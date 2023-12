Bătaia încasată de ecologistul Gabriel Păun, prescrisă în justiție. Victima, pusă să dea bani agresorului: „Voi merge la CEDO“ VIDEO

Agresorul președintelui asociației Agent Green, Gabriel Păun, a scăpat de răspunderea penală ca urmare a prescrierii faptei. Mai mult, activistul de mediu trebuie să plătească cheltuieli de judecată afaceristului Cornel Lascu.

În luna mai 2015, Păun a ajuns la spital după ce a fost bătut în Munții Retezat, unde documenta proiectul hidrocentralei de pe Râul Alb, din Geoparcul Dinozaurilor din Ţara Haţegului, precum şi posibile tăieri ilegale padure din Parcul Naţional Retezat.

Instanța de apel l-a obligat pe Gabriel Păun la plata a 2.500 de lei atacatorului Lascu Cornel, drept cheltuieli de judecată. La rândul său, Cornel Lascu trebuie să îi plătească lui Păun 7.000 lei daune morale. La instanța de fond, care a constatat, de asemenea, prescrierea faptei, valoarea daunelor morale a fost stabilită la 100.000 de lei.

„Reduce la suma de 7.000 RON daunele morale acordate părții civile Păun Gabriel. Obligă partea civilă Păun Gabriel la plata sumei de 2.500 lei către inculpatul Lascu Cornel, reprezentând cheltuieli judiciare în apel – onorariu de avocat. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp obligă partea civilă Păun Gabriel la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare parțiale către stat în apel”, se precizează în hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, din 20 decembrie 2023.

Încetarea procesului penal pe motiv de prescriere era previzibilă având în vedere faptul că dosarul a fost trimis în instanță doar în 2022, la 7 ani de la comiterea faptelor. De altfel, instanța de fond, Judecătoria Hațeg, a constatat că fapta era prescrisă încă din 24 mai 2020. A contribui la această situație și decizia Curții Constituționale din 2022, privind termenele de prescripție.

„Justiția m-a trădat oricum pentru că a vegetat atât de mulți ani. Este un caz rar în care agresiunea a fost filmată și autorii identificații. Din șase indivizi care m-au bătut, doar unul a ajuns să fie judecat și acela în cele din urmă iertat. Condamnarea lor trebuia să fie rapidă și severă. Dar această eroare crasă a justiției este un semnal pentru răufăcători că pot fi violenți și să scape nepedepsiți”, a declarat Gabriel Păun. Acesta a completat că va continua demersurile judiciare la CEDO, unde va cere daune Statului Român.

Atacat și lovit cu pumnii și cu picioarele

„În ziua de 24 mai 2015, în jurul orelor 13:00, pe raza localităţii Coroieşti, județul Hunedoara, pe un domeniu privat aflat în vecinătatea unui drum public forestier, a avut loc un conflict între mai multe persoane, împrejurare în care inculpaţii l-au lovit cu pumnii şi picioarele pe Păun Gabriel, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale”, se precizează în dosar.

Inițiatorii proiectului au încercat să împiedice accesul în zona lucrărilor a activiștilor care se opuneau investiției, constituind baraje umane și cu autovehicule pentru descurajarea celor interesați în obținerea de informații și imagini despre investițiile ce urmau a fi efectuate.

În 24 mai 2015, la o deplasare în zonă pentru documentarea situațiai, Gabriel Păunm a fost lovit „cu pumnii și picioarele” de către Cornel Lascu și un nepot al acestuia.

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis în iulie 2023 că deciziile de încetare a proceselor penale ca urmare a prescripţiei sunt contrare Dreptului european. Mă simt profund nedreptățit și mă voi adresa imediat și fără ezitare Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). (...) Am fost dat afară din biroul procurorului doar pentru că am îndrăznit să cer politicos o cafea şi un pahar de apă după ce călătorisem 3 zile în șir de pe celalaltă jumătate a Planetei. La un moment dat, după mai mulţi ani de anchetă am fost chemat iarăşi la audieri doar ca să fie întrebat dacă nu cumva m-am răzgândit în legătură cu plângerea penală împotriva agresorilor. Mai mult, am fost obligat, la 7 ani de la atac, să fac din nou RMN şi CT pentru leziunile suferite. Tot pe propria cheltuială. Totul pentru nimic, căci atacatorii rămân liberi”, a mai spus Gabriel Păun.