„Sindromul lui Dumnezeu”. Psihologii explică abuzurile sexuale din universități

Scandalul cu iz sexual în care este implicat sociologul Alfred Bulai, acuzat că a hărțuit, de-a lungul anilor, mai multe studente, readuce în discuție un fenomen despre care puțini au avut curajul să vorbească până acum: existența, în sistem, a profesorilor prădători sexuali care, spun specialiștii, dezvoltă anumite deviații comportamentale izvorâte din prea multă grandomanie. „Ajung să se creadă niște mici Dumnezei cărora li se cuvine totul”, a explicat pentru „Adevărul” psihologul Radu Leca.

Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului de hărțuire sexuală în care a fost implicat lectorul universitar Horea Bădău, că opinia publică este zguduită de o nouă poveste șocantă: de data aceasta, protagonist este unul dintre cei mai mari sociologi români, Alfred Bulai, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Povestea, pe scurt: profesorul Alfred Bulai este acuzat de mai multe studente de abuz și hărțuite sexuală. Tinerele au povestit jurnaliștilor de la Snoop cum acesta le făcea avansuri și le punea să se dezbrace în fața lui. Totul s-ar fi întâmplat în timpul orelor de practică pe care studenții, însoțiți de dascăl, le urmau în diferite zone din țară. Scandalul nu a rămas fără urmări: profesorul a fost suspendat din funcție, iar polițiștii au deschis o anchetă pe numele său.

Psiholog: „Un profesor glorificat are acces la o putere fabuloasă”

„Dintr-o înțelegere greșită a preamăririi, un profesor poate ajunge să se creadă egal cu Dumnezeu. Din păcate, acest lucru se poate manifesta și într-o direcție sexuală în raport cu elevii sau studenții de care ar trebui să aibă, în mod normal, grijă”, a explicat psihologul Radu Leca.

Acesta consideră că în astfel de cazuri avem de-a face cu o tulburare de comportament și dinamică sexuală. „Natura schimbătoare hormonală care face parte din interiorul nostru transformă, atunci când te aștepti mai puțin, o persoană cu tulburări afective într-un posibil prădător sexual. Există profesori care au senzația că li se permite orice, tocmai pentru că sunt foarte bine cotați, foarte cunoscuți, foarte apreciați din punct de vedere academic. În momentul în care un profesor a fost glorificat în acest fel, el a primit acces la o putere fabuloasă, o putere pe care o exercită asupra studentului, uneori, și dincolo de catedră”.

Această deviere comportamentală, continuă psihologul, are rădăcini adânci, dar și multe surse de existență. „Un psiholog, dacă va vorbi cu o persoană acuzată și găsită vinovată de hărțuire sexuală - fie că este medic, profesor, avocat etc - ar putea descoperi în interiorul minții sale tot felul de resorturi care generează această tulburare, această deviație de comportament. Vorbim despre elemente care țin, printre altele, de ideea de putere absolută, puterea de a decide oricând, orice. Această grandomanie duce, inevitabil, către „sindromul lui Dumnezeu”. În cazul dascălilor acest lucru se traduce în felul următor: eu sunt cel mai bun, tu asculti de mine, eu sunt acela care știe cel mai bine, tu încă înveți, și atunci, cumva, puterea asta pe care o are asupra studentului se prelungește și dincolo de catedră. Astfel de persoane consideră că este dreptul lor a a abuza și hărțui, este un drept al lor universal pe care și l-au câștigat și pe care trebuie să și-l exercite”.

Vorbim despre un raport inegal de forțe, studentul plecând din start dintr-o poziție de inferioritate. „Există profesori care profită de statutul pe care îl au în fața elevilor sau al studenților și care se manifestă dincolo de atribuțiile lor, ca dascăli!”

Psihologul Radu Leca este de părere că o expertiză psihologică și psihiatrică a tuturor cadrelor active este obligatorie pentru a preveni astfel de comportamente. „Susțin cu tărie proiectul de testare psihologică și psihiatrică a tuturor cadrelor didactice, atât din licee cât și din universități, la nivel național, o dată la șase luni. Această testare trebuie să fie una amplă, care să dureze și care să fie realizată din punct de vedere psihologic, ca expertiză, și neuropsihiatric”. Iar în ceea ce-i privește pe elevi și studenți, „aceștia sunt obligați moral să-l dea în vileag public pe hărțuitor. Numai că acest lucru trebuie să fie făcut având la bază niște dovezi. De aceea le recomand tuturor să înregistreze audio și video orice comportament deviant venit din din partea oricui”, recomandă psihologul Radu Leca.

