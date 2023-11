Scandal între liberali într-un oraș din Ardeal, tranșat în instanță. Un fost viceprimar a cerut daune de 100.000 de lei

Fostul viceprimar al municipiului Sebeș (Alba), Adrian Bogdan, a pierdut definitiv procesul intentat Consiliului Local și Primăriei prin care solicita anularea celor două hotărâri prin care a fost demis din funcție, precum și daune morale de 100.000 de lei.

Hotărârea a fost pronunțată joi, 16 noiembrie 2023, la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde a fost strămutat dosarul.

„Respinge ca nefondat recursul formulat de Bogdan Adrian împotriva Sentinței administrative pronunțate de Tribunalul Alba. Obligă recurentul Bogdan Adrian la plata în favoarea intimatului-pârât Consiliul local al Municipiului Sebeș a sumei de 9.520 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă”, se precizează în minuta hotărârii.

Adrian Bogdan a fost revocat din funcție pe data de 16 iunie 2021, în urma votului dat de consilierii locali ai orașului, în cadrul unei ședințe extraordinare. I s-au reproşat „îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor” care i-au fost delegate pentru realizarea documentației pentru procedura de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş.

De asemenea, i s-a mai reproșat modul în care a condus Direcţia de Asistenţă Socială, dar şi că „nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a anunţa la începutul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Sebeş interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcţii, retribuirea salariaţilor Ocolului Silvic Sebeş R.A., instituţie în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale”.

Acuzații „ridicole”

Adrian Bogdan a catalogat acuzațiile drept ridicole.

„Cred că am tăcut destul şi am înghiţit prea multe. Totul ţine de un bun simţ, pe care eu încă nu l-am pierdut, dar şi de dorinţa de a construi împreună ce am promis locuitorilor din Sebeş. Fără a mă disculpa în vreun fel în faţa glumelor folosite pe post de acuzaţii, pe care posibil viitorul meu fost coleg mi le aduce, ţin doar să punctez mici detalii. Pentru unii vor conta, pentru cei mai mulţi vor ridica un semn de întrebare, iar pe dl Nistor Dorin îl va umple de ridicol, de la un capăt la altul al expunerii motivelor sale pentru care mă vrea plecat din Primăria Municipiului Sebeş. Şi poate chiar şi din localitatea în care eu chiar trăiesc, spre deosebire de domnia sa”, a transmis Bogdan.

Adrian Bogdan a rămas consilier local PNL și cel mai probabil va candida în 2024 la funcția de primar, din partea unui alt partid politic sau independent.