Șocul trăit de un american într-o frizerie din București. A scăpat cu fuga: „Ce naiba? Am venit aici pentru o tunsoare!”

Un vlogger american care crează conținut pe Tik Tok a trăit o experiență neașteptată în România, la București, într-o frizerie. A relatat totul cu umor și cu lux de amănunte pe Tik Tok, ca și cum ar fi scăpat miraculos din mâinile frizeriței.

Americanul a postat pe pagina sa de TikTok, @oopsimovedagain, care este urmărită de aproape 100.000 de oameni și are milioane de aprecieri, un clip video în care povestește o întâmplare petrecută într-o frizerie din București.

Nimic nu anunța ce urma să i se întâmple în frizerie. Americanul s-a așezat pe un scaun, iar una dintre angajate l-a tuns exact așa cum și-a dorit. Ce a urmat a ieșit însă din sfera normalului, lasă el de înțeles.

„Știi ce mi s-a întâmplat astăzi? A fost o nebunie! Am mers la tuns, tootul a fost ok. Ea a început să-mi tundă părul, până când la final, cu un fel de dispozitiv de masaj, a început să facă așa, să-mi facă masaj la cap, ceea ce mi se părea foarte tare”, povestește cu umor americanul.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Americanul susține că femeia a început să coboare pe gât, iar apoi pe piept, moment în care el s-a pierdut și a fugit afară din salon.

„Dintr-o dată, a început să se mute de pe capul meu pe gâtul meu. Am zis ok, asta e interesant. Ulterior, mi-a pus mâna și pe spate, a început să mă atingă și la un moment dat, frizerița a început să mă atingă pe piept și am zis «Ce naiba? Am venit aici pentru o tunsoare!», apoi am fugit”, a relatat el pe Tik Tok.

Ce nu a spus americanul este în ce salon și când exact i s-a întâmplat ceea ce pretinde el. Clipul postat pe Tik Tok a fost filmat într-un mall din Cotroceni, ceea ce ar sugera că și salonul de frizerie ar fi în aceeași zonă.