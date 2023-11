Ramona Hărătău, Mixes Business Lead SEE, Nestlé: „În România, am plantat până în prezent 90.000 de puieți de salcâm și molid“

NESCAFÉ premiază în această toamnă consumatorii printr-o campanie inedită cu premii, în care fiecare înscriere unică înseamnă o şansă de câştig şi un puiet de salcâm plantat în Pădurea de Miere Nestle. Campania naţională pentru consumatori are loc în perioada 2 octombrie - 12 noiembrie, iar pe lângă premiile atractive prin care NESCAFÉ® vrea să recompenseze consumatorii loiali, marele obiectiv este extinderea Pădurii de Miere Nestle din judeţul Giurgiu. Ramona Hărătău, Mixes Business Lead SEE, Nestlé, a explicat rolul și beneficiile acestei campanii naționale.

Care este rolul acestei campanii naționale pentru consumatori, derulată în perioada 2 octombrie – 12 noiembrie?

Campania noastră națională „Câștigă cu NESCAFÉ® și susține Pădurea de Miere” e menită să recompenseze consumatorii loiali prin oferirea șansei de a câștiga unul dintre premiile atractive. Marele obiectiv este însă extinderea Pădurii de Miere Nestlé din județul Giurgiu, pentru a genera un impact chiar aici, în România, unde ne bucurăm de o bază puternică de consumatori loiali. În felul acesta, câștigă comunitatea locală și noi toți – o nouă pădure și o nouă sursă de polen pentru albine.

Cum pot contribui oamenii la susținerea proiectului?

Fiecare român poate contribui în mod direct la susținerea acestui proiect cumpărând produse NESCAFÉ® și înscriindu-se în tombola cu premii până pe data de 12 noiembrie 2023. Pentru fiecare înscriere a unui participant unic la tombolă, Nestlé România și echipa NESCAFÉ® vor planta câte un puiet de salcâm în Pădurea de Miere.

Ce a determinat demararea proiectului Pădurea de Miere și cum se prezintă aceasta după un an de la prima inițiativă?

Nestlé România a lansat anul trecut Pădurea de Miere, care reunește toate proiectele și programele de împădurire și biodiversitate din România. Acțiunea de împădurire a venit în completarea acțiunilor de ecologizare din 2019, plantarea de puieți de salcâm și de molid din 2020 și 2021. Ambiția companiei în direcția dezvoltării durabile este ca la nivel global să atingă zero emisii nete până în 2050, prin tranziția la energie regenerabilă în proporție de 100%, prin dezvoltarea de ambalaje alternative, prin inovarea în rețete și, nu în ultimul rând, prin implicarea concretă în activități care să ducă la creșterea gradului de biodiversitate și reducerea cantității de CO2 prin plantări de copaci. Nestlé și-a luat angajamentul să planteze la nivel global 20 de milioane de copaci pe an.

Cum ați ales locația din Județul Giurgiu?

Puieții de salcâm au fost plantați în Comuna Mârșa din Județul Giurgiu, pentru a aduce polenizatori în zonă și vor ajuta la prevenirea degradării solului. Terenul a fost ales de câtre partenerii noștri de la Asociația Mai Mult Verde pentru că era un teren intens folosit în agriculgură și ne-am dorit să îl redăm comunității locale.

Câți copaci ați plantat și câți mai aveți în plan în această nouă fază a proiectului?

În anul 2022, am plantat 20.000 de puieți de salcâm, anul acesta am adăugat încă 15.000 de puieți și ne dorim să extindem Pădurea de Miere și în 2024.

Care este suprafața acoperită și cea la care se va ajunge după această nouă campanie?

În 2022 am plantat pe o suprafață de 4 hectare, iar anul acesta am acoperit încă 3 hectare, deci Pădurea de Miere se întinde în acest moment pe 7 hectare.

Credeți că premiile generoase pe care le puneți în joc vor stimula participarea la acest proiect?

Da, credem că premiile generoase și numeroase din această campanie vor stimula participarea în campanie și vor fi o recompensă bine-meritată pentru consumatorii noștri loiali.

Așteptați și alți parteneri în acest proiect de extindere a proiectului Pădurea de Miere?

Dincolo de invitația lansată consumatorilor, de a se înscrie în campanie, am lansat deja și o invitație către partenerii noștri de afaceri, de a ni se alătura la plantarea din noiembrie, să vedem împreună cum se extinde Pădurea de Miere.

Este extinderea Pădurii de Miere un ajutor dat apicultorilor din zonă?

Desigur, Nestlé România va relua plantările pentru extinderea Pădurii de Miere tocmai în ideea de a da un ajutor prețios apicultorilor din zonă, creându-le un areal propice pentru familiile lor de albine.

Care e ideea pilonului de sustenabilitate “Nestlé for a Waste Free World”?

Viziunea din spatele pilonului de sustenabilitate Nestlé for a Waste Free World este ambiția companiei în direcția dezvoltării durabile la nivel global și atingerea de zero emisii nete până în 2050. Sub această umbrelă aducem laolaltă toate proiectele noastre de împădurire, campaniile de educare și conștientizare în școli și către publicul larg, inițiativele de mapare și promovare a biodiversității din România. Credem cu tărie în rolul albinelor în ecosistemul local și ne concentrăm eforturile pentru ajutarea acestora, susținerea comunităților locale de apicultori, contribuind în același timp la refacerea solurilor și zonelor degradate. În România am plantat până în prezent 90.000 de puieți de salcâm și molid.