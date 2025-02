Cum pot fi uscate rufele într-un timp record. Sfaturile unui expert care a testat cele mai eficiente uscătoare încălzite

Uscătoarele încălzite de haine au devenit tot mai populare și sunt considerate una dintre cele mai eficiente și ieftin de folosit astfel de instalații, arată Jane Hoskyn, specialistă în testarea electrocasnicelor. Ea oferă câteva sfaturi celor care vor să grăbească uscarea hainelor.

Jane Hoskyn, o jurnalistă britanică specializată în testarea consumabilelor, a experimentat cele mai populare uscătoare electrice de rufe, vândute în prezent de companiile producătoare de electrocasnice.

Uscătoarele (aerisitoarele) încălzite au devenit extrem de populare în ultimii ani în Marea Britanie, iar specialista susține că sunt una dintre cele mai bune soluții pentru cei care vor să economisească timp și bani la uscarea rufelor.

A pus la încercare 14 astfel de dispozitive, pentru a stabili care este cel mai bun dintre ele, informează The Guardian.

„Toate uscătoarele încălzite fac aproape același lucru în același mod. Există mici diferențe de design – unele au rame triunghiulare, altele au „aripi”, iar altele au huse – dar practic sunt toate suporturi pentru hainele pe care le puneți la uscat. Testul cheie a fost o cântărire a rufelor după jumătate de oră pentru a măsura cât de repede le-a uscat fiecare aerisitor, la o încărcătură identică. De fapt, două încărcături identice – una mică (4 kilograme) și una mare (8 kilograme) – de 14 ori, o dată pentru fiecare aerisitor. Am scos și am cântărit hainele la fiecare 30 de minute pentru a vedea cât de multă umezeală s-a evaporat până când materialul s-a uscat, iar acest lucru mi-a oferit un timp total de uscare. Temperatura camerei a rămas constantă la 19-20 grade Celsius pe tot parcursul testului”, a relatat Jane Hoskyn , în The Guradian.

Cât costă uscătoarele încălzite electric

Prețurile uscătoarelor electrice de haine încep de la 50 de lire sterline și ajung chiar și la 250 de lire sterline, pe site-urile de cumpărături online. Unele dintre dispozitivele testate au fost apreciate de specialistă pentru că au fost extrem de ușor de folosit. În cazul unui astfel de aparat, barele metalice pe care au fost așezate hainele s-au încălzit în câteva zeci de secunde la 27 de grade Celsius și au atins apoi 50 de grade Celsius.

„Când am pus peste ele o încărcătură de patru kilograme de tricouri umede și i-am dat drumul, rufele au fost uscate în două ore. Nu este mai rapid decât un uscător de rufe, dar este mult mai eficient din punct de vedere energetic, costând aproximativ 8 penny pe oră, comparativ cu 50 penny pentru uscătorul meu de rufe”, arăta Jane Hoskyn .

Aparatul apreciat de aceasta putea fi programat să se oprească la intervalul de timp setat de utilizator. Costă însă cel puțin 200 de lire, pe site-urile de vânzări.

Un alt aerisitor testat de britanică a fost apreciat pentru amprenta mică la sol a acestuia și pentru că este ceva mai ieftin, la doar 50 de lire. Instalația s-a încălzit până la 33 de grade Celsius, lucru care poate aduce unele beneficii, în cazul unor copii curioși care vor să pună mâna pe bare sau al unor haine delicate puse la uscat. Uscătorul este ușor, de 3,5 kilograme, se pliază și poate fi manevrat cu o singură mână.

„Este păcat că s-a încălzit lent și nu a reușit să ajungă la mai mult de 33 grade Celsius nici după trei ore. Este grozav pentru prosoape delicate și umede, dar nu suficient de fierbinte pentru a usca țesăturile groase. Timpul de uscare a încărcăturii mici, de 4 kilograme, a fost de 4 ore și 15 minute”, a relatat Jane Hoskyn.

Un alt uscător apreciat de aceasta în urma testării, era dotat cu o capsulă de căldură - o husă impermeabilă care se așează peste uscătorul și un încălzitor electric care umple spațiul cu aer cald. A fost unul dintre cele mai rapide instalații de uscat rufe, pentru că în trei ore a uscat opt kilograme de haine, a arătat specialista.

Aparatul costă circa 90 de lire, însă are unele neajunsuri, printre acestea fiind zgomotul produs. Este potrivit pentru haine de lucru și uniforme școlare, iar timpul de uscare a încărcăturii mici, de patru kilograme, a fost de o oră și 40 de minute.

Aerisitoarele încălzite de haine sunt o idee atât de simplă și inteligentă încât este ciudat că nu au mai fost prin preajmă, scrie jurnalista. Au devenit însă extrem de populare, iar vânzările lor au crescut, unul dintre avantajele lor fiind costul minim de funcționare, de circa 6 penny pe oră (n.r. circa 30 de bani pe oră).

Unele au costuri de funcționare mai ridicate, dar sunt preferate mașinilor de uscat, mult mai voluminoase și mai mari consumatoare de energie. Uscătoarele electrice de haine pot fi lăsate în priză și pe timpul nopții și pot da căldură în același timp.

Cum poți face hainele să se usuce mai repede

Există modalități prin care puteți accelera procesul de uscare, arată jurnalista.

„Aerisitoarele acoperite reduc timpii de uscare la aproape jumătate, dar puteți obține un rezultat bun aruncând un cearșaf deasupra rufelor puse la uscat, pe bare, atâta timp cât există un spațiu pentru ca aerul umed să iasă”, afirmă aceasta.

Oricât de puternic este aparatul de aerisire, stoarceți întotdeauna hainele pentru a elimina cât mai multă apă înainte de a le pune pe el.

O altă recomandare a specialistei este ca dispozitivele de uscat să nu fie folosite în baie.

„Lăsând la o parte pericolul electric, aerul din baie este umed. Am avut cele mai bune rezultate când am folosit aerisitoarele mele de testare în dormitor cu fereastra întredeschisă – iar parfumul slab de balsam a fost un bonus dulce la culcare”, scrie Jane Hoskyn.