativ, am continuat cu Teatrul Clasic «Ioan Slavici», apoi Biserica romano-catolică Sfântul Anton de Padova. Promitem că vom continua și cu alte clădiri din Arad, pentru a reuși să le punem în valoare prin iluminatul arhitectural“, a declarat în aprilie 2017, Gheorghe Falcă.

Piatra de temelie a bisericii a fost aşezată pe 15 martie 1905, iar ceremonia de sfinţire a noului lăcaş de cult a aut loc în septembrie 1906.

Biserica a fost construită în stil neogotic, cu turnul principal înalt de 46 metri, vitralii executate de artistul Josef Polka din Budapesta, amvonul dăltuit de sculptorul György Orr din Cașovia și pictura altarului realizată de pictorul J. Umlauf.

Orga bisericii, de tip Wegensstein, orgă electropneumatică, a fost lucrată la Timișoara și instalată în 1927. La inaugurare, biserica a avut trei clopote în greutate de 1.590 kg.

Reprezentații Bisericii mai spun că în timpul Primului Război Mondial, din dispoziția autorităților, au fost topite două din cele trei clopote pentru ca din bronzul lor să se facă proiectile. A rămas doar clopotul fa, pentru chemarea credincioșilor. Clopotele au fost turnate în atelierul turnătoriei Hönig din Arad, renumită pentru lucrările de turnare în bronz în zona aceasta.