Ce cred basarabenii despre unirea cu România? „Suntem români și acesta este un lucru sfânt“ VIDEO

Frații noștri de peste Prut se pronunță în număr mare pentru unirea cu România, pe care îl văd ca pe un pas firesc, ținânt cont avem aceleași valori și tradiții și aceeași limbă.

Întrebați de Vocea Basarabiei despre o eventuală unire cu România, marea majoritate a fraților noștri de peste Prut au răspuns afirmativ. Iată câteva dintre răspunsurile lor.

„Este o idee foarte bună”, a spus un basarabean.

„Am o părere neutră, adică nu știu dacă este bine sau rău pentru noi”, a declarat o tânără.

„Cea mai pozitivă și cea mai bună soluție care ar fi în următorii ani”, crede un alt moldovean.

„Eu cred că țara noastră trebuie să fie independentă față de toate țările, trebuie să fie singură și să se dezvolte singură”, este de părere o basarabeancă.

„Am o părere pozitivă despre asta. Noi vorbim aceeași limbă, avem aceleași valori, aceleași tradiții”, spune o altă moldoveancă.

„Este o idee foarte bună, pe care o susțin și îmi place”, explică cu entuziasm o tânără.

„Este un proces firesc, noi suntem români și aceasta este un lucru sfânt. Mai decât atât, eu vreau să spun că Republica Moldova este o creație a lui Stalin și a lui Hitler”, susține un basarabean.

„Din români se nasc români”

Moldovenii au fost întrebați și dacă au cetățenie română și care sunt motivele pentru care au dobândit-o.

„Nu, nu am cetățenie română, dar întotdeauna am susținut-o și mă consider român”, spune cu emoție un basarabean.

„Desigur, am cetățenie română. În acest mod mă identific și este normal să ai cetățenia, cu atât mai mult cu cât am moștenit-o de la părinți, de la buneii care au fost cetățeni ai României”, explică un alt moldovean.

„Eu nu am, dar copiii au. Au lucrat peste hotare”, spune un bărbat.

„O am, am redobândit-o și trebuia să o am pentru că sunt român”, susține cu fermitate alt basarabean.

„Nu, eu sunt moldoveancă din talpă, cum se spune. Am pașaport biometric, buletin moldovenesc”, spune cu umor o tânără.

„Da, am cetățenia română și mă mândresc cu asta. Am dobândit-o pentru că sunt român. Pentru că părinții mei sunt români și din români se nasc români. Îmi pare rău că sunt cazuri când iau cetățenia română din interese comerciale, din interese personale de a pleca, de a câștiga”, explică un moldovean.

„Ar fi mult mai bine să ne unim cu România”

Basarabenii și-au exprimat opinia și despre cine vorbește mai mult despre unire: societatea, politicienii sau guvernele celor două țări.

„Cred că oamenii vor asta”, spune un bărbat.

„Toți vorbesc, toți oamenii simpli și guvernarea, politicienii”, crede că o moldoveancă.

„Oamenii simpli și, mă rog, politicienii atunci când au nevoie de puncte electorale”, spune un basarabean.

„Presupun că toți, adică este o temă comună, noi cu prietenii la fel discutăm că ar fi mult mai bine să ne unim cu România, adică cu Uniunea Europeană, va fi mai bine și vom avea stele peste tot”, argumentează cu umor o tânără.

„În realitate, așa consider, marea parte a populației Moldovei este indiferentă la reforme politice. Nimeni nu se interesează cu adevărat de politică, întotdeauna este un grup de oameni interesați care își promovează interesele proprii”, consideră un alt moldovean.

„Mie mi se pare că cel mai frecvent discută despre asta populația, politicienii mai puțin și unele partide care au în programele lor unirea cu România”, crede un basarabean.