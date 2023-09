Turiştii români din Maroc, martori la dezastrul provocat de cutremur: „Panică! Lumea a căzut, au călcat oameni peste oameni”

Un cutremur puternic produs în Munții Atlas din Maroc a provocat moartea a cel puțin 2.000 de persoane, un bilanț care se așteaptă să crească, în timp ce salvatorii se străduiau sâmbătă să ajungă în zonele izolate afectate. Epicentrul seismului a fost la sud-vest de oraşul Marrakech, o destinaţie populară printre turiştii străini, inclusiv români. Cu toate acestea, nu există informaţii că ar exista victime în rândul cetăţenilor noştri.



Românii aflaţi în Maroc au povestit pentru Observator că au trecut prin clipe de groază.



„Noi eram într-un restaurant, a început să tremure tot şi a intrat panica în toată lumea, practic, şi toată lumea a fugit din locul respectiv. Când au plecat din restaurant lumea a căzut, au călcat oameni peste oameni", povesteşte un turist român din Maroc.

Cutremurul, care a avut loc la o adâncime mică, de numai 18,5 kilometri, s-a resimţit pe o rază de aproape 400 de kilometri. A zguduit chiar şi capitala, Rabat, dar şi unul dintre cele mai mari oraşe, Casablanca.

„Azi noapte am simţit seismul, ne-a trezit şi bineînţeles am fost panicaţi, dar abia de dimineaţă am aflat de dezastrul care a fost în jurul epicentrului. În cartierele populare s-a ieşit masiv (n.r. pe stradă) pentru că sunt şi locuinţe mai vechi şi o aglomeraţie de populaţie mai mare în acele zone", spune Mariana Milu, româncă stabilită în Maroc.

Sute de români se află în acest moment în Maroc, fie că trăiesc acolo sau sunt doar în vacanţă. Ministerul Afacerilor Externe spune că nu au avut de suferit în urma seismului: "Până în acest moment, Ambasada României la Rabat nu a primit cereri de asistență consulară, având doar o solicitare de informații cu privire la situația unui grup de cetățeni români. Că urmare a acestei solicitări, reprezentanții ambasadei au întreprins demersuri pentru verificarea situației și au comunicat familiei că persoanele în cauză sunt în siguranță."

Cea mai afectată zonă a fost provincia Al-Haouz, aflată în Munţii Atlas. Aici sute de oameni şi-au găsit sfârşitul, îngropaţi de vii sub dărâmăturile clădirilor. Autorităţile spun că este extrem de dificil să ajungă în localităţile aflate la altitudine mare, aşa că localnicii aşteaptă încă salvatorii.

Oficiali din întreaga lume au transmis condoleanţe. Printre aceştia s-a numărat şi preşedintele României Klaus Iohannis. Iar premierul Marcel Ciolacu a anunţat că România va trimite salvatori dacă va fi nevoie. Echipe specializate din Turcia şi din Israel vor ajunge în Maroc, pentru a ajuta autorităţile de aici la salvarea şi recuperarea celor aflaţi sub dărâmături.