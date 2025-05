Decizia CCR de a secretiza averile demnitarilor naște controverse: „Revoltător! Dacă vor viață privată, să nu ocupe funcții publice”

Decizia CCR care îi scapă pe politicieni de publicarea declarațiilor de avere a stârnit dezbateri aprinse în mediul online.

Românii dezbat intens pe platforma reddit decizia CCR care are ca efect pe de o parte, eliminarea obligativității publicării declarațiilor de avere, iar pe de altă parte, obligativitatea includerii în declarația de avere a veniturilor și bunurilor soților și copiilor.

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, trebuie să depună și să publice declarații de avere următoarele categorii:

1. Demnitari și funcționari publici

Președintele României

Membrii Parlamentului (senatori și deputați)

Membrii Guvernului (miniștri, secretari și subsecretari de stat)

Prefecți și subprefecți

Primari și viceprimari

Consilieri locali și județeni

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

Directorii companiilor naționale și regiilor autonome de stat

2. Magistrați și personal auxiliar din justiție

Judecători, procurori

Personalul auxiliar de specialitate (grefieri, consilieri juridici etc.)

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii

3. Persoane cu funcții de conducere

Conducători ai instituțiilor publice (rectori, decani, directori de școli, spitale etc.)

Membrii consiliilor de administrație sau ai organelor de conducere ale regiilor autonome și companiilor de stat

4. Alte categorii

Persoane cu funcții de control, inspecție, autoritate sau care administrează fonduri publice.

„Felicitări ANI”

Unul dintre cele mai interesante comentarii se referă la reacția Agenției Naționale de Integritate (ANI): „În primul rând, sunt uimit că ANI a luat atitudine la faza asta. Felicitări!”

„În al doilea rând, parlamentul ar putea să facă repede un text nou, schimbat doar puțin, care să mențină obligativitatea asta. Deciziile CCR nu mai produc efecte daca se schimba legea” - a arătat utilizatorul rețelei.

Un alt comentator citează din decizia ANI pentru a explica de ce publicarea declarațiilor de avere și de interese nu încalcă dreptul la viață privată, potrivit mai multor decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului:

„În cauza Wypych împotriva Poloniei (25 octombrie 2005, cererea nr. 2428/05), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins plângerea unui membru al unui consiliu local din Polonia care a refuzat să depună declarația de avere, susțînând că obligația de a divulga detalii privind situația să financiară și portofoliul de proprietăți impusă de legislație încalcă articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a constatat că obligația de a depune declarația și publicarea online a acesteia au reprezentat într-adevăr o ingerință în dreptul la viață privată, dar că aceasta a fost justificată și că sfera cuprinzătoare a informațiilor care trebuie declarate nu a fost considerată excesiv de împovărătoare”

„Obligația suplimentară de a declara informații privind proprietatea, inclusiv proprietatea conjugală, poate fi considerată rezonabilă, în măsura în care este menită să descurajeze încercările de a ascunde bunuri prin simpla dobândire a acestora folosind numele soțului/soției unui consilier” - mai arată CEDO.

„Studiile efectuate de Banca Mondială au arătat că la nivelul anului 2020 existau peste 160 de țări care au introdus sisteme privind declarațiile de avere și de interese” - se mai arată în postare.

„Știu că e mult de citit, dar cine lasă comentarii kilometrice despre cum decizia CCR e corectă pe motiv că „de ce ar fi public ce salariu câștig eu la multinațională” ar fi bine să se informeze care-s practicile standard în domeniul ăsta în Europa și în lume” - a concluzionat persoana care a comentat.

„De parcă te obligă cineva să candidezi la o funcție publică”

„Salariile la stat sunt oricum publice, chiar și înafară declarațiilor de avere”, a intervenit un alt comentator. Un altul a explicat: „Dar nu e vorba despre salariul ăla. Mai exact vrei să urmărești că X este ales și are în mare averea Y și după 5 ani nu are Y*100”.

