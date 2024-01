Mesajele primite de judecătorul Danileț la pensionare. „Reverență pentru munca depusă, jignitor să ieșiți la pensie la 48 de ani”

Vineri, 12 ianuarie 2024, a fost ultima zi de muncă, după 25 de ani de activitate, pentru judecătorul Cristian Danileț. Peste o sută de mesaje a primit fostul magistrat. Principalul motiv al plecării din sistem a fost naveta Oradea-Cluj pe care o face din 2020, a mărturisit el.

Cristi Danileț a postat, vineri, o fotografie de la prima sa ședință de judecată, care a avut loc în 1999, în Vatra Dornei, și una cu ultima sa ședință, care a avut loc la Cluj-Napoca, după 25 de ani de activitate.

Postarea a fost comentată de aproape o sută de persoane. Multe l-au felicitat pentru activitatea depusă, dar la fel de multe s-au arătat nedumerite față de decizia de a demisiona.

Redăm mai jos câteva zece mesaje care ni s-au părut relevante:

„Io am început munca în '98 și ies la pensie în 2039. Da' să vezi ce pensie!” - Bogdan.

„Grea și munca asta, România praf din cauza justiției coruptă și mafiotă. Pensii speciale, păi tot voi să vi le plătiți, că mulți ca mine ajung să nu mai muncească pentru Hoți. Prefer să muncesc în afară și aici să nu vă dau un sfanț” - Elisei.

„Prostimea lucră până crapă și mulți n-apucă pensia. Magistrații, armata sunt aidoma fotbaliștilor, nu mai pot după 40 de ani. Proști mai suntem!” - Liviu.

„Succes pentru viitor! Cu părere de rău pentru faptul că un profesionist părăsește sistemul! Cine știe, poate că din afara acestuia se pot face mai multe! Eu credeam invers!” - Taki.

„Felicitări! Un om implicat! Foarte implicat! Extrem de implicat! Un adevărat grăitor al dreptului și un însuflețitor al studenților pe drumul lor în carierele juridice! Felicitări încă o dată, maestre al dreptului și călăuzitor al respectării legii!” - Stere.

„Cu toată admirația pentru profesionalismul domniei tale, dar tot nu înțeleg de ce plecați. Eu îmi doream mai mulți Danileți și când colo și el pleacă. Pot să cred că atunci când ești bun, apar groparii colegi de breaslă , o fi asta? Aleasă prețuire și să aveți parte de prețuire în drumul ales!” - Arina.

„Felicitări d-le Judecător! Ce bine ar fi dacă a-ți putea ajunge la CCR, poate așa s-ar schimba legea pensiilor speciale. Știu că d-voastră erați împotriva acestor pensii care nu au plătit contribuție la stat” - Ana.

„Bucurați-vă români, vom plăti pensii mult și bine, cu riscul că noi, privații, să nu ajungem să prindem pensia!” - Dan.

„De mâine veți fi Cristi Danilet - fost judecător, tânăr pensionar?” - Marcel.

„Reverență pentru munca depusă, jignitor să ieșiți la pensie la 48 de ani.” - Nelu.





„Pensionar cu pensie de 5.000 de euro?”

Postarea a avut aproape o sută de comentarii. Mulți români l-au felicitat pentru activitatea depusă, dar au susținut că nu înțeleg decizia luată. Au existat însă și mesaje precum acesta, în care, o persoană care, probabil, a lucrat în sistem, susține că înțelege decizia:

„Sunteți o persoană deosebită, domnule judecător! E o mare pierdere pentru justiție pensionarea dvs. Serios! Chiar dacă v-a fost dat să vă luptați cu însăși sistemul. Ați reușit!

Mă bucur enorm însă pentru dumneavoastră pentru că meritați pe deplin pensionarea după muncă depusă în sistem desfășurată cu mare responsabilitate și dedicare. Doar cine a lucrat sau lucrează în sistem știe câte ore după program și zile libere au fost lucrate efectiv în timp ce toți ceilalți care comentează în necunoștință de cauză erau cu familiile. E adevărat, nimeni nu v-a obligat, ați făcut-o doar din responsabilitate și plăcerea jobului. Mare stimă și vă doresc din suflet pensie îndelungată!!!” - Ionela.

Fostul judecător Cristi Danileț a răspuns la o singură postare, anume cea a lui Eduard, care a scris: „Pensionar cu 5.000€ pensie și judecător în Republica Moldova”.

Reacția lui Danileț a fost: „Ce bine ar fi să nu se mai uite oamenii la mocirla.tv”.

Întrebat de presă ce pensie va avea, Danileț a susținut că deocamdată nu știe.

Principalul motiv al plecării lui Danileț: naveta Oradea - Cluj

În postarea în care și-a anunțat, în 5 ianuarie, decizia de a demisionat, Danileț își motivează astfel decizia:

„Vine un moment când spui că ai făcut destul şi nu poţi să faci mai mult. Acum, am ajuns la un astfel de moment, al carierei mele. După 25 de ani, mă opresc cu activitatea în magistratură.”

Întrebat de jurnaliștii de la Bihoreanul cu privire la motivele care l-au determinat să solicite pensionarea, Danileț a arătat că „în principal” este vorba despre faptul că s-a săturat să facă naveta la Cluj de la Oradea, unde s-a stabilit din 2020.

„Am depus încă din 2022 o cerere de transfer de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Bihor, dar din păcate CSM a refuzat să o soluționeze, în mod complet nejustificat. Acum câteva luni am cerut din nou soluționarea cererii, dar tot fără rezultat. Or, eu fac naveta săptămânal de la Oradea, oboseala și cheltuielile sunt foarte mari și nu mai are rost să stau așa. Am și eu un anumit nivel de suportabilitate”, a spus Danileț.

Pe de altă parte, acesta a invocat și „acțiunile disciplinare vexatorii” declanșate împotriva sa de Inspecția Judiciară, dar a admis că un al treilea motiv pentru care a ales pensionarea este faptul că în prezent există condiții „mai bune” pentru magistrații care se retrag din activitate.