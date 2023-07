Joburile sigure care scapă de înlocuirea cu roboți sau AI. Veștile bune date de un celebru futurolog VIDEO

Spre deosebire de revoluția industrială, care i-a făcut să-și piardă slujbele doar pe muncitorii mai puțin instruiți, revoluția AI va afecta așa-zisele „gulere-albe”, oameni cu educație superioară care fac o muncă intelectuală, a explicat, la Cluj, celebrul futurolog Martin Ford.

Futurologul Martin Ford, care a prezis încă din 2009 explozia A.I. și impactul său imens asupra societății și economiei, a vorbit zilele trecute, la IQ DIGITAL Summit Cluj, un concept Upgrade 100, despre slujbele care sunt în pericol din cauza tehnologiei.

Martin Ford a scris patru cărți pe acest subiect, iar una dintre ele – „Rise of the Robots” – a fost best-seller The New York Times, tradusă în 20 de limbi.

Ford, citat de iqdigital.ro, a susținut că AI va afecta în primul rând piața muncii. „Partea proastă e că, acum, automatizarea nu va elimina doar muncitorii necalificați, ci și - o știm deja - așa-zisele „gulere albe”. E vorba mai ales de specialiști ale căror activități implică o mare doză de repetitivitate”, arată sursa citată.

Astfel, o persoană cu studii universitare, care face o muncă intelectuală, este la fel de vulnerabilă precum cei fără studii.

„Mai ales acum, cu apariția Chat CPT, oamenii realizează că AI poate fi un instrument foarte puternic care să conceapă materiale foarte complexe. Există instrumente folosite în jurnalism, care urmăresc un set de date și pot să înțeleagă care e știrea, care e povestea ce reiese din acele date și apoi să genereze o nouă poveste de acolo. Dacă ați citit în ultima vreme ziarele mari, probabil că ați avut ocazia să citiți articole scrie de algoritmi, și nu de oameni”, a precizat Ford.

Ce slujbe vor fi sigure

Unele dintre cel mai des puse întrebări, în acest context, sunt „Ce pot face pentru a preveni ca slujba mea să fie automatizată?” și „Ce să studieze copiii mei pentru a fi cu un pas înaintea acestor tendințe?”

„Nu ține neapărat de slujbă, ci de natura muncii pe care o faci, în ce măsură acea slujbă este în mod fundamental predictibilă și ține de rutină, pentru că acestea sunt tipurile de operațiuni care, cel mai probabil, vor fi automatizate”, explică specialistul.

Cea mai solidă dovadă pentru asta: The Wall Street Journal arăta că numărul contabililor a scăzut cu 40% în corporațiile americane, în ultimul deceniu. E vorba de intervalul 2004-2014, când impactul viitor al A.I. era privit ca o utopie.

Ford spune că există trei categorii de slujbe care nu sunt în pericol de a fi preluate de roboți:

1. Meseriile care necesită multă mobilitate, dexteritate și necesitatea de a rezolva probleme în medii lipsite de predictibilitate.

„Gândiți-vă la ce face un electrician sau un instalator, muncitori care se confruntă în fiecare zi cu situații total diferite. Pentru a automatiza ce fac ei ai avea nevoie de un robot foarte avansat, cum ar fi C-3PO din Războiul Stelelor”, glumește el.

2.Meserii care presupun creativitate, gândire nonconformistă, care presupun să creezi ceva nou.

„Fără îndoială și mașinile pot deveni foarte creative, am văzut un avans remarcabil în ceea ce privește crearea de imagini bazate de descrieri. În general însă, dacă ai o slujbă cu adevărat creativă, sunt puține șanse ca să fii înlocuit de AI, mai degrabă AI va fi folosit pentru a-ți amplifica abilitățile”, detaliază Martin.

3.Profesiile care necesită interacțiuni și relații complexe cu alți oameni.

„Gândiți-vă la o asistentă medicală, care trebuie să aibă empatie, sau la un consultant de afaceri, care trebuie să înțeleagă în profunzime nevoile unui client pentru a rezolva problema”, încheie el.

Productivitatea nu mai este legată de reminerație

Martin Ford a explicat că automatizarea și folosirea AI vor duce la o discrepanță și mai mare între productivitate și remunerația angajaților. Futurologul a arătat într-un grafic sugestiv cum curba productivității nu mai este corelată cu curba remunerației, în Statele Unite și în Marea Britanie, arată sursa citată.

De la jumătatea anilor ’70, productivitatea a făcut progrese uluitoare, în timp ce salariile muncitorilor americani au scăzut, în termeni reali. De fapt, spune Ford: „astăzi, în Statele Unite, sunt multe categorii de muncitori care, dacă ajustăm cu inflația, câștigă mai puțin în comparație cu muncitorii din anii 70.”

Martin crede chiar că această realitate a condus, printre altele, la alegerea lui Donald Trump ca președinte în 2016. Această tendință va fi accentuată de AI, conchide renumitul futurolog.