Misterul mirosului groaznic care a exasperat o familie de români, dezlegat pe jumătate. „Știți povestea cu soția trădată?”

Există cazuri când aparent fără niciun motiv apar mirosuri pestilențiale care terorizează uneori un bloc sau o comunitate întreagă. Uneori, acestea ascund evenimente morbide, dar în alte cazuri totul ține de cauze mult mai puțin dubioase.

O femeie s-a confruntat cu o problemă poate mai rar întâlnită, dar care în cazul ei a luat o întorsătură neplăcută. Ea a descris problema pe grupul de Facebook „Trucuri de gospodine”, unde a cerut ajutor și a încercat să afle dacă și alții s-au confruntat cu asemenea neplăceri.

„Bună ziua! Am să povestesc puțin din situație, poate reușesc să găsesc o soluție aici. Locuiesc cu chirie într-un apartament cu 3 camere, apartament care era zugrăvit, mobilat nou. De când ne-am mutat în una din camere am observat un miros ciudat, dar am zis că pe viitor va dispărea. Ciudat că nu a dispărut, în acea cameră am început să schimb parchet, saltea, mobilă (chiar daca erau noi), ba chiar am dat jos de pe pereți și am refăcut gândindu-mă că poate este șoarece mort pe acolo”, și-a început ea postarea.

Dar asta nu a fost tot. Ea a continuat să povestească cu detalii munca de „detectiv” pe care a făcut-o pentru a reuși să dezlege misterul mirosului pestilențial din cameră.

Duhoarea care se nu se dă dusă

„Peste tot am căutat o rezolvare am șters cu tot felul de soluții, soțul îmi spune că poate am eu o problemă cu acel miros că el nu îl simte (dar tind să cred că îmi spune asta doar ca să mă opresc să nu mai pierd bani cu acea cameră pe care practic am refăcut-o pe banii noștri). Am căutat foștii chiriași să văd dacă și la ei a fost problema asta, am întrebat proprietarul, dar mi-au zis că fiind totul nou nu are cum să existe așa ceva”, mai scrie ea.

În disperare de cauză, cei doi soți au decis să facă un mic test. „Ca sa nu mai existe discuții interminabile între mine și soț am plecat 2 zile de acasă, am lăsat fereastra închisă (țin să menționez că tot timpul camera era cu fereastra deschisă și ușa închisă să nu se împrăștie mirosul). Când ne-am întors l-am pus să intre în acea cameră, era ceva de nedescris. Nu puteai să stai acolo, abia am reușit să deschidem fereastra, nu mi-am imaginat că o să fie așa”, mai povestește ea.

Acum, femeia a ajuns într-o situație în care nu mai vede nicio soluție. „De mutat nu ne putem muta (e închiriat de firma la care lucrăm, e totul nou, de ultimă generație, și nu mă pot duce de nebună să spun situația, poate nici nu ar crede). E foarte aproape de școala fiicei mele și mă gândesc că poate găsesc o rezolvare, să nu mă grăbesc cu decizii luate în grabă. Sper să rezolv cât mai repede că situația a început să mă dărâme psihic, să fac din toate astea o obsesie și tot timpul să caut și să încerc noi metode de a elimina mirosul. Multumesc pentru eventualele răspunsuri!”, și-a încheiat ea postarea.

Ce o sfătuiesc românii

La scurt timp, postarea sa a devenit virală, iar numeroase persoane au încercat să vină cu un sfat și să-i ofere o soluție.

„Ați schimbat parchetul? Am avut un cățel în casă, până nu am curățat cu aburi sub presiune, peste tot, nu am scăpat de miros. Peste tot adică parchet, colțuri, plinta, calorifer”, a scris cineva.

„Fiecare colțișor din cameră l-am controlat, schimbat tot! Cineva mi-a zis că poate fi la calorifer, fix pe acesta nu l-am schimbat”, a revenit autoarea postării.

„În spate la frigider sau dedesubt la mobilă să nu fi pus ouă înțepate și miros, noi am pățit-o”, a fost altă idee.

„Doamnă, știți povestea aceea cu soția trădată ce s-a răzbunat și când a plecat din casa conjugală a pus în galeriile de la draperii pește. De nu știau soțul și amanta de unde vine mirosul și după ce au schimbat tot prin casă au vândut apartamentul chiar fostei soții pe nimic că nu îl cumpăra nimeni....Vedeți pe unde mai căutați, de obicei rezolvarea e în fața dumneavoastră”, i-a spus altă doamnă.

„Sau povestea oului zidit în perete. Un ou crud, căruia i se face o gaură mică la un capăt, zidit în perete și se lasă o gaură mică cât un fir de păr. Sau în galeriile de la draperii. Faceți niste poze camerei și postați-le.... Poate vă putem ajuta”, a fost alt sfat.

