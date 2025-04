Tania Ghinea, kinetoterapeut: „Exercițiile la sală pot agrava problemele de sănătate dacă nu sunt făcute la indicațiile unui specialist“

Realizarea unor ședințe speciale cu un kinetoterapeut sunt recomandate, indiferent de vârstă, pentru oricine își dorește să aibă un stil de viață sănătos și confortabil.

Kinetoterapia nu se adresează doar pacienților care se refac după o intervenție chirurgicală, ci și persoanelor care vor să învețe să trăiască mult și frumos. Tania Ghinea, kinetoterapeut cu specializare în posturologie, a dezvăluit într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ cum să stăm corect la birou, ce mișcări să facem pentru a ne păstra mobilitatea, dar și cum să dormim pentru a nu agrava problemele de sănătate pe care le avem. De asemenea, ea ne-a vorbit și despre importanța unui kinetoterapeut pe tot parcursul vieții unui om, încă din stadiul de făt și până la bătrânețe.

„Weekend Adevărul“: Spatele doare sau este amorțit? Ce vă spun pacienții când ajung la dumneavoastră?

Dr. Tania Ghinea: Majoritatea oamenilor, când mă văd, imediat își corectează postura. La fel și copiii. Mă bucur că sunt foarte mulți oameni care au început să acceseze astfel de servicii și să înțeleagă exact importanța posturologiei.

Așadar, sunt oameni care vin la kinetoterapie chiar și fără să aibă deja probleme...

Oamenii ajung la kinetoterapie, de obicei, în urma unei afecțiuni – au avut o intervenție la nivel de chirurgie ortopedică, au dureri la nivelul coloanei vertebrale etc. – și au nevoie efectiv de un kinetoterapeut care să-i învețe exerciții specializate și igiena vieții în egală măsură. Însă kinetoterapia o putem promova și pe partea de profilaxie. De exemplu, ca să putem preveni durerile de spate este bine să avem o musculatură tonifiată, un abdomen tonifiat, o musculatură paravertebrală tonifiată bună, niște fesieri care să țină și să stabilizeze bine zona bazinului. Pentru asta este nevoie de exercițiu în general.

Din experiența mea, cam 80-90% din persoane au probleme la nivelul coloanei vertebrale lombare sau la nivelul coloanei vertebrale cervicale din cauza pozițiilor greșite pe care le avem la birou, statul mult timp pe scaun, statul pe telefon. Pot fi și anumite deviații ale coloanei vertebrale. Eu am foarte mulți copii pacienți pentru a corecta deviațiile coloanei vertebrale: scolioze, cifoze sau combinații ale acestora, pentru că, în timp, dacă coloana se fixează, riscul este mai mare către discopatii sau hernii de disc. Deci pot fi două cauze: suprasolicitarea sau deviațiile coloanei vertebrale netratate la timp.

Terapia de zece ședințe

De ce este bine să învățăm un program de prevenție?

Exact cum îi spune și cuvântul: ca să nu ajungem să tratăm. Sunt pacienți, de exemplu, care își doresc să meargă la sală. Eu sunt pentru mișcare. Este foarte bine să faci mișcare, dar e bine să vii să discuți cu un kinetoterapeut care te poate îndruma ce tip de exerciții poți face la sală. De exemplu, o persoană care are o hernie de disc de gradul doi – deci discul este un pic comprimat – dacă se va duce la sală și va face exerciții de tip bandă, își va solicita foarte tare coloana vertebrală lombară și astfel apare o problemă și mai gravă, adică hernia respectivă să avanseze și mai mult. În schimb, dacă va veni la un kinetoterapeut, specialistul îi va recomanda exerciții specifice de antrenare a musculaturii abdominale, poziții corecte, întărirea musculaturii paravertebrale și ce exerciții poate să facă la sală. Pacientul se poate duce către instructorul personal de la sală și acesta poate să-i construiască astfel programul personalizat.

Dacă eu sunt un pacient care nu am probleme, nici de hernie de disc lombară sau toracică sau cervicală, n-am alt tip de probleme, dar nu reușesc să ajung la sală din varii motive. Este kinetoterapia o variantă alternativă?

Avem foarte mulți pacienți care își doresc să vină să facă mișcare. Sunt persoane care într-adevăr sunt sedentare și nu prea fac mișcare absolut deloc și preferă să meargă către un kinetoterapeut pentru un program personalizat sau sunt persoane care într-adevăr fac mișcare, dar au simțit anumite dureri în momentul în care s-au dus la sală sau nu știu ce au de făcut, chiar dacă există instructori foarte bine pregătiți. Doar că, un kinetoterapeut, cunoscând foarte bine anatomie, fiziologie și cunoscând dacă există o anumită structură sau anumită postură greșită, poate să-ți formeze un program personalizat, care te poate ajuta pe tine să-l faci atât în sala de kinetoterapie, cât și la sală.

