Ambrozia, „iarba pârloagelor“, produce astm și șoc anafilactic. O zi din viața unui alergic

Ambrozia este o plantă ce este interzisă la cultivare, deoarece este extrem de periculoasă. Este cea mai alergenică plantă din România, afectând tot mai mulți oameni.

Ambrozia este, practic, o buruiană care crește aproape peste tot, apare primăvara și înflorește în august. La mijlocul lui septembrie este momentul în care nivelul de polen de ambrozie este de obicei cel mai ridicat. Polenul de ambrozie provoacă diverse forme de rinită sau conjunctivită, principalele simptome fiind nasul înfundat sau rinoree, strănuturi în salve, prurit și eritem conjunctival. De asemenea, poate declanșa crize de astm, precum și erupții cutanate, până la șoc anafilactic.

Alergic: „Te simți ca la gripă”

Potrivit datelor statistice, peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ 1 din 5 persoane s-au sensibilizat la acest polen. Pe rețelele de socializare din România s-au creat grupuri cu mii de persoane alergice la ambrozie, unde oamenii se plâng de simptomele grave care le produce și cer autorităților să ia măsuri.

„Cum arată o zi din viața de <ambrozist>. Te duci dimineață la lucru, după o criză de astm provocată peste seară de alergia la ambrozie și pac, descoperi că tocmai s-a spălat pe jos cu un detergent ce te face să plângi că la filmele indiene. Nasul îți este înfundat bocnă că și cum ai avea înfipte două bile în nas și cu toate acestea nasul șiroiește. E un fel de a 8-a minune a lumii. Aerul nu intră, dar apa iese“, se plânge cineva alergic, pe Grupul Alergie la Ambrozie.

„Te simți că la gripă. Mulțumești, însă Domnului că nu ai și febră. Ochii sunt roșii și pleoapele umflate. Mâncărimea din gât urcă la ochi. Pielea pe pleoape e subțire, încrețită și fină că o foaie de ceapă. Pleoapele sunt cu două numere mai mari. Te și miri că încă mai stau globii oculari la locul lor. Așa a început totul, cu câțiva ani în urmă, când am descoperit că am alergie la ambrozie. Durează cam trei luni pe an tot acest spectacol dat de ambrozie și este însoțit, pe lângă simptomatologia descrisă mai sus, de un astm de lungă durată ce se tratează medicamentos și se reactivează la orice răceală mai puternică. Pentru cei care sunt atât de norocoși să nu fi auzit de ambrozie, sper să nu audă nici de acum încolo, dar mi-aș dori să le pese“, descrie un alergic coșmarul prin care este nevoit să treacă.

Cea mai alergenică plantă din România

Ambrozia se găsește pe terenurile agricole lăsate în paragină, de aceea se numește în popor și „iarba pârloagelor“. Este cea mai alergenică plantă din România, iar tot mai mulți oameni fac alergii grave.

Polenizarea ambroziei se realizează cu ajutorul curenților de aer, de aceea când bate vântul simptomele de alergie sunt mai accentuate.

Potrivit medicilor, simptomele apar la sfârșitul verii sau începutul toamnei. Polenul de ambrozie provoacă diverse forme de rinită sau conjunctivită, principalele simptome fiind nasul înfundat sau rinoree, strănuturi în salve, prurit și eritem conjunctival. De asemenea, poate declanșa crize de astm, precum și erupții cutanate, până la șoc anafilactic.

Poți ajunge la Urgență

Expunerea prelungită și în timp, pe lângă agravarea simptomelor, poate conduce la apariția astmului bronșic alergic. Este o boală inflamatorie cronică a căilor respiratorii, ce duce la limitarea fluxului de aer. Cele mai frecvente simptome sunt: dificultățile de respirație sau senzația de sufocare, tuse, senzație de greutate în piept și respirație șuierătoare.

„Dacă pacientul este deja diagnosticat cu astm și are o criză, primul lucru pe care trebuie să-l facă, este administrarea tratamentului inhalator de urgență - pacientul fiind instruit în acest sens odată cu stabilirea diagnosticului inițial și prescrierea tratamentului. Dacă după 2-4 minute de la administrarea primului puf inhalator din tratamentul de urgență, respirația nu începe să se ușureze, pacientul îți poate administra încă două pufuri, urmate de alte două pufuri peste 15-20 de minute de la a doua administrare. Dacă respirația nu se ameliorează, se adresează unei camere de primiri urgențe“, transmite medicul pneumolog Sorin Bivolaru.

Legea Ambroziei

Deoarece alergia la ambrozie a devenit o problemă de sănătate publică, în 2018 autoritățile au dat o lege prin care obligă proprietarii de terenuri intravilane sau extravilane să desfășoare periodic lucrări de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei.

Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, nerespectarea prevederilor privind măsurile de combatere a răspândirii acestei plante se sancționează cu avertisment, iar nerespectarea prevederilor din avertisment constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.