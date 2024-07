Asfaltul din intersecția Piața Victoriei poartă amprentele bocancilor de polițist. „Dirijor” pe 50 de grade Celsius VIDEO

Zgomot asurzitor, țevi de eșapament care duduie, claxoane, praf, noxe, miros de ambreiaj încins și o căldură insuportabilă, care-ți fierbe creierii. Bucureștiul răsuflă din greu și gâfâie pe o caniculă mai mare ca-n Sahara. O zi de muncă normală și pentru Liviu Novac (32 de ani) agent principal în cadrul Brigăzii rutiere de poliție, care dirijează de zor circulația în intersecția de la Apusului, sectorul 6. E doar ora 10.00, însă termometrele au sărit deja de 32 de grade. Iar ziua abia începe.

„Îți ia cimentul foc sub tălpi, dar, de cele mai multe ori, nu te poți mișca de aici”, ne-a explicat polițistul ceva mai târziu, într-o pauză de hidratare. „În perioada asta de Cod roșu au fost zile cu 40 de grade la umbră, 50, chiar 60 la nivelul solului. Dar nu ai ce face. Asta ne este meseria. Între orele 7.00 și 9.00, de exemplu, trebuie să fii obligatoriu în intersecția care ți-a fost arondată. Nu ai cum să pleci de acolo. Apoi, ești trimis în altă parte. Uneori, ți se spune chiar de dimineață: de la ora 9.00 te duci pe Ion Mihalache și acționezi pentru contravenții la regimul rutier. Și te duci direct acolo”.

Liviu nu se plânge. Îi place meseria pe care o practică deja de șapte ani, deși recunoaște că în această perioadă de caniculă îi este destul de greu. „Noi primim apă minerală când plecăm dimineața pe teren. Sunt sticle de un litru puse la dispoziție și poți lua câte vrei. Dar câte sticle să iei cu tine? Consumi repede apa, iar apoi îți cumperi singur. Mă duc la magazin și-mi iau și apă, și mâncare, în timp ce colegul meu îmi ține locul în stradă. Mai facem și cu schimbul. Unul ia o intersecție, altul ia altă intersecție. Bine, sunt și situații când trebuie să fim amândoi acolo și atunci nu avem ce face”.

„S-a topit cimentul sub mine și-am lăsat urme de bocanci în asfalt”

Dar se descurcă. Mai ales când găsește o zonă umbrită. „Căutăm cât mai multă umbră. Chiar și atunci când opresc o mașină direcționez șoferul, dacă pot, undeva la umbră”.

Însă, în intersecții Liviu nu are cum să scape de soare. „E greu..Țin minte că anul trecut, undeva la Victoriei, după ce am terminat de dirijat în cadrul unei misiuni pe care am avut-o, după vreo cinci minute de stat în picioare nemișcat, doar dând din mâini și gesticulând, la final am văzut că am lăsat o urmă a tălpii pe asfalt. Se topise efectiv cimentul sub mine. Cred și acum se vede amprenta bocancului”.

Însă, continuă el, și iarna este la fel de greu. „De 1 decembrie 2018, la celebra paradă. Am început munca atunci la patru dimineața și erau afară minus 23 de grade. Țin minte că am avut atât de multe haine groase pe mine, pe sub uniformă, încât nu am puteam să dirijez circulația cum trebuie. Nu puteam ridica mâna mai sus de nivelul umărului”, ne-a spus Liviu râzând acum.

Polițistul a avut însă zile și mai grele. „Când s-a organizat prima ediție „Saga Festival”. A trebuit să blocăm mai multe bulevarde pentru a putea să se facă accesul pietonilor și atunci am stat în picioare, în soare, de la ora 14.00, de când am intrat în serviciu, până pe la ora 20.00 - 21.00, când s-a lăsat seara. Am ajuns acasă rupt de oboseală”.

Colegii de la Locală pot sta liniștiți: „Tricoul e cam gros și închis la culoare”

Polițistul nostru are noroc însă, spre deosebire de alți colegi de-ai săi. „Mașina noastră are aer condiționat și încălzire. Vara ne mai răcorim, iarna stăm la căldură. Dar sunt colegi care încă merg cu mașini vechi, cu sistem de climatizare defect sau ineficient”.

Și noua uniformă îl ajută mult. Este vorba despre un echipament care a stârnit acum doi ani un război pe viață și pe moarte între polițiști și colegii lor mai „mici” de la Locală. Aceștia din urmă au furat echipamentul care fusese destinat celor din Poliția Română. Însă, îi liniștește acum Liviu Novac, nu au pierdut nimic pentru că „tricoul e cam grosuț”.