Eu încurajez oamenii să învețe. Niciodată n-am făcut pacienți dependenți de mine. Adică nu le cer să vină să facă exerciții doar la sala de kinetoterapie. În schimb, îi învăț în zece ședințe un program personalizat, de la simplu la complex, pentru că trebuie să învețe exact. În general, lucrăm unu la unu cu pacientul. Îl învățăm cum trebuie să respire, plus igena vieții – cum dormim, cum stăm la birou, cum cărăm ghiozdanul, geanta, cât timp trebuie să stăm cu device-urile, în ce poziție, pentru că, practic, asta facem toată ziua, iar exerciții facem cam o oră.

Aceste exerciții de kinetoterapie pe care le învață pacientul, când e recomandat să le facă acasă: dimineața sau seara?

Unii funcționează mult mai bine dimineața și sunt mult mai activi. În anumite cazuri, indic să se lucreze dimineața, atunci când este vorba de pacienți cu probleme neurologice. Sunt persoane cu anumite diagnostice și este indicat să lucrăm cu ei în prima parte a zilei, mai ales dacă sunt persoane mai în vârstă. Pentru o persoană până în 50 de ani, care nu are neapărat o afecțiune de tip diabet, cardio sau neurologică, în funcție de programul pe care îl are.

Exerciții la birou, acasă sau la sală

Aș putea introduce kinetoterapia ca formă de mișcare pe tot parcursul vieții, fără să mă mai duc la sală?

Da, se poate înlocui, dar se pot combina. În general, eu am pacienți care fac partea de kinetoterapie la centru și lucrează și acasă. Mă bucur că în ultima perioadă oamenii au venit către kinetoterapeut să învețe ce au voie să facă și ce n-au voie, apoi s-au dus la sală, pentru că, din păcate, în ultimii ani, am avut pacienți care au venit de la sală cu probleme foarte complicate, pentru că au suprasolicitat. Nu este vina instructorului. Din punctul meu de vedere, când ai o problemă, trebuie să mergi către specialist.

Atunci când vrei să slăbești, greutatea exterioară înseamnă și greutate interioară sau grăsimea exterioară înseamnă și grăsime interioară. Când începi să faci exerciții, nu trebuie să te duci să alergi 30 de minute pe bandă, ci trebuie să vezi exact și ce tip de mișcare te poate ajuta. Eu nu sunt pentru lucrat cu greutăți foarte mari, pentru că, în cazul unei probleme la nivelul coloanei cervicale, dacă vei lucra cu greutăți foarte mari, tot ceea ce fac brațele noastre resimțim în coloana cervicală.

Pentru că tot vorbim despre kinetoterapia în rutina zilnică, poate învăţa pacientul niște exerciții pe care să le practice și la birou într-o pauză de cinci-zece minute să-și revină puțin?

Eu fac educație medicală pe rețelele mele de socializare și încerc să învăț oamenii exerciții simple pentru articulații, de exemplu. O persoană care are gonartroză, deci artroza genunchiului, dacă stă foarte mult timp în șezând la birou, într-o anumită poziție, în momentul în care se va ridica, mobilitatea se reduce și doare. Deci trebuie tot timpul să facă anumite exerciții. Persoanelor care au discopatii, deci probleme la nivelul coloanei vertebrale, lombare și nu numai, poate să fie și cervicale, le spun așa: m-am trezit dimineața și, înainte să mă spăl pe dinți, fac în fața oglinzii mișcările pentru cervical. Ajung la birou, pot să-mi iau un baston și în pauză fac trei exerciții cu bastonul: ridicare, urmărirea cu privirea. Așa, îți mobilizezi foarte bine articulația umărului, îți mobilizezi foarte bine articulația zonei cervicale. Când ajungi acasă, timp de zece minute, poți folosi o plapumă, o pernă sau o minge din aceea mare pe care să-ți ții membrele inferioare un pic mai sus pentru a-ți relaxa coloana vertebrală lombară. Adică sunt anumite lucruri pe care poți să le faci pe parcursul zilei ca un program de kinetoterapie și te pot ajuta foarte mult.

Există un interval anume pentru executarea exercițiilor de la birou?

Pentru persoanele care nu au o problemă la nivelul coloanei vertebrale sau la nivel articular, indicat este să le facă o dată pe zi. Persoanelor care au probleme la nivelul coloanei vertebrale, lombare sau cervicale sau probleme artrozice eu le recomand cam la 20 de minute să se ridice, să facă un pic de mișcare și să se așeze. Să stăm în șezut o perioadă lungă sau chiar în picioare o perioadă lungă nu este indicat. Acestor persoane care stau mult timp în picioare le spun ce ar trebui să facă: îndoim un pic genunchiul, adică punem un picior un pic mai sus pe o treaptă. Poziția la birou – iarăși este foarte important: cu laptopul un pic mai sus la nivelul ochilor, deci să nu stăm tot timpul aplecați. O problemă pe care am întâlnit-o în ultima perioadă este apariția de bursite, tendinite la nivelul degetelor din cauza poziției în care ținem telefonul sau mouse-ul.

