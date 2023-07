Medicii avertizează că aerul condiționat poate fi periculos. Cum ne răcorim fără să ne îmbolnăvim

România se confruntă cu temperaturi extreme, iar meteorologii avertizează că temperaturile ridicate se vor menține și în următoarea perioadă. În aceste condiții, toată lumea caută soluții pentru a se răcori, iar aparatele de aer condiționat funcționează la maximum, chit ca vorbim de cele din locuințe, din mașini, de la birou sau din magazine. Experții recomandă prudență și avertizează că aerul condiționat poate fi periculos.

Mai exact, ei arată că folosirea aerului condiționat în această perioadă caniculară este o necesitate, dar trebuie să ținem cont de anumite lucruri pentru a nu ne pune în pericol sănătatea. „Filtrele aparatelor trebuie curățate foarte des. Dacă nu curățăm aparatele, riscul este să se dezvolte germeni, pe care noi îi numim oportuniști și care pot facilita infecții de căi respiratorii superioare și inferioare și acutizarea bolilor cronice… Trebuie să aveți grijă cum orientați aparatele de aer condiționat, să nu vină direct peste bebeluși sau peste vârstnici“, a declarat medicul Valeria Herdea pentru Digi24.

În același timp, medicul recomandă ca temperatura să nu fie setată la o diferență mai mare de 10 grade, comparativ cu cea resimțită afară. „Trebuie să existe un raport corect între ce înseamnă temperatură optimă, pentru că ar trebui să avem în casă cam 24 de grade ca să ne simțim bine. Trebuie să ne orientăm în așa fel încât să nu fie nici foarte rece, nici foarte cald“, a mai precizat Valeria Herdea.

Folosirea în exces a aerului condiționat și temperatura prea scăzută pot duce și la anumite probleme de sănătate, arată și publicația webmd.com. Cele mai întâlnite afecțiuni sunt cele respiratorii (iritarea căilor respiratorii și a mucoaselor nazale din cauza uscării aerului în încăpere), dar și cele ce țin de disconfortul ochilor (uscăciune oculară și iritații la nivelul ochilor cauzate de scăderea nivelului de umiditate din încăpere) și problemele dermatologice (expunerea îndelungată la aerul condiționat poate reduce nivelul de hidratare a pielii, făcând-o mai sensibilă și mai uscată).

Caniculă și furtuni în România

Țara noastră se va afla sub un aer tropical de origine nord-africană, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei până la finalul săptămânii.

Potrivit prognozei meteo pe regiuni a ANM, în Banat temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, vremea fiind caniculară, iar minimele vor fi de 16-18 grade. Începând cu săptămâna viitoare, vor fi ploi pe arii extinse. În Crișana, vremea se menține călduroasă, maximele ajungând chiar și la 35 de grade în cea mai mare parte a regiunii. Între 20 și 23 iulie și în jurul datei de 26 iulie, va ploua pe arii restrânse.

În Maramureș, va fi caniculă, apoi tendința va fi de ușoară scădere, iar cu mici variații de la o zi la alta, media temperaturilor maxime se va situa între 28 și 30 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, astfel vor fi intervale cu averse pe arii mai extinse și local însemnate cantitativ, îndeosebi în zilele de 20, 22, 23 și în jurul datei de 26 iulie. Nici Moldova nu scapă de caniculă, temperaturile ajungând la 36 de grade în următoarele zile, mai ales în partea sudică. Pe timpul nopților se vor înregistra minime în general între 16 și 19 grade, iar instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, astfel vor fi averse pe arii mai extinse îndeosebi în perioada 20-24 iulie și în 26 și 27 iulie.

În Dobrogea, vremea va fi călduroasă și în a doua jumătate a lunii iulie, media temperaturilor minime urmând a se menține în general peste 32 de grade, iar mai ales în perioada 17-23 iulie, îndeosebi în partea continentală a regiunii, va fi caniculă. Probabilitatea pentru fenomene asociate instabilității atmosferice (descărcări electrice, intensificări ale vântului, averse și posibil grindină) va fi mai mare în perioada 20-24 iulie. În restul intervalului, astfel de fenomene vor fi posibile doar pe arii restrânse.

