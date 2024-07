VIDEO Reacția epică a unui britanic atunci când savurează prima dată bucate românești. „Păcat de ea, Românie, că își bat joc alții de ea”

Un tânăr britanic s-a filmat la Cluj în timp ce a mâncat, pentru prima dată în viață, mai multe feluri de mâncare românească. Reacțiile sale i-au amuzat pe internauți, care l-au lăudat pentru felul în care a prezentat România și bucatele tradiționale.

„Încerc pentru prima dată mâncare românească la Cluj-Napoca, România”, e titlul clipului postat pe Facebook, care a devenit viral. Aproape 500.000 de oameni au văzut clipul, iar peste 24.000 l-au distribuit, în timp ce peste 800 au comentat.

„Bine, am ajuns să încerc sarmale, mici și ciorbă de burtă pentru prima dată. Să mergem!”, a spus britanicul în timp ce se lingea pe buze de poftă, după care a adăugat în română: „Poftă bună!”

Ajuns în restaurant, a privit meniul. „Vișiniată! Înger îngerașul meu”, a spus el în română. „Noroc”, a spus apoi, tot în română, în timp ce a savurat un pahar de vișinată, după care a trecut la limonadă. „Ciorbă de burtă”, a citit apoi de pe meniu, tot în română.

„Acesta se numește Varză a la Cluj. Este delicios Nu poți descrie gustul Este foarte, foarte delicioasă”, a început el, în timp ce pe masă avea vișinată și țuică. Au urmat sarmalele, care au primit nota 10 din partea lui, la fel și alte specialități românești.

Adoptat de români

„O sa devii un român grăsuț. Dar chiar ești simpatic!. Iar la cum ne faci reclamă, cred că se întorc și românii noștri înapoi, acasă. Si vom avea și englezi adoptați, pe aici. Să îți fie de bine!”, a scris cineva. „După trei țuici o sa vorbeşti perfect limba dacă”, l-a ironizat altcineva. „Corect, și inima i se va opri instant”, a venit completarea.

Un român din Irlanda a povestit că și irlandezii sunt îndrăgostiți de mâncarea românească. „E simpatic englezul. Aici în Dublin numai chinezăriile sunt bune pâna am adus câțiva irlandezi să mînânce românește. După... nu mai pot scapa de ei”, a comentat el. „Așța am făcut și eu în Italia”, a scris cineva.

„Din blanch mă întorc curând în Cluj pentru un timp .Ar trebui să iau la masă cu mine nişte irlandezi să văd reacția”, a spus alt român din Irlanda.

„Tu și Charlie Ottley ați face o pereche frumoasă pentru turismul românesc”

„Amice, ai ajuns să fii cel mai bun promotor al mâncării tradiționale românești dintotdeaun. Ține-o tot așa. Tu și Charlie Ottley ați face o pereche frumoasă pentru turismul românesc, nu glumă!”, a comentat un britanic.

„Măi omule, ești tare comic, original. Te urmăresc mereu. Stimă și respect. Felicitări și pentru doamna ta, româncuța care te învață tot. Acum ești englez românizat. Sunteți tare faini. Salutări din Manchester”, a scris un român plecat în Marea Britanie.

„Așa cu drag m-am uitat la tot videoclipul... Mi-au dat lacrimile. Sunt din Cluj și mă bucur că i-a plăcut... păcat de ea Romanie că își bat alți joc de ea”, a scris cineva.

„Frate, mă faci să-mi fie atât de dor de mâncarea românească, totul arată atât de delicios”, a comentat altul. „Cum de nu a mâncat mici cu muștar? You are the best Romanian food promoter”, a observat un internaut. „O să ajungi pe brânci acasă”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii.