Cunoscutul vlogger Cosmin Avram a vizitat Berlinul, prilej să facă o comparație cu România. Iar rezultatul a fost surprinzător.

Videoclipul filmat în Berlin a fost postat pe You Tube și a adunat 138.000 de vizionări în 5 zile, dar și aproape 10.000 de aprecieri și aproape 800 de comentarii. Ajutat de Lucian, un român stabilit în capitala Germaniei, Cosmin Avram a vizitat două piețe, una pentru oamenii cu venituri mici și alta pentru germanii mai cu dare de mână. La final, el a ajuns la concluzia că în general prețurile sunt mai mici decât în România. Evident, cu unele excepții.

„Deci uitați-vă aici, ca prin Istanbul, la bazar, produse orientale, foarte multe murături, condimente, ceaiuri, nuci, alune. 13 euro kilogramul la fistic, cred”, au explicat cei doi.

Deși piața este situată în Berlin, germana se aude puțin pe străzi. Explicația e simplă. Sunt foarte mulți oameni veniți din alte țări și stabiliți în Germania. „Dacă vedeți și oamenii, pe aici vorbește numai poate al șaptelea limba germană. În rest vedeți numai străini.”

În piață au găsit și struguri din Republica Moldova. „2,99 euro strugurii din Moldova. 1,99 euro portocalele, ananasul. Foarte bogată piata. Vedeți toate. 3 bucăți. 99 de eurocenți mandarinele, kilogramul bănuiesc. Prețurile sunt mai mari sau mai mici ca cele din România până acum?”, l-a întrebat vloggerul pe românul care l-a ghidat în Berlin. „Sunt mai mici, da, de-aia zic că e o piață de oameni săraci”, a venit răspunsul. „Pentru oameni normali”, l-a corectat Cosmin Avram.

Prețuri ca în țară

În general, prețurile produselor din piață rivalizează cu cele din România. Deși au există produse și mai scumpe, în general prețurile sunt la nivelul sau chiar sub nivelul celor din țară.

„Uitați, vinete la 1,90 euro. 1,99 euro kilogramul de vinete. Am văzut mango care arată foarte bine. Mare, 2 euro bucata. Avocado 2 euro, 7 bucăți - 2 euro sau... Singur nu ajungeam aici, nu cred că dădeam peste această piață. Văd foarte, foarte multe persoane. Avea dreptate Lucian mai devreme. Foarte puțin nemți. Am ajuns în Germania, dar nu găsim nemții. Noi avem șase zile aici în Berlin, până acum. Iar acestea sunt cele mai mici prețuri pe care le-am văzut în tot acest timp. 4 mango, 4 euro. Dacă cumprri în magazin, costă 1-3 euro. Deci numai așa, ca să vă dați... Deci 3 euro bucata în magazin, iar aici o dă dați 4 euro pe 4 bucăți”, au mai spus cei doi.

În continuare, cei doi au găsit în piață diverse produse, de la măsline, ghimbrir, papaya, brânzeuri și chiar pâine și fripturi la grătar sau haine. Totul la prețuri comparabile sau mai mici cu cele din piețele similare ale marilor orașe din Româna. Totuși, Lucian consideră că în general prețurile sunt mai mari în Germania, însă evident și salariile sunt pe măsură.

„În București sunt prețuri mai mari decât în Spania”

Clipul a trezit numeroase reacții în rândul internauților, iar părerile lor au fost împărțite. Cei mai mulți consideră însă că prețurile sunt mai mari în România.

„Omul ăsta nu știe să facă comparația de preturi în raport cu salariul țării respective. El zice că e ieftină România dar compara cu banii lui din Germania. Eu am fost anul trecut acasă, în București și sunt prețuri mai mari decât în Spania”, a scris cineva.

„Și eu sunt de acord cu domnul în ceea ce privește calitatea și bunăstarea vieții din Germania, nu se compară cu viața din România”, a scris altul.

„Germania nu mai este de foarte mult timp ce a fos. Chiriile sunt greu de găsit și foarte scumpe, salariile sunt mici comparativ cu viața. A fost odată...”, a fost altă părere.

