Deziluzia trăită de un român întors acasă după 18 ani, din Anglia: ,,Viața e mai grea, prețurile sunt ca afară"

Românii întorși în țară, după ce au trăit mai mulți ani în străinătate, au parte de surprize neplăcute când ajung acasă. Acesta este și cazul unui tânăr din Iași care a locuit 18 ani în Londra și a ales să revină în România.

Alexandru Macovei, în vârstă de 38 de ani, a locuit 18 ani în Anglia și a decis să se întoarcă acasă, la Iași, în orașul natal. Decizia care părea a fi una bună i-a lăsat, însă, un gust amar.

Deziluzia trăită de tânărul ieșean

După ce a locuit mulți ani în străinătate și a reușit să adune banii munciți în Londra, Alexandru a revenit în Iași, împreună cu familia, unde a ales să își construiască o casă și un viitor. Planul, care la început părea unul bun, s-a dovedit a fi o greșeală în momentul în care ieșeanul s-a lovit de realitatea din țară.

,,În România, dacă nu ești IT-ist, medic, avocat sau dacă nu lucrezi, pe un post bun, la stat, este greu să trăiești. Am încercat să mă angajez în multe locuri, pentru că banii pe care i-am strâns nu vor ține o veșnicie. M-am lovit de salarii foarte mici, chiar dacă experiența mea este uriașă. Este descurajant pentru tineri, pentru cei care doresc să se întoarcă acasă. Am fost sfătuit de multe persoane să nu mă întorc, dar inima mea este acasă. Îmi doresc ca copiii mei să copilărească la fel ca mine, să se bucure de bunici, de sentimentul de acasă, să trăiască printre străini doar dacă ei aleg acest lucru", a povestit Alexandru.

Prețurile din țară, la fel sau mai mari ca în străinătate

Un alt aspect care l-a dezamăgit pe ieșean este cel al prețurilor din marile magazine. Acesta susțină că alimentele de bază sunt, de multe ori, mai scumpe decât în străinătate și că este foarte greu să duci o viață decentă în România, mai ales din această cauză.

,,Este adevărat, o chirie în Anglia este mult mai scumpă decât în România. Dar, salariile sunt mult mai mari. Acolo, cine își dorește să muncească poate trăi o viață cel puțin decentă, își poate permite un concediu sau două pe an. Acasă, lucrurile sunt puțin diferite. Am rămas șocat când am văzut prețurile din supermarket. Am făcut un calcul și mi-am dat seama că alimentele de bază sunt la fel de scumpe ca în Londra, dar salariile mult mai mici. Este greu de trăit în România, asta e concluzia mea după doar câteva săptămâni de la întoarcerea acasă", a mai povestit tânărul ieșean.

Regretă mutarea și crede că va părăsi din nou țara

După doar câteva săptămâni petrecute în România, tânărul în vârstă de 38 de ani nu știe dacă va rămâne în continuare în țară. Acesta susține că ia în calcul să plece din nou peste hotare, mai ales din cauza presiunii financiare.

,,Iau în calcul să mă întorc în Anglia, aici nu fac altceva decât să pierd ceea ce am adunat în atâția ani. Presiunea pusă de partea financiară este imensă iar grija zilei de mâine este o problemă pentru mulți români. Munca nu este apreciată la adevărata ei valoare în România, totul este foarte scump iar veniturile sunt foarte mici. Cu siguranță voi lua o decizie împreună cu familia în privința viitorului. Un lucru este cert, mai amân, cel puțin deocamdată, construcția unei case acasă", a încheiat ieșeanul.