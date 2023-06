Clientul unei bănci a refuzat să returneze 5.000 euro primiți din greșeală. Cum s-a încheiat povestea uluitoare

Un bărbat care a primit din greșeală suma de 5.000 de euro la casieria unei unei bănci nu a mai vrut să returneze banii unității bancare. Clientul dorea un schimb de cupiură, în bancnote de 500 de euro, iar casiera s-a încurcat la numărat.

Autorul faptei infracționale (Nicolae T.) a scăpat de răspunderea penală din cauza prescrierii faptei de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, dar a fost obligat să returneze banii către bancă

Întâmplarea a avut loc la 20 ianuarie 2020, în Sibiu, iar hotărârea definitivă a fost pronunțată în 22 iunie 2023, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Potrivit dosarului, în data menționată, bărbatul s-a prezentat la unitatea bancară și a cerut o operaţiune de schimb de cupiură. Iniţial, a solicitat schimbarea sumei de 5.000 de euro, acesta prezentând funcţionarului din cadrul băncii, 100 de bancnote de 50 de euro pe care le dorea schimbate în bancnote de 500 de euro.

În timp ce angajata băncii sorta bancnotele primite, bărbatul i-a cerut să îi mai schimbe încă o sumă de 1.000 de euro, remiţându-i încă 10 bancnote de 100 de euro. Angajata băncii, fiind derutată de cea de a doua solicitare venită din partea acestuia şi având deja pregătite bancnotele de 500 de euro pentru schimbarea sumei precizate iniţial, respectiv 5.000 de euro, dintr-o eroare, a scos din sertar 10 bancnote de 500 euro, în loc de două bancnote.

I-a dat 11.000 de euro, în loc de 6.000

Astfel, în urma erorii în care s-a aflat funcţionarul băncii, i-a fost remisă bărbatului suma de 11.000 de euro, formată din 22 de bancnote de 500 euro, în loc de suma de 6.000 de euro.

La terminarea programului de lucru, casiera a constatat minusul în gestiune, respectiv lipsa a zece bancnote de 500 de euro. Și-a dat seama unde a fost eroarea și l-a sunat pe clientul care a primit banii în plus. Acesta nu a recunoscut nimic și a refuzat să stea de vobă cu reprezentanții unității bancare. Fapta a fost dovedită inclusiv prin înregistrarea video care surprinde momentul schimbului de bancnote.

Curtea de Apel a constatat că termenul de prescripție a faptei s-a împlinit în 19 martie 2023, astfel încât bărbatul a fost absolvit din punct de vedere penal. A rămas, însă, să returneze băncii suma de 4.969,94 euro, cu titlu de daune materiale. Restul de 30,06 euro i-au fost confiscați din cont. Bărbatul are vârsta de 48 de ani, cu studii medii, are profesia de mecanic auto și nu are loc de muncă.