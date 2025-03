Problema neașteptată cu care au de-a face turiștii pe o cunoscută platformă online. „Din picior se poate da, dacă se așează o muscă și ne gâdilă?”

Mai mulți români susțin că au fost împinați de un mesaj surprinzător, pe platforma Booking.com, în momentul în care vor să facă rezervări. Mesajul derutant pentru mulți a provocat între timp o adevărată dezbatere pe rețelele sociale.

O utilizatoare a platformei Booking.com a fost luată prin surprindere de mesajul care a întâmpinat-o în momentul în care ar fi vrut să facă o rezervare. Ea a salvat mesajul și l-a postat pe mai multe rețele de socializare, curioasă să afle dacă este vorba despre un potențial pericol sau dacă prezintă încredere.

„Această proprietate nu acceptă petreceri de burlaci sau similare. Un depozit de daune de EUR 350 este cerut. Gazda va percepe această sumă cu 7 zile înainte de sosire. Acesta va fi colectat prin card de credit. Veţi fi rambursat în 7 zile după check-out. Depozitul vă va fi rambursat integral prin card de credit, luând în considerare rezultatul inspectării proprietăţii”, e textul mesajului aparent suspect.

„A mai întâmpinat cineva acest mesaj pe Booking? Rezervarea nu a fost făcută, doar mă uitam la descriere. Am multe rezervari făcute pe Booking până acum, dar niciodată nu am văzut mesajul ăsta. Mă interesează dacă e safe de rezervat sau nu. Mulțumesc anticipat!”, a scris ea.

„Mare grijă, poate fi țeapă”

Mesajul ei a devenit viral, iar printre internauți a apărut o adevărată dezbatere.

„Decizia dvs, eu n-aș bloca 350 euro la cheremul hotelierului, sunt destule cazări fără depozit”, a scris cineva. „Mare grijă, poate fi țeapă. Am pățit la o cazare din Breaza, același stil, din curiozitate, unde era cazarea?”, a întrebat altul.

„Cazarea este în Paris? Ei de obicei cer. Am plătit și eu 300 euro la hotel, însă i-au restituit când am plecat. Unii pot cere și 500 euro”, a explicat alt internaut. „În Paris am plătit și noi 500 de euro. I-am primit înapoi la vreo 7 zile după check out”, a confirmat cineva.

„Am întâlnit astfel de cereri. Ca prevenție am făcut poze locuinței cum am lăsat-o, deoarece e riscul să nu ramburseze suma ținută drept garanție. La o proprietate din Brașov, în fișa de reguli era notat că trebuie să ducem gunoiul, deși am stat doar o noapte, ne-am conformat”, a adăugat cineva.

Însă nu numai în Franța și în România au apărut astfel de mesaje. „Am întâlnit în Italia. Plata depozitului însă s-a făcut la check-in și s-a returnat la check-out”, a scris alt internaut.

„Am întâlnit o astfel de solicitare în Londra. Săptămânal până la cazare tot îmi bloca de pe card depozitul. Adică îmi bloca o nouă sumă și cea veche îmi era restituită. Totul a fost în regulă, primind banii înapoi la ceva timp după check out”, a povestit altcineva.

„M-a anunțat înainte să aterizez”

„Am întâlnit de multe ori pe Booking, în Italia și Spania. Eu le evit, nu vreau să blochez banii. Și mi-a fost și teamă, până la urmă fix la tine se poate întâmpla ceva, din cauza uzurii, nu din rea voință”, a fost altă replică. „Cred că chiar aici pe grup cineva a povestit cum s-a spart ușa de la cabina de duș în timp ce era înăuntru. Și deși situația era mai nașpa pentru proprietar, căci putea suferi răni grave turistul, în fapt le-a cerut o sumă mare pentru ușa și s-a comportat urât”, a confirmat altul.

„În Dubai am dat 2.000 de lei garanție. M-a anunțat înainte să aterizez. Am plătit și în 2 zile dupa checkout i-am primit înapoi”, a relatat cineva.

„Eu am văzut această condiție după rezervare. După o discuție cu operatorul de Booking, am păstrat rezervarea și am transferat într un depozitul menționat. Totul a fost ok. Suma am putut să o retragem fără probleme după”, a povestit alt internaut.

Sfaturile internauților

Alții au sfătuit-o să nu riște. „Eu nu aș risca. Am văzut cazuri pe grupuri de călătorii când au fost reținuți banii din niște motive stupide. Chiar dacă e prețul mai mic nu aș sta să mă stresez din cauza asta așa ca aș căuta altceva”, a fost altă opinie.

„Eu personal am ales să evit asemenea proprietăți, mai ales la destinații unde sunt foarte multe alte opțiuni. Mi se pare o grijă în plus pe care nu o vreau în concediu. Acum fiecare face cum crede”, a fost alt sfat.

„Nu încurajați astfel de practici, pentru că ar putea să devina regulă. Proprietarul poate opta pentru o asigurare care să îl acopere de daunele produse de turiști, nu-i nevoie să ne jefuiască de 350 de euro”, a scris cineva.

Alții au avut diverse nelămuriri. „Eu nu înțeleg de ce card de credit și nu card de debit?”, a întrebat altul. „Pentru că cele de debit nu sunt embosate. E ceva legat de sistemul de plăți bancare. Și la închiriat mașina afară nu poți decât cu card de credit”, i-a explicat cineva.

„Din picior se poate da, dacă se așează o muscă și ne gâdilă?”

„Pentru că pe cardul de debit poți scoate banii și arunca cardul, pe cardul de credit ai alte responsabilități în relație cu banca”, a fost o explicație suplimentară.

„Din picior se poate da, dacă se așează o muscă și ne gâdilă?”, s-a întrebat retoric un internaut. Totuși, altora li s-a părut normală această procedură. „Da, este normal. De ce sa nu fie? Mai ales în unitățile mici care nu au pază, este normal să aibă garanție”, a scris cineva.