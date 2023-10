Temperaturi de până la 38 de grade în luna octombrie

Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă și am putea avea si temperaturi de peste 30 de grade, spun meteorologii.

Potrivit meteorologilor, temperaturile pot atinge maxime situate între 35 și 38 de grade Celsius, iar cantitatea totală lunară de precipitații va avea una din cele mai mici valori.

Temperatura maximă absolută a acestei luni în România este de 39 de grade, iar cea minimă de -21,3 grade Celsius, potrivit Agerpres.

"Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 - 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie", menționează specialiştii ANM.

Conform datelor colectate în perioada 1961-2022 la stațiile meteorologice ale ANM, tempertura medie a lunii octombrie este cuprinsă între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, în cea mai mare parte a Dobrogei şi pe areale mai restrânse din Moldova.Pe Litoral, în Delta Dunării şi local, în sud-vestul Banatului şi în lunca Dunării, mediile depăşesc 12 grade Celsius.

Între 8 şi 10 grade Celsius se înregistreaza în medie în Transilvania, Dealurile Vestice, Maramureş, în cea mai mare parte a Moldovei şi Subcarpaţi.

În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (la peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 - 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius, conform sursei citate.

"Uneori, pe fondul advecţiei unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime "estivale" chiar şi în luna octombrie, temperaturi ce depăşesc 35 - 38 grade Celsius", atrage atenția caracterizarea climatică a lunii făcută de ANM.

Care au fost temperaturile în luna octombrie a anilor trecuti?

Datele arată că temperatura maximă absolută a acestei luni în România este de 39 de grade Celsius şi s-a înregistrat în ziua de 3 octombrie 1952, la Armăşeşti (judeţul Ialomiţa), în același an, pe 2 octombrie, la Bucureşti a fost înregistrată temperatura maximă de 35,5 grade, la staţiile meteorologice Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi.

"În luna octombrie 1952, temperatura maximă absolută a fost depăşită la 52 de staţii meteorologice, în 2 octombrie, majoritatea valorilor fiind mai mari de 30 de grade Celsius", susţin meteorologii.

Temperatura maximă absolută a mai fost depășită de a lungul anilor în luna octombrie, în 1991, 1993 și 2012.

Unele din cele mai calde luni octombrie din țara noastră au fost consemnate și în 1966, 1984, 2001, 2012, 2018, 2019.

La polul opus, minima absolută din octombrie în România este de -21,3 grade și a fost înregistrată la Întorsura Buzăului, în data de 27 octombrie 1988. Aerul arctic poate produce în această perioadă a anului răciri bruște ale vremii.

Cele mai reci luni octombrie au fost înregistrate în următorii ani : 1971, 1972, 1979, 1997, 2010, etc.

ANM spune că luna octombrie este una dintre lunile caracterizate de cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii.

Cele mai ploioase luni octombrie s-au înregistrat în anii: 1972, 1974, 2003, 2007, 2016, etc., iar cele mai secetoase în anii: 1965, 1969, 1985, 1995, 2000, etc.