Un sejur de Revelion la Poiana Brașov, de două-trei ori mai scump ca la New York și Londra

Un sejur de patru nopți în perioada 30 decembrie 2024-3 ianuarie 2025 costă în Poiana Brașov chiar și de două-trei ori mai mult comparativ cu unul la hoteluri de trei și patru stele la New York sau Londra, în zone foarte bune.

Românii care vor să-și facă sejurul de Revelion în stațiunile montane românești trebuie să bage adânc foarte mâna în buzunar, prețurile fiind extrem de mari comparativ cu destinații de top din Vestul Europei și Statele Unite.

„Adevărul” a analizat și comparat prețurile pentru un sejur de patru nopți pentru doi adulți și un copil în perioada 30 decembrie 2024-3 ianuarie 2025 pe Booking.com, cea mai mare platformă de rezervări hoteliere din lume.

La trei hoteluri din Poiana Brașov, prețurile pentru patru nopți pentru perioada sus-menționată depășesc 3.000 de euro per sejur, cu mic dejun inclus. Cel mai scump este Hotelul Aurelius Împăratul Romanilor, unde prețul unui sejur în perioada 30 decembrie 2024-3 ianuarie 2025 este de nu mai puțin de 4.428 euro, urmat de Ana Hotels Bradul (3.437 euro) și Hotel Casa Viorel (3.034 euro).

La New York, în Manhattan, prețurile pentru aceeași perioadă sunt de minimum două ori mai mici față de România. De exemplu, la Courtyard New York Manhattan (patru stele), prețul pentru patru nopți, cameră deluxe cu 1 pat dublu mare și o canapea extensibilă, este de 2.146 euro. Tot la New York, la Hotelul The Renwick, prețul este de 2.195 de euro pentru o suită privată. La Hotel 50 Bowery, o cameră dublă cu două paturi duble costă pentru patru nopți (doi adulți și un copil) 2.214 euro.

Mai trebuie spus că în perioada 30 decembrie 2024-3 ianuarie 2025, un zbor dus-întors la New York pentru trei persoane costă 2.679 euro.

Londra e ieftină pe lângă Poiana Brașov

La Londra, unul dintre cele mai vizitate orașe ale lumii, prețurile pentru un sejur de Revelion sunt cu mult mai mici față de Poiana Brașov, și asta inclusiv în zone exclusiviste.

De exemplu, sejurul de patru nopți la London Court Hotel, aflat în zona Kensington, costă 1.207 euro pentru trei persoane. La YHA London Central, aflat în zona Westminster, prețul pentru o cameră cvadruplă în perioada 30 decembrie 2024-3 ianuarie 2025 este de 1.226 euro. În fine, la Cleveland Residence Chelsea, aflat tot în zona Kensington, sejurul pentru perioada precizată mai sus și tot pentru trei persoane, este de 1.124 euro.

Iar avionul dus-întors la Londra costă pentru aceeași perioadă 939 euro pentru trei persoane, dus-întors. Cu alte cuvinte, cu tot cu avionul, un sejur de Revelion la Londra, cu cazare foarte bună, costă în medie 2.000 de euro. Adică mai ieftin decât la hotelurile de top din Poiana Brașov.