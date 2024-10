De ce trăiesc femeile mult mai mult decât bărbații. Secretele longevității feminine explicate științific de specialiști

Specialiștii spun că femeile sunt mai longevive decât bărbații, folosind argumente științifice. Conform datelor statistice, bazate pe studii, doar 1 din 10 oameni trecuți de 100 de ani sunt bărbați. Medicii spun că este vorba de anumite caracteristici genetice și comportamentale.

Femeile sunt genetic superioare bărbaților, o arată o serie de studii deja recunoscute la nivel mondial. De exemplu, medicul canadian Sharon Moalem, în lucrarea ”The Better Half: On the Genetic ­Superiority of Women”, demonstrează această superioritate genetică a femeii, mai ales prin prezența a doi cromozomi XX, față de bărbat care are un cromozom X și unul Y. Cromozmul X are peste 1000 de gene , în timp ce un cromozom Y are doar 70 de gene. Din această cauză femeile sunt mult mai rezistente, inclusiv la durere. Alți specialiști, precum doctorul Waclaw Kroczek de la Research Fellow, Gerontology Research Group, spun că femeile trăiesc și mult mai mult decât bărbații. Ele au în genă și comportament secretul longevității.

Trupuri mai mici, viață mai lungă

Specialistul Waclaw Kroczek spune că femeile au o predispoziție genetică pentru a trăi mai mult decât bărbații. Primul factor se leagă chiar de statura acestora. Specialistul polonez arată că oamenii mai mici de statură, în special femeile, trăiesc mai mult. ”Sunt mai mulți factori. În primul rând au trupuri mai mici. Oamenii scunzi au tendința de a trăi mai mult decât cei înalți. Pentru că este o sarcină mai mică asupra sistemului cardio-vascular. Îi este mai ușor sângelui să circule printr-un corp mai mic", spune Waclaw Kroczek. Mai apoi, al doilea factor important este construcția genetică a femeii cu cei doi cromozomi XX. Acest lucru este scos în evidență și de Sharon Moalem, care precizează că femeile sunt mai rezistente în fața bolilor, inclusiv a celor provocate de viruși sau bacterii. Inclusiv la COVID-19 femeile au arătat o rezistență sporită față de bărbați. Au fost înregistrate 2.8 % decese în rândul bărbaților față de 1.7%, în rândul femeilor. Studiile au demonstrat că femeile suferă mai puține anomalii congenitale și se îmbolnăvesc mai greu de boli incurabile, precum cancerul. Chiar și atunci când fac cancer, în general, rezistă mai bine în fața bolii.

Bărbăția se decontează în sistemul imunitar

Bărbații se bucură de o forță fizică superioară, o rezistență mai mare la efort și, în general, au acel tip de gândire și acționare rapidă, mai puțin analitică, care le-a servit mai ales ca vânătorii și mai apoi în meseriile riscante care implicau decizii rapide. Bărbăția costă însă la capitolul sănătate și rezistență la boli. Și asta fiindcă hormonul masculin, testosteronul, este imunosupresor. ”Testosteronul acționează ca un imunodepresor. Unele boli sunt legate de cromozomul Y care poate fi întâlnit doar la bărbați”, adaugă specialistul polonez. De altfel, și alte studii indică faptul că 20% dintre bărbați sunt predispuși la cancer, iar 40% dintre cei care-l fac este posibil să moară din această cauză. La femei, procentul se înjumătățește. În plus, băieții sunt de două ori mai predispuși la ADHD, autism sau probleme de învățare. În plus, medicul canadian Sharon Moalem arată că femeile au o rată metabolică în repaus mai joasă decât a bărbaților și astfel obosesc mai greu. În plus, rezistă mai bine la foamete și disting peste 100 de milioane de culori. Bărbații reușesc să distingă doar un milion de culori.

Maternitatea - un plus la femeiu, viciile - un minus la bărbați

Specialiștii spun că longevitatea femeilor se trage și de la faptul că s-au adaptat genetic de-a lungul milioanelor de ani pentru a naște și îngrijii copii, adică protejează și ajută să supraviețuiască pe cei care perpetuează specia. Acest lucru le imprimă și un comportament aparte, precaut, prevăzător. De cealaltă parte, bărbații se implică în activități cu potențial periculos, de la război la meserii dure și periculoase. Totodată, bărbații sunt mai predispuși la vicii. De două ori mai mult decât femeile.

”Nevoia evoluționară de a avea grijă de copii și de nepoți, care în mod tradițional a fost sarcina femeii. În timp ce bărbații se implicau în activități cu potențial periculos, sport, războie. Din păcate bărbații sunt mai predispuși viciilor, țigări, droguri, alcool”, adaugă Kroczek. Un nou studiu realizat de Nicole Schupf, medic și profesor de epidemiologie la Columbia Mailman School of Public Health, arată că femeile care nasc după vârsta de 33 de ani își cresc și mai mult șansele la o viață lungă. De altfel, studiile arată că doar 1 din 16 super-centenari, adică oameni trecuți de 100 de ani, sunt bărbați.