Câți bani a pierdut România după distrugerea milioanelor de doze de vaccin împotriva COVID-19

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că până acum au fost distruse 3 milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19.Dozele erau expirate. Urmează să fie distruse alte 3 milioane de doze, din acelaşi motiv.

”Dacă discutăm de vreo 15 milioane de vaccinuri, sigur sunt 100-200 de milioane de euro, nu pot să vă spun exact”, a declarat Alexandru Rafila pentru Antena3.

Alexandru Rafila a precizat că, până acum au fost distrute 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID pentru că expiraseră și că, până la finalul anului vor mai trebui distruse încă 3 milioane pentru că vor expira și acestea.

Întrebat câţi bani a băgat România în vaccinul pe care nu l-a folosit, Rafila a vorbit de 100-200 milioane de euro.

”E o socoteală complicată, fiindcă trebuie să aduni şi dozele care sunt încă în stoc şi pe care nu le-am folosit şi e puţin probabil să le folosim. În stoc cred că avem vreo 7-8 milioane în momentul de faţă şi cu celelalte despre care v-am spus, ajungem, probabil, la o cifră consistentă. Dacă discutăm de vreo 15 milioane de vaccinuri, sigur sunt 100-200 de milioane de euro, nu pot să vă spun exact”, a declarat Alexandru Rafila.

Banii au fost deja dați, a mai spus ministrul.

Întrebat câte doze ar urma să primească România din noul vaccin pentru COVID-19, acesta a precizat că anul acesta ar urma să sosească, potrivit contractului, peste 11 milioane de doze.

”E o situaţie delicată, personal am încercat să găsesc o soluţie. Dincolo de apetit, există nişte obligaţii contractuale. Anul acesta urmează să primim circa 11,2 milioane de doze de vaccin, iar anul viitor circa 19 milioane de doze de vaccin. Aceasta este prevederea contractuală. Sunt pus în faţa faptului împlinit şi încerc să protejez banul public. Am avut discuţii cu Comisia şi cu producătorii. Sper şi suntem pe punctul de a obţine o reducere cu circa 80 la sută a contractului din acest an, iar vaccinul care ar trebui să vină în România, ar trebui să fie cu formula nouă”, a conchis Rafila.