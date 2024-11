Un aeroport din ţară a introdus o taxă de 5 euro pentru fiecare pasager transportat. Ce reprezintă „tariful de dezvoltare”

Al doilea cel mai aglomerat aeroport din țară a introdus un „tarif de dezvoltare”, în valoare de 5 euro, pentru fiecare pasager transportat. Noua taxă este inclusă în prețul biletelor.

Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a introdus, începând cu 1 noiembrie 2024, o nouă taxă pentru fiecare călător. Pasagerii care vor lua un zbor de pe aeroportul din Cluj vor plăti în plus 5 euro, sumă care va fi inclusă în preţul biletului.

Taxa denumită în raportul aeroportului „tarif de dezvoltare" este menită să sprijine financiar investițiile și proiectele Aeroportului „Avram Iancu”, printr-o strategie pe termen lung, relatează boardingpass.ro. Tariful de dezvoltare nu este perceput pentru pasagerii în tranzit și nici pentru copiii mai mici de doi ani.

Noua taxă este deja inclusă în preţul tuturor biletelor de avion cumpărate de pasageri pentru plecările din Cluj-Napoca şi se va aplica până la data de 31 decembrie 2028.

În ceea ce priveşte strategia de dezvoltare, aeroportul îşi propune să construiască un nou terminal, o nouă pistă de aterizare/decolare de 3.500 de metri și un nou turn de control.

De asemenea, își propune să dezvolte infrastructura de transport intermodal de pasageri şi marfă, continuarea implementării proiectului de iluminare a platformei și realizarea unui parc fotovoltaic.

În plus, companiile aeriene care contribuie semnificativ la traficul de pasageri al aeroportului din Cluj Napoca vor putea beneficia de diverse reduceri. Astfel, companiile vor primi o reducere de 10% dacă transportă între 250.001 și 300.000 de pasageri pe an și pot ajunge la o reducere de 50% dacă transportă peste 500.000 de pasageri pe an.

În 2023, aeroportul din Cluj-Napoca a înregistrat un trafic de 3.240.750 de pasageri, cu 23% mai mare decât în 2022.