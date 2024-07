Generalul SRI Dumitru Dumbravă, dialog halucinant la secţia de poliţie: „Am venit cu autobuzul... Aşteptăm să fie audiat El Chapo”

Generalul SRI Dumitru Dumbravă a semnat și luni controlul judiciar şi i-a şocat pe jurnaliștii prezenţi, cu ironiile sale.

„În momentul de față, nu mă ocup cu nicio activitate. Se spune că am distrus România. Până la proba contrarie, am distrus România. Să vedem ce spune justiția”, a declarat, luni Dumitru Dumbravă, vemnit să semneze controlul judiciar.

El a declarart că nu a mai vorbit cu Florian Coldea: „Controlul judiciar are această interdicție”.

„Mă descurc. În pofida îngrijorărilor unor sudiouri, chiar mă descurc. Eu aștept o emisiune la Realitatea, într-un studio, care să stabilească cât de legal se câștigă în România”, a declarat Dumbravă, scrie romaniatv.net.

„Am venit cu autobuzul. Am liber ca pensionar. Am o pensie acceptabilă și suficientă”, a mai spus Dumitru Dumbravă.

Referitor la afacerile din Albania, întrebat dacă a semnat contracte cu cei de acolo, Dumbravă a spus: „Nici nu confirm, nici nu infirm, am văzut că speța cu drogurile este explozivă, așteptăm să fie audiat El Chapo”.

În urmă cu o săptămână, Dumbravă declara că nu are nicio vilă, ba chiar locuieşte într-o garsonieră.

„Dacă am vilă acum? Nu am, stau în aceeași garsonieră să nu vină lumea bună la mine la ușă. Fătucile, vorba maestrului Cristoiu, să vină. Eu spun că dimensiunea corupție în magistratură este limitată, nu este la nivel mare, fiecare pădure are uscăturile ei. Toate numele despre care știu eu au fost trimise la unitățile de parchet competente și cred că au fost și condamnări”, a spus Dumitru Dumbravă într-un video postat de protestatarul Marian Ceaușescu.