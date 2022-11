Sute de monede vechi de 2.000 de ani, estimate la peste 120.000 de euro, găsite de doi detectoriști VIDEO

Patrimoniul Muzeului Național al Unirii s-a îmbogățit cu două tezaure numismatice deosebit de valoroase descoperite în lunile august și octombrie de două persoane pasionate de detecția metalelor.

Tezaurul de la Jidvei, găsit într-o pădure din apropierea comunei, este format din 116 de obiecte depuse într-un vas din bronz, cuprinzând monede de tip tetradrahmă „Macedonia Prima” din nordul actualei Grecii, din argint (159-150 ante îHr), drahme de tip „Rădulești-Hunedoara”, dacice (sec. III - II îHr), denari de epocă romană (antoninieni), o fibulă din fier, dacică și un amnar din fier, de epocă romană.



Tezaurul găsit pe un teren agricol din comuna Noșlac este format din 109 monede de epocă romană datate la începutul secolului al III-lea (după Chr). În ambele cazuri a existat o colaborare între detectoriști și autorități, astfel încât a putut fi studiat și contextul istoric. Lucrările de cercetare la fața locului, în ambele situații, au fost coordonate de arheologul George Bounegru.

Valoarea de piață a unei monede din tezaurul de la Jidvei este cuprinsă între 300 și 2.000 de euro, iar a uneia din tezaurul de la Noșlac – 60 de euro. Tezaurul de la Jidvei ar avea, astfel, o valoare medie de peste 100.000 de euro, în timp ce al doilea ar valora circa 10.000 de euro.

„Dacia nu este doar un Eldorado, cum a fost în cazul brățărilor dacice și a kososnilor, ci este și un Silverado prin prisma unor monede de o puritate a argintului extrem de mare, a unei tehnici monetare extrem de bine puse la punct. Se găsesc frecvent în Transilvania și denotă un interes militar și comercial deosebit în această zonă. Dacii se orientau spre ce avea valoare pe piață”, a declarat dr. Cristian Găzdac, numismat, cercetător științific la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din cadrul Academiei Române.

Găzdac a remarcat saltul peste timp de 500 de ani, între cele două tezaure, descoperite în aceeași regiune. „Discutăm în ambelee cazuri de averi persoanele. În cele mai multe cazuri, ceea ce vedem sunt consecințele unor tragedii în care lumea în disperare își ascunde averile. Nu au mai fost recuperate de foștii prorpietari din motive cel mai probabil dramatice”, a completat numismatul.

Prezent la evenimentul de prezentare a celor două tezaure, unul dintre cei doi detectoriști a explicat pe scurt cum a găsit tezaurul de la Noșlac.

„Detecția am făcut-o pe un teren agricol. Era o suprafață deja arată. Am găsit două monede la distanță foarte mică, Mi-am dat seama că două monede romane la o distanță de circa doi metri însemanăî ceva. Am ami insistat, am început să mai găsesc monede. Am găsit oarecum locul sursă, m-am oprit și am anunțat autoritățile. Inițial am descoperit 60 de monede, pe care le-a și predat a doua zi conform legii. Apoi de la 60 și până la 109 au fost descoperite de domnul arheolog George Bounegru”, a spus Csaba Kolozsvari.

Acesta a afirmat că a găsit tezaurul după un an de zile de practicare a hobby-ului detecției.

„Am colegi care nu au găsit așa ceva în 5-10 ani. Mă ajută și zona pentru că este foarte bogată din cauza exploatărilor de sare. A fost o chestie de noroc”, a completat acesta. Despre sentimentul trăit după o asemenea descoperire, detectoristul a precizat că este ca la vânătoare.

„Este ca un trofeu, o încununare a hobby-ului. Îndemn fiecare coleg care are această pasiune să procedeze la fel”, a mai precizat bărbatul din Ocna Mureș.

Acesta a avut până în prezent un total de 11 predări de obiecte descoperite cu ocazia activităților de detecție.