O tânără acuză că i-a murit fetița în pântec așteptând să nască, la Spitalul Buftea: „Îmi arde sufletul”

Scandal imens la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, după ce o gravidă în 39 de săptămâni a reclamat că a fost lăsată să aștepte pentru a naște timp de 20 de ore. În acest interval, fătul a murit. Explicațiile conducerii spitalului cu privire la tragedie.

Familia a formulat acuzații de malpraxis pentru a se stabili cine poată vina pentru această situație tragică.

Conform avocatului Adrian Cuculis, gravida în 39 de săptămâni, a fost diagnosticată cu urgență la naștere, internată și lăsată în rezervă până când f[tul a murit în pântec. Totul s-a petrecut la Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea.

Andrada are 26 de ani și trăiește o imensă dramă. Și-a înmormântat fetița nenăscută pe care o aștepta cu mare drag. „Când am îngropat-o a fost pentru prima și ultima dată când am văzut-o. Îmi arde sufletul în fiecare secundă, este o situație pe care nu o pot explica”, spune tânăra, printre lacrimi.

Andrada nu are acum decât o singură dorință: ca cei vinovați să plătească pentru ceea ce i s-a întâmplat. Deși nu a avut nicio problemă de sănătate în timpul sarcinii, nici ea, și nici fătul, tânăra din Buftea povestește că pe 27 iunie totul a luat o întorsătură dramatică. Fusese programată pentru naștere pe 28 iunie.

„Încă din săptămâna 36 a sarcinii, doctorița care a monitorizat-o a observat atunci o mică problemă la copil, o lipsă de oxigen, nu știu exact pentru că nu mi s-a explicat, dar mi-a spus să stau liniștită că nu este nimic grav. Luni de dimineață, pe 27 iunie, când am ajuns pentru internare mi s-a făcut monitorizarea și copilul era viu. De aici a început calvarul pentru că am fost lăsată să aștept. Operația a avut loc după 20 de ore, după ce copilul decedase”, spune femeia.

Urgență a așteptat 20 de ore

Deși se internase dimineața, pe 27 iunie, la ora 8.00 și medicul declarase că este o urgență, femeia a așteptat până seara la ora 19.00 pentru a fi refăcută o testare a funcțiilor vitale ale fătului , moment la care s-a constatat că decedase. Când a sosit la spital, tânăra în vârstă de 26 de ani spune că totul era în regulă.

Avocatul Cuculis a menționat că la internare fătul era în viață. În acest caz, familia a depus plângere penală, iar o anchetă care va stabili împrejurările în care a decedat fătul se află în curs și la Direcția de Sănătate Publică.

„Noi ne ocupăm de dosarul penal care se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. A fost depusă plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și așteptăm rezultatele necropsiei pentru a vedea cauza decesului. Pentru că nici până acum familia nu știe ce s-a întâmplat", a explicat Adrian Cuculis.

Ce spune conducerea spitalului

Conducerea spitalului din Buftea a formulat un punct de vedere oficial în legătură cu această tragedie. Reprezentanții unității medicale au precizat că au fost declanțate verificări interne în acest caz, iar concluziile vor fi prezentate după finalizarea anchetei penale.

Referitor la evenimentul produs la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Pacienta s-a prezentat în data de 27 iunie 2022 la cabinetul din Ambulatoriul Integrat al spitalului, conform recomandării medicului curant (din data de 24 iunie 2022), pentru reevaluare clinică și ecografică, investigații clinice și paraclinice și evaluarea planului de management al cazului, inclusiv conduita terapeutică în sarcină.

Consultul pacientei s-a realizat imediat, iar medicul curant a propus internarea pacientei în Secția Obstetrică Ginecologie a spitalului pentru supraveghere de specialitate și monitorizarea sarcinii.

De la momentul internării s-au efectuat analize de laborator, examen ecografic, înregistrări cardiotocografice, pacienta având o stare generală bună, fără a fi în travaliu.

Au fost realizate toate recomandările medicale

Pe parcursul internării, au fost realizate toate recomandările medicale consemnate în foaia de observație, pacienta fiind în atenția cadrelor medicale, începând cu momentul internării, pe parcursul acesteia și până la externare. În toată această perioadă, pacienta nu a acuzat simptome care să determine schimbarea procedurilor/recomandărilor consemnate în foaia de observație.

În decurs de 12 ore au fost efectuate trei înregistrări cardiotocografice de rutină, la ultima dintre acestea fiind constatată absența bătăilor cardiace fetale, fapt confirmat și la examenul ecografic. Pacienta a fost informată în legătură cu absența activității cardiace fetale, i-a fost explicată conduita terapeutică de urmat în acest caz și a primit îngrijirile de specialitate necesare.

A fost demarată o anchetă internă

Cazul a fost analizat la Raportul de Gardă al spitalului, fiind demarată și o anchetă internă în acest sens.

Deoarece în prezent este în derulare o anchetă penală, nu putem face publice alte informații cu privire la această situație regretabilă, dar, la finalizarea cercetării în curs, vom publica rezultatele acesteia.

Asigurăm pacienții și aparținătorii pacienților care sunt internați sau accesează serviciile oferite de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea de faptul că, întotdeauna, politicile și proiectele noastre au avut în centrul atenției pacientul, iar preocuparea pentru creșterea calității serviciilor medicale este un obiectiv permanent al angajaților spitalului”.