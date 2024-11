Experiența unei vloggerițe de culoare în România a devenit virală pe internet. Tânăra a vrut să descopere România și să afle dacă românii sunt rasiști și a vizitat Bucureștiul și Brașovul.

Julia Babra, o tânără din Qatar, a decis să viziteze România, iar punctele ei de atracție au fpst Bucureștiul și Brașovul. Ea s-a arătat încântată de experiența din România, de români și de tot ceea ce a găsit aici și a postat un videoclip pe canalul ei de You Tube.

„M-am întors în România, țară frumoasă despre care oamenii nu prea vorbesc. Mereu am avut o experiență nemaipomenită în această țară. Oamenii sunt foarte drăguți, sunt foarte prietenoși, te ajută, sunt amabili”, a spus tânăra.

Ea a venit cu avionul până la București, iar de acolo a decis să ia o mașină până la Brașov.„Sunt în sfârșit aici, după o lungă călătorie de la Doha la Brașov. Călătoria a început din Doha, Qatar, până la București și apoi din București am luat o mașină până la Brașov. De data asta nu am mai rămas în București deloc. Acum sunt în hotel și vă voi face un tur rapid al camerei”, a mai spus ea.

După două ore de odihnă, tânăra a decis să iasă în oraș și să ia masa la unul dintre restaurante. „Sunt gata să ies afară să caut ceva de mâncare. Am avut o călătorie plăcută, am avut noroc, nu am fost foarte stresată cu imigrarea, mi-au pus doar câteva întrebări. Practic a fost aceeași experiență pe care am avut-o și altădată când am venit aici, de aceea îmi place țara asta. Data trecută când am venit aici am rămas în București, însă de data asta am vrut să merg în Brașov, oraș despre care mi s-a spus că este foarte, foarte frumos și așa este”, a adăugat ea.

Încântată de Brașov

Deși nu și-a făcut rezervări din timp, tânăra nu a avut probleme să ajungă la destinație.

„Nu mi-am făcut rezervare din timp, am venit cu speranța că poate voi obține câteva informații de la aeroport și apoi îmi voi găsi drumul spre Brașov, ceea ce am și făcut, pentru că de cele mai multe ori călătoresc singură. Deci după ce am ajuns la aeroport am făcut controlul pașapoartelor și apoi, odată ce am terminat cu asta, am ieșit afară pentru a căuta o cale de a ieși din București. Norocul meu a fost să întâlnesc pe cineva la cafeneaua din aeroport unde mă dusesem să beau un ceai și să caut semnal wifi. Era o doamnă din Noua Zeelandă și am venit împreună în Brașov cu un microbuz. Ne-a luat cam 3 ore și jumătate. Cu trenul am fi făcut 2 ore și jumătate, dar chiar și așa a fost ok”, a mai spus Julia.

România este, spune ea, „țara frumoasă despre care nu vorbește nimeni”.

„Oamenii sunt foarte drăguți, foarte prietenoși, te ajută, sunt amabili, mereu am întâlnit aici oameni buni. Asta s-a întâmplat și azi. Uneri mă gândesc că este vorba despre atracție. Dacă ești un om bun, atunci cu siguranță vei întâlni oameni buni, care sunt cu adevărat gata să te ajute într-un fel sau altul. Cred că sunt o persoană bună și de aceea întâlnesc oameni buni. Acum voi explora Brașovul pentru câteva zile, apoi voi zbura către o altă țară”, a mai afirmat tânăra.

Ea a ales să se deplaseze pe jos prin Brașov, tocmai din dorința de a afla cât mai multe despre oraș și de a vedea cât mai multe. Restaurantul ales a fost unul cu specific românesc unde a mâncat sarmale cu mămăligă.

Ce i-au spus românii

După ce a postat clipul pe You Tube, Julia a interacționat cu mai mulți români și a spus că s-a simțit în siguranță în România, chiar dacă a călătorit de una singură.

„Ești foarte în siguranță aici, indiferent de culoarea pielii tale... așa că nu-ți face griji, draga mea, nu judecăm oamenii în funcție de culoarea pielii”, i-a scris cineva.

Julia i-a răspuns imediat. „Mulțumesc mult, da, este adevărat și pot fi de acord că m-am simțit în siguranță, oamenii sunt pașnici, foarte drăguți și de ajutor.”

Altcineva a mers mai departe cu afirmațiile. „Iubesc femeile negre! Nu vei avea nicio problema in Romania, cu exceptia unora de prin orășelele mai mici care se vor uita mai insistent la tine”, a fost un mesaj. Iar tânăra a admis că a avut parte de priviri insistente, însă în niciun caz nu a fost pentru ea ceva deranjant.

„Mulțumesc foarte mult. Mi s-a întâmplat asta când eram printr-un sat, niște oameni mai în vârstă m-au privit mai atent, dar erau doar curioși și drăguți”, a punctat Julia. „Exact, toată lumea te va iubi!”, i-au dat asigurări internauții români.