Trupa Firma a provocat un val de reacții după ce a postat un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu

Trupa Firma a provocat un val de reacții din partea fanilor săi, după ce a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de susținere pentru fostul candidat în alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

"Libertatea de circulaţie; egalitatea în faţa legii; dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie; libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; libertatea de opinie şi de exprimare; întrunirea paşnică; libertatea de asociere; participarea la treburile publice şi la alegeri; şi protecţia drepturilor minorităţilor. Aceasta interzice privarea arbitrară de viaţă; tortura, tratamentele sau pedepsele crude sau degradante; sclavia şi munca forţată; arestarea sau detenţia arbitrară; interferenţa arbitrară cu viaţa privată; propaganda de război; discriminarea; şi promovarea urii rasiale sau religioase", susţin membrii trupei, după reţinerea de miercuri a fostului candidat la preşedinţie.

Postarea a strâns rapid câteva sute de comentarii, mulți dintre fanii trupei condamnând un astfel de mesaj.

"Ferească! Nu înțelegeam ce caută așa o postare la o trupă pe care, scuzele mele, n-o credeam în stare de atîta prostie. Am citit de două ori, am intrat și pe profil, să fiu sigură că voi sînteți. Și da, voi sînteți. Ce păcat", se arată într-un comentariu care, la rândul său, a strâns sute de aprecieri.

"Deci sa înțeleg "you stand with": un simpatizant legionar, om care a declarat venituri 0 în campania sa, are în jur membrii ai unei mișcări fasciste, om care zice de Putin (omu care o început un război vinovat de moartea a zeci de mii de oameni) că e un lider care-și iubește tara și că înțelepciunea rusească e soluția pentru România, om anti UE, NATO, Conspiraționist, homofob, antiavort, lider de cult, S.a.m.d", a adăugat un alt internaut.

Alții au anunțat că nu vor mai merge la spectacolele programate, la care își luaseră deja bilet.

"Erați trupa mea preferată! Până acum. Și am mai cumpărat și bilete pt. concertul de sâmbătă (la care, cu regret, n-o să mai vin)! E nevoie doar de un nivel mediu de inteligență ca să realizezi ca Georgescu este un impostor periculos și limitat, ori voi chiar păreați niște oameni inteligenți. Sunt extrem de dezamăgită, mi-ați stricat seara (și programul de sâmbătă). Iubirea de țară este una, însă demagogia stupid-vicleană a lui Georgescu este cu totul altceva. Replici ca “noi, poporul, suntem energia, etc” sunt aberații, nu dovezi de patriotism. Imi pare rău să spun asta dar cred ca ar trebui boicotat concertul vostru de sâmbătă, sper sa aveți sala goală. Sfârșit de capitol", se arată într-un alt comentariu.

Ca urmare a acestei situaţii, Green Hours a decis să anuleze concertul pe care artiştii urmau să-l susţină în club în data de 1 martie.

FiRMA este o formaţie românească de rock alternativ, fondată în 2001, şi este considerată un pioner al rockului alternativ din România. După nominalizările la MTV European Music Awards 2004 la categoria Best Romanian Act şi MTV Romanian Music Awards pentru Best Rock Band din 2005, Firma devine prima trupa românească nominalizată la o secţiune internaţională. Firma a reuşit să ajungă printre cele trei finaliste ale categoriei, devansând alţi 15 artişti, printre care şi Sunrise Avenue (Finlanda) şi The Klaxons (Marea Britanie).

În 2019, formația a concertat în deschidere la Bon Jovi.