Au existat și nemulțumiți. „Dacă tot o promovezi că în Romania e miere peste tot tipic PSD manipulare vezi că în vară în Gran Canaria era o cola 2.5 euro, iar în Arad în septembrie 21 de lei”, a scris altcineva.

„Discutabil până mâine noapte, din multe puncte de vedere! Fiecare trăiește acolo unde îi este bine, eu locuiesc în New York de mulți ani. Când merg acasă în România în concediu dacă vreau să cumpăr ceva ca: haine, încălțăminte etc, prețurile sunt aproape duble față de New York!”, a fost alt mesaj.

„Cum e posibil ca românii să plătească la fel ca mine în Londra?”

Altcineva a detaliat și l-a luat la rost pe Cosmin Avram: „Cum adică în România sunt prețuri mai mici, băi Cosmine? Locuiesc de peste 11 ani în Londra și aici, în unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, cumpărăturile de zi cu zi sunt mai ieftine decât în România! Am fost și prin Germania și e la fel, mai ieftin în majoritatea orașelor sau la fel ca în Rmânia. Dar în România salariile sunt de 5-7 ori mai mici decât în Londra. De ce? Pentru ca în fiecare an există un minim de la guvern pentru care nu pățești taxe. Anul asta e aproape 13 mii de lire. Cine câștigă 13 mii de lire în România? Spune-mi tu. Am fost în România în mai ultima oară și am aflat că prețurile au zburat în sus cât și utilitățile. Cum e posibil ca românii cu salarii de 5-7 ori mai mici să plătească la fel ca mine în Londra?”, a început el.

Și a continuat la fel de supărat: „De ce mințiți românii care se uită la canalul tău? Da, România e modernă, a trebuit să evolueze la fel ca alte țări europene sau chiar mai bine în anumite privințe, dar viața și puterea de cumpărare a românilor e la pământ. Aproape tot în piețe și supermarketuri era mai scump decât în Londra și Germania. Și am fost în Munchen, Erding, Baden Baden, peste tot mai ieftin sau la fel ca în Româniae. Dar nu compari salariile din Germania cu ale românilor. Nu mai mințiți! Românii trebuie să emigreze în masă ca să vadă cu ochii lor toate aceste minciuni. Merg în Ibiza des și e mai ieftin decât în România!”, a continuat el.

Finalul mesajului a fost la fel de dur. „Băi, e absolut ridicol în ce situație sunt ținuți românii. Dacă locuiești în România și vezi asta, pleacă băi, pleacă unde îți zice inima și trăiește-ți viața ca țară aia o să te bage în mormânt de tânăr. Știu ce zic pentru ca am lucrat în MAI. Pleacă și nu te mai gândi la întoarcere. O să vezi ce lume minunată e în afara granițelor și o să-mi dai dreptate. România este grădina Edenului, dar sistemul îți distruge toate plăcerile. O țară scumpă e Elveți,a dar și acolo litrul de benzină e aproape ca în România. Am fost la Therme București și am plătit 30 lire intrarea. La Therme în Germania e 50 euro intrarea, dar acela e imens, mult mai mare decât cel din București. Deci practic prețul e foarte mare pentru români. Cosmin, spune adevărul. Pace!”, a încheiat el.

„Mă gândesc cum reușesc oamenii să mai țină pasul”

„Germania, contribuţie record la bugetul UE. România este al patrulea cel mai mare beneficiar. Nimeni nu vorbește despre asta”, a scris altul.

„România e scumpă comparativ cu calitatea vieții și veniturile locuitorilor. Eu locuiesc de 5 ani în Marea Britanie și tot timpul când merg în România mă gândesc cum reușesc oamenii să mai țină pasul cu orice, când eu care vin dintr-o țară unde câștig mult peste salariul mediu din România, mi se pare că unele lucruri sunt exagerst de scumpe fără niciun motiv: calitate îndoielnică la aceleași produse comparativ cu alte țări, calitatea serviciului clienți inexistentă, experiență per total mediocră. Nu știu de ce zic oamenii că e ieftin în românia, că nu e. Cel puțin pentru românii de acasă”, a fost încă o opinie printre câteva sute.