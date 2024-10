Cum pregătim România de tripla epidemie. „Nicio persoană din România nu are un motiv real să nu se vaccineze antigripal”

Gripa, sindromul respirator sincițial (RSV) și Covid-19 nu pot, la o persoană tânără și sănătoasă, să determine probleme grave de sănătate, dar dacă acestea se suprapun situația se complică, explică pneumologul Bogdan Mincu. Cea mai bună prevenție este vaccinarea, spun el.

Odată cu venirea sezonului rece, România s-ar putea confrunta cu o „tripledemie”, o triplă epidemie de afecțiuni respiratorii.

Este vorba despre răspândirea simultană a trei viruși respiratori: COVID-19, gripă și sindromul respirator sincițial (RSV).

Această situație poate pune presiune pe resursele medicale, ducând la creșterea spitalizărilor, în special în rândul populațiilor vulnerabile, cum ar fi vârstnicii și cei cu afecțiuni preexistente.

„Adevărul” a discutat cu pneumologul clujean Bogdan Mincu, cercetător UBBMed, despre cum se poate România pregăti de această amenințare.

Adevărul: Ce tipuri de afecțiuni se pot suprapune în cadrul acestei triple epidemii?

Bogdan Mincu: Gripa, care la cine nu trebuie poate fi o problemă foarte serioasă, care pune viața în pericol sau poate chiar să determine un deces. Apoi avem sindrom respirator sincițial și pe locul trei îl avem pe prietenul nostru deja de 4 ani, COVID.

E interesant că despre COVID, care a fost virusul care a schimbat efectiv lumea în urmă cu câțiva ani, vorbim acum mult mai relaxați...

Aici e discutabil, e foarte nuanțată povestea. Niciuna dintre patologiile astea, niciuna dintre aceste infecții nu poate, în mod uzual, să trimită la o secție de terapie intensivă un adult tânăr sănătos. Când ele se asociază și le ai pe toate trei, lucrurile se pot schimba.

Dar în momentul în care tu ca și persoană ai niște boli asociate, niște boli cronice, vorbim de un diabet, e o hipertensiune, probleme cu inima, oricare dintre ele luate separat pot să-ți dea probleme destul de nasol când apar toate trei la același pacient și lucrurile se schimbă dramatic.

Ca și la începuturile pandemiei de COVID, principala noastră grijă este să nu avem foarte mulți pacienți gravi deodată. Acum, din fericire, pentru cazurile de gripă există medicație bună, pentru cazurile de COVID, iarăși avem în sfârșit medicație eficientă, virusul șincițial respiratoriu e diferit, acolo lucrurile sunt din nou și mai nuanțate. Acolo lucrurile sunt din nou și mai nuanțate. Noi, personalul medical, ne dorim să nu avem foarte multe cazuri dintr-odată, ca să ne copleșească, pentru că dacă se întâmplă asta o să avem din nou aceeași situație de la începutul pandemiei, în care o să trebuiască să tratăm foarte mulți pacienți respiratori, să închidem anumite secții și pacienții ceilalți cu alte probleme non-respiratorii, care pot fi inclusiv să le amenințe viață să nu aibă unde merge. Rămâne acest pericol, n-am, nu am scăpat de el și probabil că o perioadă lungă nu vom scăpa de el.

Nicio persoană din România nu are un motiv real să nu se vaccineze antigripal

Ce putem face?

Există vaccin antigripal pentru care, din punctul meu de vedere, niciun adult din România sau nicio persoană din România nu are un motiv real întemeiat să nu și-l facă. Și știu, am întâlnit toate motivele posibile să nu facem oricine. Nu o să mă refer la cele fanteziste, dar de regulă le primesc pe cele de genul „dar eu sunt sănătos”, bun, ești sănătos, dar tu așa, sănătos, o să faci o gripă și o să intri în contact cu alți oameni care nu sunt sănătoși. Poate de majoritatea n-o să-ți pese, dar poate de unul o să-ți pese. Și poate persoana o să fie o persoană vulnerabilă și chiar dacă tu nu vei păți nimic, s-ar putea ca persona de lângă tine să pățească din cauza inconștienței tale. Vaccinul antigripal, din nou nu avem motive reale să nu ni-l facem.

