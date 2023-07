EXCLUSIV Totul despre enterovirusul care poate afecta grav bebelușii: „Are o evoluție gravă la cei cu probleme de imunitate”

”Organizația Mondială a Sănătății, OMS, consideră că, la nivel general, această infecție la nou-născuți cu acest enterovirus numit Echovirus 11 nu este o problemă majoră. Lucrul acesta este foarte important pentru ca lumea să nu se sperie”, subliniază prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

În al doilea rând, completează expertul, acest Echovirus 11 a fost detectat pentru prima oară în 1965. ”Și din 1965 s-au semnalat infecții care s-au manifestat la nou născuți, în primele 28 de zile după naștere. Infecții care s-au manifestat sub forma unor meningite aseptice, sub forma unor pneumonii interstițiale sau sub forma unor infecții cu alte localizări dintre care o parte – destul de importantă – au avut o evoluție gravă, iar unele s-au soldat cu decese”, adaugă prof.dr. Emilian Popovici (foto jos).

În ultimii 15 ani, au fost semnalate peste 40 de cazuri de infecții cu acest Echovirus 11, care au avut o evoluție mai gravă, mai spune specialistul.

”Pentru că Echovirusul 11 poate să dea infecții, dar dă infecții care pot să nu se manifeste prin niciun fel de simptom sau infecții care au o simptomatologie medie, deci, nu foarte semnificativă din punct de vedere clinic. Dar, sunt cazuri care au o evoluție gravă, în special la nou-născuții care au probleme legate de sistemul imun”, punctează universitarul.

În ultimul an, din iulie 2022 și până în aprilie 2023, s-au semnalat 9 cazuri în Franța și 2 în Italia. ”Comparând cu ultimii 15 ani, putem spune că ne-am confruntat în ultimul an cu o creștere a numărului de cazuri. Dintre cele 9 cazuri semnalate în Franța, 8 au apărut la prematuri și 7 s-au soldat cu deces, 2 fiind în continuare sub supraveghere în spital”, explică universitarul.

Clinic, infecția se manifestă printr-un sepsis – o condiție clinică asemănătoare cu un sepsis neonatal grav, cu insuficiență de multiorgan, mai spune expertul: ”Această insuficiență de multiorgan generează și prognosticul acesta grav: din 9 cazuri, 7 s-au soldat cu deces. Dar repet, 8 din 9 au apărut la prematuri”.

Virusul poate să fie transmis în cursul nașterii, de la mamă. O altă modalitate de transmitere este prin materiile fecale. ”Din cinci probe prelevate de la mame, în patru cazuri a fost regăsit acest virus. Iar în Italia s-au semnalat două cazuri apărute la gemeni neidentici, cu evoluție gravă”, punctează universitarul.

În concluzie: virusul nu este nou, din 1965 au fost 40 de cazuri de infecții grave, el poate să dea atât infecții grave, cât și ușoare, asimptomatice (majoritare probabil) ”Iar această creștere a numărului de cazuri e dată de comparația cu numărul de cazuri apărute din 1965. E o creștere, dar nu o explozie de cazuri. Din nou, OMS a conchis că această infecție nu este o problemă majoră ”, a mai spus prof.dr. Emilian Popovici.