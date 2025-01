Un profesor universitar explică de ce Georgescu, Simion și Şosoacă nu sunt suveraniști: „Vorbim de polul extremiștilor, izolaționiștilor și rusofililor!”

Profesorul Valentin Naumescu a explicat ce înseamnă, corect, suveranist și anti-suveranist, în contextul în care în presă se vorbește despre lideri precum Călin Georgescu, Diana Șoșoaca sau George Simion ca făcâd parte din așa-zisul „pol al suveraniștilor”.

În contextul în care partidele POT, SOS și AUR, respectiv liderii acestora, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă și George Simion, sunt prezentați în mass media ca făcând parte din așa-zisul „pol al suveraniștilor”, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și directorul Centrului EUXGLOB, a explicat ce înseamnă, corect, suveranist și anti-suveranist.

„Terminați, vă rog, cu formularea ineptă „polul suveraniștilor”! Vorbim de polul extremiștilor, de polul anti-sistem, de polul antioccidentalilor, izolaționiștilor și rusofililor! Mai corect – polul anti-suveraniștilor și prietenilor imperialismului rusesc”, a susținut profesorul Valentin Naumescu, pe pagina sa de Facebook.

„Suverană este România pro-occidentală

Profesorul a prezentat o serie de exemple privind înțelesul cuvintelor suveran, anti-suveran, suveranist, antisuveranist:

„SUVERANĂ este Ucraina când își exprimă voința democratică a unei națiuni de a adera la UE și NATO, la lumea occidentală, și de a scăpa de închisoarea lumii ruse!

ANTI-SUVERANISTĂ este Rusia lui Putin când invadează un stat democratic suveran și amenință cu arme nucleare state și națiuni care vor să fie cât mai departe de tirania și minciuna continuă a Kremlinului!

SUVERANĂ este România pro-occidentală, care s-a alăturat pentru că așa am dorit noi, cetățenii români liberi, națiunilor democratice, care iubesc libertatea, rațiunea, știința și dezvoltarea!

ANTI-SUVERANISTĂ este opțiunea politică a autoritarismului și cultului extremismului politic, a ignoranței și conspiraționismului anti-știință, care ține indivizii captivi în bezna urii, violenței și lipsei de educație!

SUVERANĂ este Uniunea Europeană, o uniune liber consimțită de state și națiuni democratice, dezvoltate, prospere, o Uniune care a ajuns -incontestabil- spațiul cu cele mai înalte standarde de viață din istorie și cu cea mai bună calitate a vieții din lume!

ANTI-SUVERANIȘTI sunt susținătorii minciunilor delirante, ale bazaconiilor anti-știință, ai ignoranței istorice și legionarismului criminal, ai antisemitismului și urii față de tot ce înseamnă cunoaștere, educație, civilizație, știință, dezvoltare, libertate responsabilă.

SUVERANĂ este NATO, alianța defensivă care apără și garantează din 1949 libertatea, securitatea și teritoriul țărilor democratice membre.

ANTI-SUVERANIST este tocmai curentul politic care vrea să ne scoată din lumea liberă dezvoltată, pentru a ne aduce înapoi în dictatura și înapoierea sferei de dominație a Moscovei.

„Acestea sunt semnificațiile corecte ale suveranismului și antisuveranismului”, a concluzionat Naumescu, pe site-ul centrulpolitic.

Cine este Valentin Naumescu

VALENTIN NAUMESCU este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și directorul Centrului EUXGLOB. Este abilitat în conducerea de doctorate în domeniul relații internaționale și studii europene și este coordonatorul programului de master de Relații Internaționale, Politică Externă și Managementul Crizelor (în limba engleză) de la UBB Cluj. Între 2005 și 2007 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, iar între 2008 și 2012 a fost consulul general al României la Toronto. Are gradul diplomatic de ministru-consilier, obținut prin concurs.A publicat 23 cărți, în România și în străinătate (Marea Britanie, Canada, Olanda), ca autor unic, coautor, editor sau coeditor și peste 60 de articole științifice și capitole/studii în reviste de specialitate și volume colective. Printre cărțile publicate în ultimii ani se numără: Politica marilor puteri în Europa Centrală și de Est. 30 de ani de la sfârșitul războiului rece (Humanitas, 2019), The New European Union and Its Global Strategy: From Brexit to PESCO (Cambridge Scholars Publishing, 2020), Războiul pentru supremație SUA-China și cele cinci forțe care schimbă lumea. Consecințe pentru România (Polirom, 2022) și Great Powers’ Foreign Policy: Approaching the Global Competition and the Russian War against the West (Brill, 2023).