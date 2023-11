Ziua Națională la Alba Iulia: masă populară cu 5.000 de porți de varză și cârnați, paradă militară, concerte și focuri de artificii

Primăria Alba Iulia va oferi participanților la manifestările ce vor avea loc vineri, 1 decembrie, o masa populară cu peste 5.000 de porții. Punctul central al evenimentelor va fi parada cu peste 1.000 de militari și tehnică de luptă.

Douăzeci de bucătari vor prepara la ceaun peste 1.000 de kilograme de varză și în jur de 450 de kilograme de cârnați. Masa va fi servită de la ora 15:30, după ceremonialul militar, în curtea Palatului Principilor.

În plus, în șanțurile cetății vor fi amplasate 75 de standuri cu mâncare (gogoși, cârnați, mici etc) și cu produse de artizanat. Per ansamblu, programul zilei de 1 decembrie la Alba Iulia va cuprinde lansări de carte, expoziții, slujbe religioase, momente de reenactment istoric și concerte. De asemenea, vor fi focuri de artificii, atât de zi cât și de noapte.

Autoritățile se așteaptă la peste 10.000 de participanți din afara municipiului Alba Iulia. În momentele de maximă importanță, în Cetatea Alba Carolina vor, cel mai probabil, peste 20.000 de oameni.

Aplicațiile meteo arată temperaturi de până la 11 grade Celsius în timpul zilei, dar și șanse de precipitații de 70%. În zona de NV a județului există o avertizare cod portocaliu de ploi, ceea ce ar putea afecta și manifestările de la Alba Iulia.

700.000 de lei de la Guvern

Festivităţile oficiale de la Alba Iulia dedicate Zilei Naţionale a României au debutat joi cu tradiţionalul ceremonial al depunerilor de coroane la statuile lui I.I.C. Brătianu, Iuliu Maniu şi Mihai Viteazul, precum şi la busturile primilor suverani ai României Mari, Ferdinand şi Maria, şi arborarea Drapelului Naţional în Piaţa Tricolorului. Ceremonialul depunerilor de coroane a fost organizat la fiecare monument în parte, acestea fiind amplasate în diverse locuri din municipiu.

Tot joi a fost arborat Drapelul Naţional în Piaţa Tricolorului, prilej cu care a fost oficiată şi o scurtă slujbă religioasă de către Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, Irineu. Seara se va încheia cu "Caleidoscopul Unirii", o reprezentaţie de reenactment istoric pe Aleea Muzeului.

Pentru organizarea manifestărilor din acest an de la Alba Iulia, Guvernul României a alocat, săptămâna trecută, suma de 700.000 de lei, dintre care 400.000 de lei pentru Primăria municipiului Alba Iulia şi 300.000 de lei pentru Consiliul Judeţean Alba.