La bătrânețe, articulații mobile

Kinetoterapia nu are vârstă, adică poți să o faci și la 1 an și la 10 ani și la 50 până la 100 de ani?

Din punctul meu de vedere, un kinetoterapeut ar trebui să fie alături de pediatru, alături de neonatolog, pentru a învăța mămica ce tip de exercițiu trebuie să facă, ce tip de masaj trebuie să-i facă copilului. Un kinetoterapeut are un rol important și la partea de educație fizică și sport, unde poate îndruma cu exerciții specializate alături de profesorul de educație fizică și sport. Consider că partea de kinetoterapie ajută foarte mult și nu doar în cazul celor care lucrează la birou. În general, toată lumea poate învăța un program de prevenție, cinci-șase mișcări pe care omul trebuie să le știe pentru coloană, ce este important pentru membrele inferioare, ce tip de încălțăminte să poarte, adică o educație medicală în direcția aceasta. Pentru persoanele de vârsta a treia este foarte indicat să-și mențină articulațiile mobile, să nu se anchilozeze, să-și lucreze un pic coloana. În concluzie, kinetoterapia ocupă o plajă foarte largă. Este și pe zona de prevenție, dar și pentru persoanele care au afecțiuni.

Femeile care au trecut printr-o operație mai specială din zona oncologică pot veni să facă ședințe de kinetoterapie?

Am avut persoane cu histerectomii sau mastectomii și au venit în urma intervențiilor. În cazul unui sân extirpat, se rămâne cu brațul inflamat. Acolo sunt exerciții specifice, se face un masaj limfatic cu mare grijă și trebuie să fii foarte bine pregătit. Nu ne apucăm să masăm peste tot pentru că nu este în regulă. Limfa, ca și sângele, curge în organism peste tot și, mai ales dacă ai avut o problemă, n-ai vrea să ai probleme și în altă parte. Deci se face acest masaj combinat cu partea de kinetoterapie, acolo unde este necesar – diferă de la caz la caz. Am foarte multe paciente care vin din zona oncologică și le învăț exerciții. De ce? Pentru că se reduce foarte mult mobilitatea la nivelul umărului și putem ajuta și pe partea aceasta.

Cum se doarme corect

Putem decodifica din punct de vedere al problemelor de sănătate dormitul numai pe o parte sau dormitul pe burtă?

Aici părerile sunt extrem de împărțite. Foarte mulți pacienți mă întreabă ce tip de saltea trebuie să își cumpere, ce tip de pernă. Aspectul acesta este foarte important. De ce? În cazul unei persoane care are deja instalată o hernie sau o discopatie la nivel cervical sau la nivel lombar, este indicat să doarmă cu pernă, dar perna trebuie să fie ca un rulou, deci să mențină poziția fiziologică a coloanei. De ce? Coloana cervicală este poziționată într-o ușoară lordoză. Dacă eu voi pune o pernă care să țină capul cât mai sus, normal că nu mă voi odihni corect și coloana mea va face tot timpul contracturi musculare și o să am dureri. Deci trebuie să am ori pernă ortopedică, ori rulou. Cine poate să doarmă pe spate fără pernă recomand și fără pernă. Dacă dormi pe o parte, de preferat este să pui un rulou, pentru că vei sta într-o poziție foarte mult timp.

În schimb, dacă deja este instalată o problemă la nivelul coloanei vertebrale lombare, de preferat este să se doarmă pe o parte cu genunchii îndoiți sau cu pernă între genunchi. Sunt foarte multe persoane care se simt bine în această poziție, dar eu medical o folosesc pentru persoanele care au deja instalată o coxartroză și evităm ieșirea capului femural din cavitatea glenoidă. Deci asta este explicația pentru care eu la persoanele care au probleme cu artroze le recomand să doarmă pe partea opusă și, bineînțeles, cu perna între genunchi. Nu prea recomand dormitul pe burtă, dar dacă o facem, să avem o pernă sub abdomen sau în poziția aceea de broscuță, cu genunchiul ușor îndoit. Niciodată să nu rămână întinsă coloana lombară, pentru că este un mușchi pe care dacă îl întindem și îl ținem tot timpul în tensiune creează lordozarea coloanei. Principiul este ca genunchiul să fie un pic îndoit. Oamenii pot să doarmă în ce poziție doresc să se simtă confortabil, dar dacă ai deja o problemă de coloană, este de preferat să folosești pozițiile corecte.