Atmosferă de vis pe arena „Francisc Neuman” plină ochi. Imnul „Bătrânei Doamne“, intonat în premieră de corul Filarmonicii VIDEO

Disputa UTA - FCSB a închis etapa cu numărul 7 a SuperLigii luni, 28 august 2023, pe o arenă „Francisc Neuman” plină ochi și într-o atmosferă de senzație.

Astfel, meciul de la Arad, a avut loc în fața unui stadion arhiplin, oaspeții având o galerie formată din aproximativ 300 de spectatori. Imnul „Bătrânei Doamne“ a fost intonat în premieră de corul Filarmonicii Arad acompaniat de orchestră. A fost o atmosferă incendiară, mai ales că au început să cânte și suporterii.

Se știe că la Arad la meciurile „Bătrânei Doamne“ atmosfera din tribune este printre cele mai spectaculoase din țară. Toți antrenorii și jucătorii care vin la Arad laudă suporterii pentru ceea ce fac în tribune.

UTA a obținut un succes important, 2-1 cu FCSB. Oaspeții au marcat primii, prin Florinel Coman, arădenii au egalat dintr-un penalty executat de Andrej Fabry, iar pe final de primă repriză, FCSB a rămas în 10 după eliminarea lui Pantea. Godberg Cooper a adus-o pe UTA în avantaj, iar „roş-albii” au ținut de scor până la final. Oaspeții au încheiat meciul în nouă oameni, Coman încasând şi el cartonaşul roşu în repriza a doua.

„E fericire mare, așteptam victoria asta, mai ales după o perioadă mai grea, ne-am pornit foarte greu, am pierdut multe puncte pe greșelile noastre. Mă bucur foarte mult, totuși am câștigat cu echipa care e pe primul loc. Trebuie să recunosc că am început prost, am luat un gol, dar mi-a plăcut reacția echipei, ne-am creat situații, am pus presiune pe apărarea lor, știam că pentru moment e punctul lor vulnerabil, că fac greșeli, și ne-am creat situații, a venit și golul, eu cred că am gestionat foarte bine după aceea jocul. Nu sunt mulțumit de joc, dar de atitudine sunt, la atmosfera care a fost astăzi aici, e incredibil, n-ai cum să nu reacționezi pozitiv. Îi felicit și le mulțumesc suporterilor. Ne-am pregătit foarte bine, așa e când joci cu cel mai bun, trebuie să recunoaștem, nu sunt din greșeală pe primul loc, au un lot foarte bun și au și făcut meciuri bune”, a afirmat Mircea Rednic, antrenor UTA Arad.

Formații:

UTA: Fl. Iacob – Rodrigues, Stolnik, Markov, Abeid – Freitas, Marku – R. Pop, Fabry, Stahl – Cooper. Pe bancă: Kucher – Benga, Iurasciuc, Carp, Dumitrașcu, Vucenovic, Holst, C. Mihai, R. Stanciu. Antrenor: Mircea Rednic

FCSB: Târnovanu – A. Patea, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Ov. Popescu, Djokovic, Olaru – D. Miculescu, Compagno, Fl. Coman. Pe bancă: Udrea – Crețu, Panțîru, Haruț, Oct. Popescu, Lixandru, Ngezana, Radaslavescu, Gogescu. Antrenor: Elias Charalambous

Arbitri: George Găman (Craiova) – Adrian Popescu (Craiova) și Raul Ghiciulescu (Lugoj). Rezervă: Marius Omuţ (Satu Mare).

Observator FRF: Marcel Savaniu (Satu Mare).

Delegat LPF: Claudiu Boariu (Mediaș).