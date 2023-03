Câte ore muncesc românii de fapt din cele 8 de program zilnic

Programul de muncă în România este de opt ore. Există, însă, condiții de muncă unde programul este redus la șase ore. De asemenea, în altele, programul poate fi de 12 ore pe zi, fără a se depăși 40 de ore pe săptămână.

Cu toate că programul în general este de opt ore pe zi, nu întotdeuana, angajații ăși petrec cele opt ore muncind. O discuție lansată în mediul online și făcută publică de B1 TV a relevat cât mucesc, de fapt, românii în realitate.

„Sunt curios câte ore lucrați efectiv pe zi? Indiferent că lucrați de acasă, IT-iști sau sunteți vânzători la Vodafone”, a întrebat un internaut pe un grup de Facebook.

„Eu lucrez de acasă. Am zile când lucrez 2h, dar am și zile când lucrez 10h. Media e sub 8. La voi cum e?”, a întrebat un alt utilizator al platformei Reddit.

Deși unii au recunoscut că muncesc mai puțin, alții au spus că muncesc întotdeuana mai mult de opt ore pe zi. Cert este că duratele variază după mai multe criterii: flexibilitatea job-ului, dificultatea task-urilor, ambiția angajatului, etc.

Iată ce au mai răspuns oamenii la simpla curiozitate a unui internaut:

„Sunt bugetar. Lucrez câteva minute pe zi.”

„Lucrez cam 6h din cele 8, pentru că 2 ore în fiecare zi sunt meetings.”

„Sunt navigator, muncesc la program, 8 ore pe zi, dar la muncă sunt 24 de ore, casa mea fiind vaporul 8 luni pe an, minim.”

„Din 8 ore 9:00-17:00 scad 30 min. „Recreația mare” când mănânc și citesc chestii pe net și vreo 15-20 minute pauze de pipi. Per ansamblu, lucrez vreo 7 ore și un pic la foc continuu cam zi de zi. Da’ nu fac niciodată overtime. E și asta ceva”.

„5-11 (contorizez timpul activ la laptop – exclud pauzele”