„E prima dată când aud povestioara, dar am luat în calcul și asta...Problema la mine sunt niște tuburi cu fire băgate prin pereți. Nu știu exact de ce este mirosul insuportabil pe ele, dar cel puțin am găsit cauza...Sper să rezolvăm cât mai curând și uite cum niște probleme aparent minore ne aduc în pragul disperării. Tuturor vă mulțumesc că aici am găsit rezolvarea!”, a scris spre final femeia.

De unde să fie?

„Poate fi mai mult ca sigur de la aerisire! Am avut și eu un miros ciudat în camera copiilor, dar acest miros apărea, apoi dispărea, iar apoi mi-am dat seama că era de la aerisire. Apoi s-au făcut lucrări la subsol și nu am mai avut probleme! Vorbiți cu administrația și spuneți problema!”, i-a scris altă doamnă.

„Eu am stat cu chirie la parter și tot așa mirosea îngrozitor. La subsol aveam apă, așa și-au făcut loc șobolanii și urcau sus pe țeavă. Chiar dacă erau mascate țevile, mirosul tot persista. Au venit proprietarii și au astupat în dormitor pe lângă țevi”, a spus altcineva.

„Puneți în câteva farfurioare oțet și lăsați așa o zi și o noapte sau mai mult. Oțetul anihilează orice miros ar fi. Eu mai pun în bucătărie când gătesc, când frig ceva, oțetul absoarbe mirosul în toate cazurile, camere, bucătărie, baie”, a sfătuit-o o altă doamnă.

Sfaturile care i-au dat frisoane

Au fost și câteva sugestii care cel mai probabil au avut darul de a o speria pe autoarea postării.

„Ați curățat, ați zugrăvit, ați schimbat parchetul, ar fi fost normal să nu mai miroasă. Doar în acea camera? Controlați pereții să nu fie vreunul dublat să dați de vreo mare surpriză. Sau împreună cu administratorul blocului controlați să nu vină de la vreun vecin. Sunt multe posibilități: câini, pisici, gunoi depozitat sau chiar deces al vreunui vecin. Controlați toți pereții comuni împreună cu administratorul. Mult noroc în rezolvarea problemei!”, a fost altă sugestie.

„Aveți aerisire? O cunoștință a pățit ceva similar și după o lună au găsit-o pe vecina de sub decedată în casă, mirosul venea prin aerisire...”, a fost o idee care i-a dat frisoane autoarei postării.

„O prietenă a stat într-un apartament închiriat timp de vreo 15 ani. Nu a avut niciodată nicio problemă. Anul trecut a început calvarul doar în dormitor. Venind într-o zi de la serviciu, a simțit un miros groaznic, ca mai apoi în câteva zile camera să fie plină de gândaci, râme și tot felul de «vietăți«»... de unde? De unde? După ce a «reînnoit» camera, inclusiv a chemat firma de dezinsecție să afle că vecinul de deasupra era mort de aproape două luni în camera de deasupra dormitorului. Și asa s-a aflat problema. Gângăniile ce erau deasupra coborau la ea. Și precizez că e o femeie obsedată de curățenie. Datorită acestui fapt a trebuit să se mute”, a fost altă „povestioară” terifiantă.

„Plecați de acolo! Nu vă irosiți energia, nu vă epuizați psihic, nu merită. Explicați celui care v-a închiriat apartamentul situația și puneți punct. Căutați un alt apartament care vă este potrivit”, a fost un sfat.

O problemă „lumească”

Totuși, s-a dovedit că problema cu care se confrunta autoarea postării era una mai puțin cumplită.

„Eu am avut miros în cameră de la un întrerupător, în spatele căruia era coloana de scurgere de la bucătărie și venea miros din subsol. Iar în altă situație am găsit un șoarece uscat în doza de la priză. Discutați cu cei care sunt mai vechi în bloc și întrebați unde au fost coloanele de aerisire de la apartamente. Dacă le-au anulat și nu au izolat suficient, poate mirosi. Am pățit asta cu o debara. După ce am desființat și eu debaraua, a venit vecina de jos, că miroase la ea. De asemenea, pereții dublați cu rigips pot avea orice în spate...”, a fost altă idee.

„Să vedeți la prize și întrerupătoare dacă ați schimbat tot, numai de acolo poate veni mirosul, instalația electrică. Sunt curioasă, să-mi spuneți dacă ați simțit ceva de acolo”, i-a sugerat cineva.

Și se pare că aceasta a fost soluția, pentru că autoarea postării inițiale a revenit cu mulțumiri. „Exact, doamnă, la niște tuburi pe care sunt băgate niște fire miroase atât de urât. Problema este că nu știu de ce este mirosul atât de puternic (acel miros specific de carne stricată). Sper să rezolvăm cât mai repede cu ele”, a încheiat ea.