Titi Aur, specialistul în conducere defensivă, susține că în spatele afirmației „bărbații conduc mai bine decât femeile“ există un oarecare adevăr. Acesta nu ține de aptitudinile native, ci de experiența acumulată în trafic.

„În tot ceea ce am făcut noi la cursurile noastre, am simțit, știm sigur și am înțeles că nu există nicio diferență între bărbați și femei ca și aptitudini și calități native. În viața de zi cu zi, în primul rând, bărbații conduc mai mult decât femeile. Într-o familie, când are și soția permis de conducere, în general soțul conduce și mai rar se urcă el în dreapta. Conducând mai mult, devine mai abil...normal. Femeia, care de multe ori conduce ca rezervă, bineînțeles că este mai puțin îndemânatică“, a spus Titi Aur.

Potrivit specialistului, femeia este mai protectivă, sunt mai atente la familie, la siguranță.

„Femeia nu are nativ acea agresivitate și acea dorință de a arăta puterea. Mai rar vezi o femeie care vrea să depășească. Și atunci, sunt considerate șoferițe mai slabe. Este adevărat că, la noi, având în vedere că școala de șoferi nu se face așa cum trebuie și a dispărut poligonul, a dispărut zona în care înveți îndemânare cu mașina. Fără acea pregătire de bază, orice șofer ajunge, mai ales femeia, să facă foarte rar astfel de manevre. E normal că nu prea știe să parcheze perfect și nu are îndemânare“, a mai explicat Titi Aur, potrivit DCNews.