Este o înțepătură care te ferește în cel mai bun caz de 7 zile de simptomatologie absolut mizerabilă.

După nebunia cu anti-vaccinismul în contextul COVID, s-a văzut o scădere și a numărului de persoane care își fac vaccin antigripal?

Da, am văzut o scădere a numărului de persoane care se vaccinează în general. Adică toată nebunia asta cu vaccinarea de COVID a scăzut încrederea în vaccinuri, ceea ce acum e o problemă destul de serioasă. Peste 10-20 de ani va deveni o problemă dramatică. Și trebuie să ne gândim aici în principal la copiii de astăzi, care ajung să nu mai fie vaccinați de nimic. Și atunci noi, ca și omenire, ne-am chinuit mii de ani să eradicăm niște boli, nu am reușit să eradicăm foarte multe, dar am reușit să le eradicăm pentru că ne-am vaccinat.

Acuma, nevaccinându-ne, ele vor re-apărea.

Vaccinul nu te ferește de boală

Crezi că au și autoritățile o vină aici?

Lucrul pe care poate că autoritățile nu l-au menționat îndeajuns de mult este că vaccinul nu te ferește de boală. Poți să faci orice boală pentru care ești vaccinat. Ce face vaccinul pentru tine este să-ți pregătească imunitatea, ca atunci când te întâlnești cu acel virus, chiar dacă faci boala, să faci o formă foarte ușoară.

La copii e extrem de important. Sunt boli ale copilului care pot fi prevenite și boli care pot deveni foarte grave rapid. Și, un mesaj pentru antivacciniști trebuie să se gândească foarte bine că mulți dintre ei, statistic vorbind, își permit luxul de a fi anti-vacciniști pentru că părinții lor i-au vaccinat. Dacă părinții lor nu-i vaccinau o bună parte dintre ei nu ar mai avea luxul acesta acuma.

Gândindu-te la asta, trebuie să te gândești la copilul tău.

Apoi, ai persoanele vârstnice care sunt vulnerabile și pe care le expui la niște riscuri inutile.

Poate fi evitată această triplă pandemie?

Deci tripla asta pandemie poate fi foarte ușor evitată. Vaccinul antigripal e gratuit.

Despre vaccinul anti-Covid ce spuneți?

Prefer să nu vorbesc, pentru că nu știu care e disponibilitate lui. Eu știu ce tipuri de vaccinuri mai avem acum. Coronavirusurile au o caracteristică bună pentru noi. Odată ce au trecut primele valuri, începem să înțelegem virusul. Începem să înțelegem cum să reacționăm atunci când ne întâlnim cu el și atunci severitate bolii scale. Dar, dacă ai și vaccinurile, te-ai și întâlnit cu virusul, e mult mai vă probabil să faci o formă ușoară sau complet asimptomatică de boală. Am pacienți care vin și spun: „nu au făcut COVID niciodată”. În momentul ăla zâmbesc și spun „nu, nu știi că ai făcut COVID”.

Eu nu cred că în România, în momentul de față, mai ales în orașe, mai există oameni care să nu fi căzut COVID. Că n-ai avut simptome este altceva. Deci tripla asta epidemie poate fi evitată, dacă reușim să comunicăm măsurile de prevenție. Dacă ne băgăm capul în nisip și ne facem că nu putem face nimic în privința asta., o să ne lovească și o să lovească destul de greu.

Cât de periculos e vaccinul anti-Covid

Recapitulând: vaccin antigripal obligatoriu. La COVID?

