O mamă care a supraviețuit de două ori cancerului de colon dezvăluie simptomele pe care medicii le-au ignorat

Cancerul colorectal poate fi un diagnostic devastator. O femeie din SUA a trecut de două ori prin această situație, dar a rămas pozitivă. De fiecare dată a avut o presimțire că ceva nu este în regulă, chiar dacă medicii i-au spus inițial că este bine, potrivit TODAY.com.

Sherri Rollins, o femeie casnică din Carolina de Nord, în vârstă de aproape de 50 de ani, soție și mamă a doi copii, a explicat, pentru TODAY.co, ce simptome a avut și cum a reușit să facă față bolii și a oferit câteva sfaturi pentru cei care trec prin această boală.

În 2017, femeia avea o viața normală, cu excepția unor dureri de spate, deloc rare. A mers la urgențe, a făcut o scanare și a aflat că are o leziune pe ficat, însă un gastroenterolog local i-a spus că nu e nimic îngrijorător și că trebuie să facă o verificare peste șase luni.

Sherri s-a ghidat însă după instinct și s-a dus la un alt medic, care a supus-o unei investigații RMN. S-a dovedit a fi un cancer de colon în stadiul 4, care făcuse metastaze în ficat. Cruntul diagnostic l-a primit la începutul anului 2018.

„Tatăl meu a avut cancer de colon și a decedat la vârsta de 50 de ani. Probabil că ar fi trebuit să fac o colonoscopie, dar nu am crezut că mi se va întâmpla așa ceva. Eram o persoană sănătoasă și îmi făcusem mereu controale. Când doctorul a spus <<metastază>>, îmi amintesc că m-am gândit: <<O să scoată asta, o să iau medicamentele și totul va fi bine>>. Nu m-am simțit niciodată condamnată”, a mărturisit femeia pentru sursa citată.

„Ai impresia că ai învins”

Timp de un an, a făcut chimioterapie și a fost operată, iar timp de patru ani a crezut că este în remisiune.

„Ai impresia că ai învins. Dar apoi am început să am simptome. Am pierdut în greutate. Când foloseam baia, simțeam că nu am terminat. Aveam gaze dureroase”, povestește femeia.

A făcut regulat ecografii și i s-a spus de fiecare dată că e în regulă. Dar a avut însă din nou sentimentul că ceva nu era în regulă.

„Oncologul meu mi-a spus: <<Vă pot asigura că nu aveți cancer, sunteți hipersensibilă>>. Iar eu am spus: <<Nu, cred că a revenit>>", relatează Sherri Rollins, potrivit TODAY.com.

„Era mai jos decât cancerul inițial. De aceea nu l-am văzut”

În martie 2022, medicii au contactat-o confirmându-i că intuiția nu a înșelat-o

„La o privire mai atentă, aveți dreptate. Există o leziune în rectul dumneavoastră. Era mai jos decât cancerul inițial. De aceea nu l-am văzut, pentru că nu l-am căutat acolo", au admis medicii, potrivit relatărilor femeii.

Tumora era mai mare decât se aștepta și se răspândise dincolo de colon, în zona pelviană. A consultat mai mulți medici care i-au explicat ce ar urma: extirparea colonului și o pungă de colostomie pentru toată viața.

Un chirurg gastrointestinal de la UNC Health i-a spus însă că tumora poate fi îndepărtată și că sacul de ileostomie va fi temporar.

A urmat radioterapie intraoperatorie, care administrează radiații în timp ce te afli pe masa de operație.

„Tumora este îndepărtată și apoi se aplică radiații în zonă cu speranța de a ucide orice celule canceroase care au rămas în urmă. De asemenea, am făcut mai multă chimioterapie. După trei luni, ileostomia a fost inversată. Recuperarea a fost puțin mai lentă”, povestește femeia potrivit TODAY.com.

„Trebuie doar să înfrunți următorul pas”

Faptul că este o fire foarte pozitivă a ajutat-o enorm, în ciuda multor probleme pe care le-a avut din cauza numeroaselor sesiuni de chimioterapie prin care a trecut într-un timp atât de scurt.

„Dacă privești imaginea de ansamblu, este atât de copleșitoare. Înfruntă o problemă pe rând, așa gestionez eu lucrurile. Nu poți să te uiți (...) la un an sau cinci ani de acum încolo. Trebuie doar să înfrunți următorul pas”, le spune Sherri Rollins celor care se confruntă cu boala.

„Cineva a învins (...). De ce nu și tu?”

Filosofia ei este că dacă există o șansă de 5% ca oamenii să reușească să iasă din asta într-un an, înseamnă că cineva a reușit:

„Pentru că nu este o șansă de 0%. Cineva a învins (...). De ce nu și tu? De ce nu eu?”.