Fostă studentă a lui Alfred Bulai: „Dacă le place de voi, aia e!”

Ușor de zis, greu de făcut, căci studenților le este teamă să vorbească. Cei mai mulți preferă să ascundă astfel de fapte încercând să le depășească singuri. Fiecare cum poate. Carmen Dumitrescu, una dintre fostele sudente ale lui Alfred Bulai, acuză și ea lipsa de curaj a fostelor sale colege, victime ale agresiunilor și hartuirilor sexuale. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, tânăra face dezvăluiri șocante. „ Am fost studenta lui Alfred Bulai la SNSPA. Acum cinci sau șase ani, când am încercat eu să scriu ceva similar despre un coleg al lui Bulai de la aceeași catedră de sociologie a SNSPA, nimeni n-a vrut să vorbească. Nici fostele mele colege, nici studente din anii următori. Pentru că abuzurile astea se știu încă de pe vremea când eram eu studenta lor! Și asta se întâmpla acum mai bine de 17 ani!”

Tânăra povestește că în facultate comportamentul profesorilor de sociologie Bulai și Pieleanu era arhicunoscut printre studente. „Din primele zile în care am început să merg la cursuri discutam cu colegi mai mari despre cum sunt profesorii, despre cât de exigenți sunt, despre cât de buni sunt, pentru că la SNSPA fiecare profesor era, de fapt, un personaj. (...) Dar când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai și Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: Aveți grijă cu ăștia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Și să aveți grijă cum vă îmbrăcați la cursuri, că dacă le place de voi, aia e! (...) Deci, trebuia să ai grijă! În ce consta această autoprotecție, nu știu nici acum. Cert e că multe dintre noi, când aveau cursuri de sociologie, aveau grijă să nu se machieze și să nu se îmbrace în vreun fel care ar fi putut fi catalogat drept atrăgător”, a mărturistit tânăra. „De-a lungul celor patru ani în care am urmat cursurile la SNSPA și în care am fost studenta celor doi, am auzit zeci de întâmplări. Majoritatea din practică. Se vorbea și despre violuri”, a continuat aceasta.

Fosta studentă mărturișește că a fost uluită și șocată de faptul că nimeni nu a suflat o vorbă. „Motivele erau cam aceleași: nu e bine pentru imaginea unei tinere studente cu o carieră în față să se audă că a fost abuzată sexual, părinții ar fi fost dezamăgiți, mulți plăteau taxe ca să își țină copiii acolo și voiau ca banii lor să se concretizeze în diplome, nu în plângeri penale. Așa că fetele tăceau”.

Carmen Dumitrescu mai povestește că a încercat să-și convingă fostele colege să povestească abuzurile prin care au trecut însă s-a lovit de un refuz categoric. „Acum vreo cinci ani am încercat să iau legătura cu fostele colege care îmi mărturisiseră că au fost abuzate. Cele pe care le-am putut aborda au spus că nu vor să își amintească. Și că, până la urmă, nu va face nimeni nimic, pentru că despre ăștia doi știau toți. Toți știau! Băi, știau de vreo 20 de ani, cel puțin. Și nimeni n-a făcut nimic. Ba chiar îmi amintesc că mi s-a argumentat că Bulai se însurase cu o studentă de-a lui și avea porniri din astea dintotdeauna”.

Fosta studentă consideră că vinovați de traumele prin care au trecut colegele sale sunt în primul rând reprezentanții facultății, conducerea care a știut dar nu a luat nici o măsură. „Dacă conducerea universității ar fi ascultat zecile, ba îndrăznesc să spun, sutele de mărturii despre comportamentul inadecvat al celor doi profesori, fetele acelea pe care azi le vedem în investigația Snoop n-ar fi fost obligate să trăiască cu traumele pe care le au. Și îndrăznesc să spun că vina pentru traumele lor și ale altor zeci sau sute de studente nu e doar a acestor profesori cu instincte de prădători, care cred despre ei înșiși că sunt zei ai manipulării, ci a fiecărei persoane care a stat la conducerea SNSPA în ultimii 20 și ceva de ani. Fiecare dintre cei care au știut și n-au mișcat un deget. Fiecare poartă vina acestor traume. Pentru că și aici toți știau!”

