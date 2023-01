Anchetă cerută de România privind „Fanta”, pentru depistarea dublului standard. Reacția Coca - Cola

România a solicitat verificarea etichetelor a trei produse Fanta în toate statele membre UE pentru depistarea dublului standard, a anunțat recemt ANPC, reacția Coca-Cola neîntârziind să apară.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în cazul în care se va stabili că a avut loc încălcarea legislaţiei la nivel trasfrontalier se va proceda la sancţionarea dublului standard, conform prevederilor legale în vigoare, cu amendă contravenţională în cuantum de până la 4% din cifra de afaceri a companiei producătoare şi distribuitoare, ceea ce, doar în cazul României, s-ar putea ridica la peste 20 milioane de euro.

"În primul meu mandat de preşedinte al Autorităţii, în anul 2019, am invitat reprezentanţii instituţiilor similare din toate statele europene, pentru a le arăta că dublul standard există. Am fost singura ţară ce a putut pune pe masă produse ale unor mărci celebre, cu reţete diferite, având eticheta identică. Atunci am folosit pentru prima dată expresia "Nu suntem pelicanii Europei!". Unul dintre produsele date ca exemplu atunci este cel de astăzi. Ni se transmitea, la acel moment, că există studii care arată că românilor nu le plac la fel de mult portocalele ca altor cetăţeni europeni.

La începutul celui de-al doilea mandat de preşedinte am subliniat faptul că, pe lângă ordinea necesară în ţară, voi lupta să nu fim trataţi ca cetăţeni de mâna a doua în Europa. La întâlnirea la care am participat anul trecut, la Praga, am vorbit celor prezenţi, reprezentanţi ai protecţiei consumatorilor în ţările lor, că ne trebuie o bază de date cu etichetele tuturor produselor aflate la vânzare în Europa. Am reuşit să conving pe unii dintre participanţi de necesitatea acestui demers, aşa cum încerc să o fac şi astăzi, la nivelul Parlamentului ţării noastre. Transmit un mesaj ferm tuturor producătorilor, distribuitorilor şi comercianţilor care au la vânzare produse în mai multe ţări europene: suntem toţi egali, avem aceleaşi drepturi şi trebuie să fim respectaţi la fel! Vom continua acţiunile, până ne vom face înţeleşi. Indiferent de numele şi mărimea operatorului economic, ANPC şi eu personal vom face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ca drepturile dvs., în calitate de cetăţeni europeni, să fie respectate!", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC, în comunicatul citat.

Coca-Cola, deschisă colaborării cu ANPC

Compania Coca-Cola România va colabora cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în ceea ce investigaţiile demarate pentru verificarea a trei produse Fanta în toate statele membre UE pentru depistarea dublului standard şi va oferi argumente şi dovezi pentru a fundamenta poziţia companiei în raport cu acuzaţiile aduse."Cooperăm cu ANPC în această chestiune încă din luna iunie 2022 şi vom continua să oferim argumente şi dovezi pentru a fundamenta poziţia companiei noastre în raport cu acuzaţiile aduse în cadrul acestei investigaţii.

Suntem dedicaţi angajamentului nostru ferm de a le oferi consumatorilor băuturi la cele mai înalte standarde de calitate, în fiecare ţară în care activăm. Totodată, unele reţete pot fi adaptate din motive legitime, cum ar fi reglementările locale sau preferinţele consumatorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare", susţin reprezentanţii Coca Cola.

De asemenea, compania susţine că asigură transparenţă totală în privinţa ingredientelor şi a valorilor nutriţionale din produsele folosite, oferindu-le consumatorilor informaţii clare, atât pe ambalaje, cât şi online, aceştia având astfel posibilitatea de a alege informat.