Dacă există disponibil vaccinul și este vaccinul actualizat, da, recomand. Mai ales la persoanele vulnerabile, clar da.

Sper că odată și odată o să trecem peste nebunia asta cu toate conspirațiile legate de vaccinul ăsta. E un vaccin care s-a administrat la miliarde de oameni. Toate agențiile mari ale medicamentului urmăresc cohortele astea. Noi știm ce se întâmplă în mod real. Da, trebuie să ne luăm știrile de acolo, de la oamenii care chiar fac lucrul ăsta, nu de la vecinul care are un văr care a pățit nu știu ce după vaccin, nu. Realitatea e că oamenii pățesc diverse lucruri nasoale de când îi lumea și până la vaccinul de COVID, oamenii se îmbolnăvesc, cum sau fără vaccin? Faptul că te-ai vaccinat, din datele pe care le avem până acum nu te predispune la niciuna din bolile astea. Asta e realitatea științifică.

Au apărut acum chiar și procese colective împotriva companiilor care au produs vaccinuri anti-Covid...

Procesele colective nu au legătură cu realitatea științifică. Da, procesele colective e bine să existe. E foarte bine să existe, e foarte bine să fie soluționate public și transparent. Dar ele nu au legătură cu eficiența unui vaccin. Adică, ca să dau un exemplu din viața noastră de zi cu zi, noi putem să ne dăm în judecată vecinul și pentru ce a făcut și pentru ce n-a făcut. Asta nu înseamnă că există neapărat o culpă. Datele pe care le avem de la agențiile care monitorizează persoanele vaccinate, nu se observă o creștere alarmantă a anumitor patologii noi.

Și încă ultimul lucru legat de vaccin, ca orice lucru care ajunge să intre în corpul uman are efecte adverse. Căpșunile au efect adverse, nucile au efect adverse, apa are efecte adverse. E absurd să ne așteptăm ca un vaccin să nu mai aibă efecte adverse. Și atâta vreme cât efectele adverse sunt ușoare și te feresc de niște neplăceri teribile, eu zic că trebuie să le asumăm riscul ăsta.

Dar din nou, un lucru pe care eu i-am îndemnat toți colegii mai tineri să-l facă este să aibă o discuție cu pacientul, să explice care sunt riscurile, care sunt beneficiile și să lase pacientul să aleagă.

Datoria mea ca medic este să informez pacientul de opțiunile pe care le are, dar în final, pacientul e cel care decide.

Cum e întărim imunitatea?

Și legat de virusul respirator șincițial?

Din câte știu, încă nu avem vaccinuri aprobate, sunt vaccinuri în lucru. Ele ne-ar scutit de o grămadă neplăceri, în special la copii. La ei e o problemă destul de mare cu sincițialul, dar și la persoanele vârstnice și fragile. Încă nu avem un vaccin viabil. Cele că de care știu par a fi foarte promițătoare. Eu le aștept cu interes.

În condițiile acestea, un alt lucru pe care putem să-l facem este să ne întărim sistemul imunitar. Ce sfaturi aveți legat de acest lucru?

Apropo de imunitate, eu am o opinie destul de nepopulară. Eu nu consider că trebuie să ne întărim imunitatea. Organismul uman e o mașinărie atâta de fin alcătuită încât dacă îi dai lucrurile de care are nevoie, el va ști ce trebuie să facă și o va face bine. Dar dacă încercăm, prin suplimente care ne cresc imunitatea, să compensăm efectele altor probleme de genul: dormit, o alimentație anapoda, lipsă de mișcare fizică, lipsă de efort fizic, nu o să avem rezultate bune.

Iarăși o sintagmă care mie nu-mi place e chestia asta de viață sănătoasă. Nu? Nu cred că noi oamenii trebuie să ducem o viață sănătoasă. Trebuie să ducem o viață normală, în care să dormim cât trebuie, să mâncăm variat, să facem un minim de efort fizic și asta ne dă tot ce avem de voie.