„Echipamentul pe care îl am în momentul de față pe mine este noua uniformă primită la sfârșitul anului trecut. Și față de cea veche este foarte bună. Nici nu se compară. Avem tricou, o pereche de pantaloni de intervenție, încălțămintea care e mult mai comodă și sport și o șapcă albă. Există și varianta cu cămașă tactică, dar prefer tricoul. Este o cămașă bună, nu ca cea veche pe care trebuia s-o calci la dungă. Dar e mai comod tricoul, deși nu-mi place în mod special. Mi se pare grosuț. Putea fi făcut dintr-un bumbac mai subțire. Și e prea închis la culoare, e aproape negru, și când stai în soare te încălzești. Dar, oricum, față de ce am avut…Pantalonii sunt ok, au o culoare mai deschisă”.

Liviu nu-și aduce aminte cu prea mare plăcere de echipamentul cel vechi. „Cel de iarnă, de exemplu..îți luai o cămașă sau ce voiai tu pe dedesubt, apoi aveai un pulover nu foarte gros și peste - o gecuță subțire. Apoi, acei pantaloni groși, din stofă, călcați și ei la dungă, cu care puteai să te duci și la nuntă..Nu mai spun de pantofii cu toc..și cu ăia te duceai la orice petrecere..și cămașa aceea albă cu albastru. Ca aspect, uniforma arăta bine, dar nu era deloc practică. Nu puteam să fug în pantaloni de stofă și cu cămașă până-n gât. Nici nu puteai alerga, nu te puteai mișca îmbrăcat așa”.

„Ați făcut accident? Ajungem și noi, dar să se mai răcorească puțin afară”

Ce spune legea? Căci există olege care reglementează condițiile de muncă în perioade cu temperaturi extreme. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 99 din 29 iunie 2000, în perioadele cu temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure angajaților condiții optime de muncă printre care: reducerea intensității şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilatiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer, asigurarea apei minerale adecvate, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea de duşuri.

Companiile care nu pot asigura aceste condiții sunt nevoite să reducă durata zilei de lucru, să eșaloneze pe două perioade ziua de lucru: până la ora 11:00 şi după ora 17:00, să întrerupă la nivel colectiv lucrul, dacă este posibil.

Polițiștii rutieri însă nu se încadrează în aceste norme legale. „Noi primim un spor de toxicitate de aproximativ 100 de lei pe lună și atât. Avem un statul special, nu ne supunem aceluiași regim ca ceilalți angajați. La 45 de grade, 35 sau minus 15, noi suntem în stradă. Dacă se întâmplă un accident, ce faci? Nu te duci că e prea cald afară? Sau spui ca nu-ți permite legea? Sau spui „Mai așteptați să se racoreasca putin și ajungem și noi?”

Polițistul ne-a mărturisit că nu are ce să le reproșeze celor din minister. „În momentul de față, eu chiar nu văd cu ce ne-ar putea ajuta cei din minister. Au cumpărat mașini noi, cu aer condiționat, evident, avem apă la discreție, ne-au dat uniforme subțiri și comode…Ce să facă mai mult? Când se strică ceva la sistemul de răcire, se repară..unde nu se poate, aia e..am înțeles că parcul auto urmează să fie reînnoit, or să mai aducă și alte mașini. Asta ne este, până la urmă, meseria. Este un job în aer liber, iar biroul nostru este mașina”.

Pentru Liviu ziua începe la ora 6.00, când se face intrarea în serviciu, la Brigada rutieră. „Îți iei pistolul, îți iei body worn camera, toată dotarea de care ai nevoie după care te prezinți la instructaj. Acolo ni se spune zona de acțiune, unde trebuie să ne prezentăm în ziua respectivă, căci fiecare dintre noi suntem repartizați în anumite posturi. Eu sunt pe sectoarele 1, 2 și 6. Cel mai des o să mă vedeți în intersecția de la Victoriei, din fața Guvernului. Este, poate, cea mai aglomerată din București iar dimineața are nevoie de fluidizarea traficului. Dar pot fi și la intersecția Șincai cu Tineretului, Universitate, Piața Charles de Gaulles, Arcul de Triumf, Piața Presei etc. Practic tot ce înseamnă marile bulevarde ale capitalei plus alte zone unde au loc blocaje, accidente sau alte probleme. Dar pot fi și la Lujerului, la Apaca, pe Iuliu Maniu, în intersecția de la Păcii”.

Sunt zone unde vitezomanii sau șoferii indisciplinați în trafic ar trebui să aibă mare grijă. Motivul? Agentul Liviu Novac este cu ochii pe ei.