Reacția conducerii SNSPA: Alfred Bulai, suspendat de la catedră

În urma scandalului, conducerea SNSPA a avut și o primă reacție exprimată într-un comunicat de presă. Iată textul integral:

„Luni, 29 iulie 2024, conducerea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a luat act cu deosebită îngrijorare de acuzațiile de hărțuire sexuală și comportament abuziv, aduse prof. univ. dr. Alfred Bulai, formulate în cadrul unei investigații jurnalistice publicate recent. SNSPA are o toleranță zero pentru orice formă de hărțuire, discriminare sau abuz. Considerăm că un astfel de comportament este inacceptabil și dăunător mediului academic, punând în pericol siguranța și bunăstarea studenților noștri. Imediat după apariția acuzațiilor în presă, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, după consultarea cu președintele Senatului SNSPA, prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu, și cu decanul Facultății de Științe Politice, conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, s-a autosesizat și a solicitat Comisiei de Etică a SNSPA o analiză urgentă și detaliată a situației. Comisia va strânge toate probele necesare și va audia toate părțile implicate pentru a stabili faptele și va aplica sancțiunile corespunzătoare, dacă se impun.

De asemenea, rectorul SNSPA a solicitat domnului decan Cristian Pîrvulescu să convoace, în regim de urgență, Consiliul Facultății de Științe Politice, pentru a analiza situația. Rectorul SNSPA a cerut retragerea profesorului Alfred Bulai din poziția de director al Departamentului de Sociologie și suspendarea participării la activitățile didactice, pe perioada derulării analizei Comisiei de Etică a situației sesizate.

SNSPA este dedicată creării unui mediu de învățare sigur și incluziv pentru toți studenții, profesorii și personalul administrativ. Vom analiza cu atenție acest caz și vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura o rezolvare corectă și transparentă. Este esențial ca toți studenții să se simtă respectați și protejați în timpul studiilor la SNSPA. Considerăm inacceptabile acțiunile care pot încălca demnitatea și integritatea studenților noștri. Vom colabora cu toate părțile implicate pentru a elucida acuzațiile și a lua măsurile adecvate, conform regulamentelor interne și legislației în vigoare”.

Alfred Bulai, în vizorul poliției. Este cercetat pentru folosirea funcției în scop sexual

Cazul a ajuns și în atenția polițiștilor care au deschis o anchetă. Direcția Generală a Poliției Municipiului București a transmis într-un comunicat că au fost dematare investigații în acest sens. „Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, ce fac referire la faptul că, un cadru didactic al unei Universități din București ar fi avut un comportament nepotrivit față de mai multe studente, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Capitalei au demarat investigațiile, față de persoana în cauză urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea funcției în scop sexual, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, se arată în comunicatul poliției.

Despre „mângâieri în penumbră” la Universitătea de Arhitectură

Un alt profesor universitar acuzat de studente de agresiune sexuală este Ștefan Adam, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. Publicația Ropaganism a scris că acesta ar fi trimis unor studente mesaje și fotografii indecente pe rețelele de socializare.

Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Marian Moiceanu, a declarat pentru sursa citată că problema va fi tratată „prioritar, în vederea stabilirii adevărului și dispunerii de măsuri raportate la acesta, conform prevederilor regulamentelor interne pentru asigurarea continua și permanentă a unui spațiu academic sigur la UAUIM.”

Iar aceste cazuri nu sunt, din păcate, singulare. Să ne amintim de cazul Horea Bădău, fost lector universitar în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, acuzat de mai multe studente de hărțuire sexuală și abuz.

Soluții

Contactat de Snoop, Bulai a negat că ar fi cerut vreodată vreunei studente să se dezbrace. El a negat și că ar fi încercat să sărute vreo studentă în biroul său și spune că nu-și aduce aminte să fi spus lucrurile care îi sunt atribuite de studente. Bulai a negat și că ar fi avut vreodată vreo relație sexuală cu studente.