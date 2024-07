Elevi din 539 de școli cu ciclu primar din 32 de județe au participat la proiectele naționale educaționale care promovează stilul de viață sănătos și grija față de natură

Rezultatele proiectelor educaționale bazate pe comunitate dezvoltate la nivel național de către Fundația PRAIS împreună cu partenerul său fondator Nestlé România marchează o nouă reușită.

Extinsă în acest an la nivelul a 19 județe, mișcarea națională „Și Eu Trăiesc Sănătos!” - SETS a angrenat peste 3.300 de profesori din 434 de școli primare aflate în 208 orașe și localități, care au putut implementa cu succes activitățile SETS. Comunitatea de elevi și familii participante au avut acces gratuit la toate materiale educaționale extracurriculare, disponibile în format digital.

NutriPorția a inspirat mii de elevi și familii. Pornind de la informațiile conținute de acest adevărat ghid ilustrativ, copiii au realizat 5.500 de fișe nutriționale și au preparat, acasă sau la școală, 12.000 de farfurii vesele și sănătoase. În cadrul activității „Supereroii Sănătății”, elevii au creat peste 4.600 de desene tematice, bazate pe cele 3.745 de lecții interactive susținute de către profesori la clasă.

„În viziunea și acțiunile noastre, sustenabilitatea cuprinde un pilon important: educația tinerei generații. Obiceiurile de stil de viață sănătos, starea de bine a copiilor, a întregii familii, protecția mediului de către fiecare dintre noi prin gesturi simple, în fiecare zi, sunt doar câteva repere ale proiectelor CSR pe care le susținem de peste 13 ani în țara noastră", a declarat Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager Nestlé România.

Pornind de la ideea potrivit căreia grija față de natură se învață din copilărie și rezultatele celui de-al doilea proiect național „Planeta Albastră Contează pe Tine!” PACT reprezintă un record fără precedent: 206 școli cu ciclu primar din 143 de localități urbane și rurale aflate în 32 de județe s-au înscris în PACT.

Cadrele didactice au organizat 1.790 de lecții la clasă. Elevii au colectat selectiv deșeuri reciclabile din hârtie, carton și plastic, iar din acestea au realizat 6.680 de obiecte artistice decorative.

În cadrul activităților practice PACT, elevii s-au reconectat cu natura. Au plantat și au îngrijit mii de flori, arbuști și copaci dându-le un nume.

Un model de bune practici PACT l-a constituit activitatea pilot de la Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” din București: elevii au colectat selectiv 60 de containere cu materialele reciclabile din hârtie, carton și plastic însumând peste 12.000 de litri.

Caracteristica acestui an școlar a fost participarea la ambele proiecte naționale SETS și PACT a 101 școli din cele înscrise.

„Marile comunități naționale alcătuite din copii, familii, cadre didactice implicate an după an în proiectele noastre sunt răsplata eforturilor comune de a oferi tinerei generații acces la resurse, cunoaștere, educație, valori morale, valorizându-le talentul, potențialul!” a declarat Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS.

Despre Fundația PRAIS

Fundația PRAIS a fost creată în 2002 de către compania de consultanță în comunicare PRAIS Corporate Communications. În cadrul proiectelor sale naționale inițiate și dezvoltate de-a lungul a 22 de ani, susține cauze sociale majore: accesul tinerei generații la resurse, educație, dezvoltare personală și cultură. De asemenea, promovează starea de bine și stilul de viață sănătos, grija faţă de natură, economia bazată pe talente, creativitate, inovație, competitivitate şi etică.

Recunoscută local şi internațional, Fundaţia PRAIS s-a implicat cu succes în proiecte educaționale naţionale din domenii precum: promovarea mişcării şi a nutriţiei sănătoase; siguranţa produselor alimentare; protecţia mediului; promovarea tinerelor talente; îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie. Programele locale sau cross-countries au angrenat milioane de elevi, familii, cadre didactice, publicul larg şi au creat alianţe de valori între parteneri publici şi privaţi, lideri de opinie, specialişti locali şi internaţionali, reuniţi pentru a servi împreună cauzelor sociale globale dedicate viitorului tinerei generaţii.

Despre Nestlé

La nivel global, acțiunile de responsabilitate socială ale companiei Nestlé sunt reunite în cadrul a trei inițiative principale: Nestlé for a Waste Free World, Nestlé for Healthier Kids și Nestlé Needs YOUth. Inițiativa Nestlé for a Waste Free World reunește toate acțiunile prin care compania urmărește ca, până în 2030, să aibă impact zero asupra mediului în toate operațiunile sale.