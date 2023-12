Preotul din Ardeal care a decoperit melodia „Așa-i românul”. Cum l-a făcut celebru prin cenaclul Flacăra VIDEO

Cel care a descoperit și făcut cunoscută melodia „Așa-i românul” este un preot din Alba ajuns la vârsta de 82 de ani. Doru Gheaja susține că a cules melodia din zona Sibiului, de pe Valea Hârtibaciului, în urmă cu peste 70 de ani.

Gheaja infirmă faptul că piesa celebră ar avea influențe maghiar, așa cum a susținut recent interpretul Grigore Leșe.

„Am învățat-o în ’54. În ’54 am dat admitere la Seminarul Teologic din Cluj. Pe timpul acela se făceau doar șapte clase. După șapte clase am dat admitere la seminarul din Cluj și aveam un coleg mai mare decât mine cu doi ani, care era din Chirpăr de loc, de lângă Agnita, de pe Valea Hârtibaciului și pe el îl auzeam fredonând melodii, mai multe, probabil de la bătrânii satului le-a auzit el și le-a învățat. Era un cântăreț bun și mi-a rămas în memorie, imprimată, melodia «Așa-i românul», dar așa cum o cântau atunci, cum am învățat-o eu, originală”, a declarat Doru Gheaja pentru Radio Unirea.

Preotul a cântat timp de mulți ani în cenaclul „Flacăra”, al lui Adrian Păunescu, și astfel piesa a devenit celebră.

„Linia melodică e aceeași, asupra textului s-a intervenit după ’90, când s-a înregistrat de unul și de alții, la alții a rămas același text, dar trebuie să reținem că «Așa-i românul» este un cântec patriotic. Nu este un cântec legat de familie, de mamă, este legat de țară. Orice cântec care este legat de țară este un cântec patriotic și eu așa l-am cântat, cum l-am auzit, așa l-am înregistrat, cum l-am auzit”, a completat preotul din Alba.

Referitor la atribuirea meritului pentru acest cântec, părintele Doru Gheaja a explicat faptul că „meritul eu l-aș acorda celor care îl ascultă și le intră în suflet”.

„Cântecul, chiar dacă cineva îl compune, îl înregistrează, nu e al lui personal. Are meritul că l-a cules, că l-a făcut public, poate să îl cânte oricine, dar aici intervine deja lauda. Eu știu de la cutare, de la mama, de la tata, de la bunicu, de la bunica, astea ar trebui să dispară”, a mai spus Doru Gheaja.

A făcut celebru și cântectul „Tu Ardeal”

De loc din judeţul Sibiu, preotul Doru Gheaja este un mare iubitor de muzică bisericească şi folclor. Înainte de preoţie, a fost cooptat în Ansamblul Regiunii Braşov, iar ulterior a intrat în Ansamblul profesionist de cântece şi jocuri „Mureşul“ din Târgu Mureş. „Am stat în acest ansamblu până în anul 1969. Poate mai rămâneam, dar tatăl meu a murit în anul 1968 şi am hotărât să plec de la Târgu Mureş şi să mă hirotonisesc, pentru că tata îşi dorea foarte mult să fiu şi eu preot“, povesteşte Doru Gheaja.

A ales preoţia, dar a rămas aproape de muzica populară, de folclor. În urmă cu peste patru decenii a fost descoperit de Adrian Păunescu care l-a cooptat în Cenaclul „Flacăra“. Ajutat de poet, Doru Gheaja este cel care a lansat cunoscuta piesă „Aşa-i românul“, culeasă din judeţul Sibiu, de pe Valea Hârtibaciului. Ulterior, Adrian Păunescu i-a scris textul la cântecul „Colindul Apusenilor“, a cărei linie melodică este luată de preot de la priceasna „Simone spune-mi tu dacă mă iubeşti“.

„La început, Adrian Păunescu mi-a scris un alt text nu pentru «Colindul Apusenilor», ci «Colindul copiilor pentru pace», pe care l-am cântat vreo doi ani de zile în spectacolele Cenacului Flacăra. După aceea, Adrian Păunescu a schimbat textul şi i-a spus «Colindul Apusenilor», mai cunoscut sub denumirea de «Tu Ardeal», mai spune Doru Gheaja.

Colaborarea cu Adrian Păunescu a continuat şi după 1990, când Cenaclul Flacăra s-a reluat sub denumirea „Totuşi iubirea“. Îşi aminteşte cu emoţie de anul 1992, atunci când a fost cu cenaclul la Chişinău, la sfinţirea statuii lui Ştefan cel Mare, unde a cântat alături de maestrul Tudor Gheorghe şi regretaţii Aldea şi Doina Teodorovici.