De asemenea, și în Muntenia, și în Oltenia, valul de căldură se va menține aproape pe tot parcursul intervalului. Se vor înregistra mici variații termice de la o zi la alta, dar în general media temperaturilor maxime se va situa între 34 și 37 de grade. Nopțile vor fi tropicale, astfel că media temperaturilor minime va fi în jurul a 20 de grade. Probabilitatea pentru fenomene asociate instabilității atmosferice va fi mai mare din noaptea de 19/20 iulie și până 24 iulie. Chiar și la munte vremea se va menține caldă. Până în 26 iulie, media temperaturilor maxime va fi în general de 22-23 de grade și doar spre sfârșitul lunii se pot înregistra valori ușor mai coborâte, la o medie de 20 de grade.

Cum fac față căldurii celelalte state

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că acest val de căldură extremă este unul dintre cele mai mortale fenomene meteo și subliniază că acestea vor fi din ce în ce mai frecvente și mai severe din cauza încălzirii globale.

Temperaturile ridicate se vor intensifica în următoarele zile în Turcia și Grecia, iar riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține la nivelul 4. Spania și Italia nu sunt nici ele ferite de căldură, astfel că temperatura se va menține ridicată în următoarea perioadă, iar temperaturile pot ajunge și la 43 de grade.

Și în Asia este caniculă, astfel că în Japonia au fost emise mai multe avertismente pentru locuitori privind temperaturile-record. China este în aceeași situație, temperaturile ajungând până la 45° C în regiunea parţial deşertică Xinjiang şi 39° C în regiunea sudică Guangxi.

Chiar și Africa, unde verile sunt cunoscute ca fiind toride, se confruntă în acest an cu temperaturi extreme care depășesc 42 de grade. În capitala Tunisiei, pe malul Mediteranei, oamenii se răcoresc cu apa din fântâni și încearcă să găsească locuri la umbră. „Nu a mai fost așa cald de când trăiesc. Am băut deja multă apă, am băut trei sticle până acum. Este umiditate mare, nu putem să respirăm“, spune un localnic.

Cum își protejează țările locuitorii

În acest context, mai multe țări au conceput planuri pentru a ajuta populația să lupte cu canicula. În Marea Britanie a fost dezvoltat un nou sistem de alertă care să avertizeze oamenii atunci când temperaturile prea ridicate le pot afecta sănătatea. Avertismentele sunt codate pe culori: galben – arată că persoanele cu probleme de sănătate pot fi afectate de temperatură, galben închis – întreaga populație este potențial expusă riscului și este nevoie de un răspuns din partea sistemului de sănătate, iar roșu indică un risc semnificativ pentru viața întregii populații.

Și Franța a creat un plan național de gestionare a caniculei, astfel că persoanele în vârstă și cele cu probleme de sănătate vor fi sunate pentru a le fi verificată starea. De asemenea, guvernul a ordonat să fie monitorizată temperatura în școli, iar comunitățile trebuie să întocmească un registru cu locurile răcoroase în care oamenii se pot adăposti de căldură.

Apă cu porția

În mai multe comune din județul Dolj, apa este livrată cu program, câteva ore pe zi. O parte din vină le aparține oamenilor, care își udă grădinile cu apă de la robinet, acuză reprezentanții furnizorului. Mai exact, patru ore pe zi și șapte pe noapte. Este programul în care apa nu curge la robinet în localitatea doljeană Șimnicu de Sus. Afectați de această decizie a companiei de apă din Dolj sunt mii de oameni din cinci localități. Compania din zonă susține că a fost nevoită să ia măsura, pentru al doilea an la rând, din cauza secetei. „Facem apel la toți utilizatorii să folosească apa doar pentru consum casnic, nu pentru udarea culturilor agricole, a gazonului, umplerea bazinelor și a diverselor recipiente“, spune Carmen Zuican, purtător de cuvânt la Compania de Apă Oltenia.