„E absolut de porc chestia cu viață privata. De parca te obliga cineva să candidezi la o funcție publica. 0 transparenta, oricum furau cu toate declarațiile alea dar macar acum nu mai semnează pe minciuni aiurea”

Unii comentatori, la fel ca polițistul-influencer Marian Godină susțin că decizia CCR este binevenită: „Au dreptate oamenii care au parteneri de viață care sunt bugetari. Nu cred că secretara de la primăria cucuietii din deal e persoană publică. Dar uite că secretara aia trebuie să depună declarația de avere. Și o va depune în continuare...atâta tot că nu vă mai trece acolo și veniturile soțului și ale copiilor.”

„Așa vă plângeți de parca au fost interzise declarațiile de avere. ANI vă exista în continuare, declarații de avere vor fi depuse că și până acum...așa că ANI să-și facă treaba” - susține altcineva.

„Hei CCR, faceți ceva revoltător”

„Desi toată lumea e obosita după fenomenele ultimelor alegeri, cred că lumea ar trebui să rămână unita în strada împotrivă acestor abuzuri”- a comentat cineva.

Un utilizator l-a citat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele: „CCR a scos astăzi, de facto, România din Uniunea Europeana”.

„Urmează că Parlamentul, în înțelepciunea lui, să modifice legea astfel încât să devina constituțional textul legal și să reintram, de facto, în Uniunea Europeană”, a replicat un alt utilizator.

„Dacă ai primit în ultimul an orice venit dintr-un proiect cu fonduri europene sau naționale eșți obligat să depui declarațiile de avere și interese. Asta include toate proprietățile cu adresă completă, venituri din salarii, chirii, premii, burse activități agricole, cadouri de la rude, diurne, pensii. Se declara bijuterii, tablouri, opere de artă dacă valoarea lor cumulată depășește 5.000 Euro. LE1: Adaugă autoturism, model, an de fabricație și modalitatea de dobândire. LE2: Solduri credite, valoare depozite în toate monedele, carduri de credit. În țară sau străînătate. Se declară acțiuni la societăți comerciale: număr, valoare/unitate, valoare totală, sediul fiscal al societățîi. Ai dividende, pune-le. Nu ai scăpat. Adaugi venitul soțului/soției inclusiv locul de muncă în clar. Poate fi și din instituții cu 3 litere, trebuie să le scoți. Dacă ai copii, salariul lor din anul precedent și angajatorul. Dacă sunt minori, alocația pe ultimul an. Dacă ai noroc și nu sunt proșți trebuie să le treci și bursa. Dacă eșți chiar mai norocos de atât și ți-a cântat progenitura la Sala Palatului pe 100 de lei trebuie să îi pui explicit în declarația de avere. Orice omisiune este fals în declarații și caz penal. Asta era până azi”, a precizat un comentator.

„Soluția simplă este: toți angajații din sistemul de stat și toți angajații firmelor a căror cifră de afaceri cu statul depășește 10% din cifra totală de afaceri depun declarații de avere și interese” - a susținut un utilizator al rețelei.

„Hei CCR, faceți ceva revoltător, lumea a început să vorbească de impozit progresiv, ne trebuie ceva tema care să ocupe discursul public. Cu celeritate, daca se poate. Ms”, a susținut altcineva.

„Dacă vor viață privata atunci să nu ocupe funcții publice”, a răspuns altcineva.

„Și au nesimțirea să aducă în discuție creșterea de taxe/impozite”

„Facem "scandal" pe online câteva zile/săptămâni și rămâne tot că ei. România, tară care protejează infractorii - a comentat altcineva.

„Degeaba îi ai de ND și Bolojan, tot baronii PSD fac legea”.

„Știu asta, cred că mai corect era că legea să fie trimisa iar în parlament pentru modificări.”

„ND nu va face nimic, și era clar că nu are ce să facă din poziția pentru care candidia de la bun început sincer. Dar idioții au sărbătorit de parcă România va fi Elveția acum că este el președinte. Obișnuiți-vă cu expresia de mai sus boyz”

„Și tot mizeriile astea de oameni au nesimțirea să aducă în discuție creșterea de taxe/impozite sau chiar impozit progresiv. Caractere de jeguri”.