Uluirea unui tânăr ajuns într-un sat după alegeri: „IT-istul nu are ce-i face vreunuia dintre aceștia, călit, dacă ajung la bătaie pe conserve”

Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din România a fost o surpriză pentru numeroși români, iar unii dintre ei nu s-au sfiit să acuze faptul că ar fi fost influențate și de nivelul redus de educație al unora dintre conaționalii lor, printre aceștia fiind indicați localnici ai satelor.

Mesajele publicate pe rețelele de socializare, după alegeri, arată cum unii români i-au găsit vinovați de rezultatul votului, pe care nu l-au prevăzut și nu l-au apreciat, pe românii care trăiesc la sate, față de care au prejudecata că sunt mai puțin informați și, astfel, mai ușor de manipulat.

Chiar dacă în ultimele decenii satele românești au rămas în mare parte fără școli și biblioteci, investițiile publice în dezvoltarea lor au fost reduse, iar populația lor s-a împuținat și este în mare măsură dominată de vârstnici, lumea satului oferă o mulțime de perspective asupra resurselor naturale și umane ale României.

Mesajul unui tânăr ajuns întâmplător într-un sat românesc și comentariile primite de acesta arată însă prejudecățile cu care sunt priviți numeroși români din mediul rural. Autorul relatării publicate pe platforma online Reddit s-a declarat revoltat de experiența trăită într-un sat din România și de felul în care localnicii pe care i-a întâlnit au perceput alegerile, iar postarea sa a stârnit un val de reacții de supărare, de la alți români.

Experiența nefastă a unui tânăr ajuns la sat

Acesta a povestit că și-a vizitat un prieten în curtea căruia se strânseseră mai mai mulți localnici, care discutau despre politică și a rămas cu uimit de discuțiile lor.

„M-am dus la un prieten sa îl ajut să facă stâlpii de fier pentru casă. Erau acolo cinci persoane. Foști pușcăriași, bețivi de 50 de ani, oameni ce nu știu să scrie. Când am ajuns, îi auzeam că făceau mișto unul de altul cu cuvinte gen: ”Votează Lasconi, porți tu fustiță”. I-am spus unei persoane mai întreagă la minte că oameni ca ei vor să îl convingă pe Nicușor să candideze. Mi-a răspuns: ce să facă incompetentul acolo, că ne trebuie unul ca Piedone”, a relatat tânărul.

Tânărul a mai povestit și despre modul în care au întâmpinat localnicii deschiderea recentă a unui supermarket în sat și despre cum privesc informațiile de pe rețelele sociale:

„Oamenii vorbeau despre cine știe în ce direcții bat camerele din magazin și la ce rafturi poți fura conserve de pește să nu fii filmat de camere, pentru că alții au făcut deja asta. Deschide unul Tik Tok și îi apare un video legat de banii ilegal folosiți în campania lu Georgescu. Spune: ”dispari dăte-n m... tăi". Scroll mai departe, apare maneaua: i-auzi aici ce melodie faină și începe să fredoneze. Asta se întâmplă în fiecare sat din România, acești oameni merg la birtul sau magazinul din sat, acești oameni împart opinii cu alți oameni de aceeași mentalitate. Din păcate, ei sunt majoritari în România și ne decid soarta”, a fost mesajul tânărului, care a stârnit un val de reacții de la utilizatorii rețelei de socializare.

Ce cred unii români despre lumea satului

Mulți români uită că trăiesc într-o „bulă”, i-a răspuns unul dintre ei.

„Dacă am începe măcar să urmărim ce se vorbește și gândește peste gard, am înțelege mai bine situația din România și poate am găsi un numitor comun, cu timpul. Până atunci, zicem că noi suntem ăi deștepți și ei - boi”, scrie acesta.

Oamenii acuzați de ignoranță, în mesajul publicat de tânăr, n-au cum să se trezească la realitate așa de simplu, este părerea altul român, în timp ce un alt comentator le dă dreptate localnicilor și arată că nemulțumirea tânărului vine și din aerul de superioritate cu care i-a tratat.

„Școala i-a abandonat de mici fiindcă "erau proști", societatea i-a abandonat fiindcă "nu știau să facă nimic" așa c-au trebuit "să se descurce". Au absolvit magna cum laude și summa cum laude școala vieții. Iar dacă se strică rău treaba, ei sunt cei care supraviețuiesc. IT-istul corporatist de rând n-are cum s-o dea parte-n-parte cu unu din aceștia, călit la pușcărie dacă se ajunge la bătaie pe cutii de conserve”, susține acesta.

Un alt român susține că politicienii au dorit ca populația sa fie cât mai puțin educată, să poată fi astfel mai ușor de controlat și manipulat.

„Problema este ca nu s-au gândit ca poată sa apară o alta entitate care sa profite de asta și asa au fost luați prin surprindere. Oamenii nu sunt capabili sa filtreze informația și cred tot ce aud la TV sau pe rețelele sociale”, spune el.

„Cum povestești, de zici că ai fost în safari și erau lei, hipopotami și rinoceri peste tot, dar te-ai furișat tiptil, reușind să scapi cu viață. N-ai pomenit nimic despre ce ai zis sau ai făcut tu în preajma lor”, scrie un alt român.

Oamenii de la sate au fost uitați de statul român, este concluzia unui comentator, iar altul crede că românii au în general o părere prea bună despre ei, care se se schimbă imediat după alegeri.

„Bunicii mei locuiau într-un sat relativ mic din Transilvania, iar în urma cu 15 de ani când am fost ultima dată acolo nu îmi aduc aminte să fi văzut asemenea oameni. Eu locuiesc în UK de mai mult de 20 de ani, iar din 2010 nu am mai vizitat România deloc, deci nu știu cum este situația generala acolo, mai ales în zone pe unde eu nu am fost”, spune un alt român.