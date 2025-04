Suveraniștii fac zid în jurul lui Ion Cristoiu, după ce jurnalistul a rămas fără cont de TikTok. „E o ticăloșie”

Jurnalistul Ion Cristoiu a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că platforma TikTok i-a șters contul. În apărarea sa au sărit mai multe personalități din tabăra suveranistă.

Ion Cristoiu a anunțat pe contul său de Facebook, într-un videoclip intitulat „Cenzură: mi s-a suspendat contul de TikTok”, despre decizia luată de rețeaua de socializare.

"Mi-a trimis Munteanu că mi-au șters contul de pe TikTok. De ce mi-au șters contul? Ia să vedem. Cică mi-au deconectat contul. De ce? De ce mi-au deconectat mă contul? Interesant. Dar ce am încălcat eu? Este suspendat în prezent din cauza mai multor încălcări ale politicilor noastre (...) Mi-au șters contul. O să fac pe YouTube. E o ticăloșie. Am primit unul cu CCR. Am făcut o contestație. Primeam într-una. Știri comentare de pe Antena 3. 15 ianuarie. Vedeți ce victimă sunt? Aveam aproape 8 milioane de like-uri și m-au interzis", a zis Ion Cristoiu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

În apărarea sa au sărit mai multe personalități din tabăra suveraniștilor, inclusiv președintele AUR, George Simion.

"Este un semnal extrem de grav despre pericolele la care este supusă libertatea de exprimare în țara noastră, care a cedat la presiunea UE de a închide rețeaua chinezească și de a executa ce ordine primește de la guvern și de a șterge vocile incomode. (...) Ștergerea contului unui jurnalist de renume, cum este Ion Cristoiu, pune sub semnul întrebării angajamentul nostru față de principiile fundamentale ale democrației. În plus, CNA a continuat să adopte decizii ce limitează grav libertatea de exprimare", a scris George Simion pe blogul său.

La rândul său, Claudiu Târziu, care a anunțat recent că pleacă din AUR pentru a-și face propria formațiune politică, a acuzat că ștergerea contului de TikTok este o "decizie de cenzură stalinistă".

"Acest act de poliție politică trebuie justificat în primul rând în fața autorităților române cu responsabilități în zona libertății de exprimare", a scris Claudiu Târziu.

La rândul său a reacționat și Mihail Neamțu.

"Împuținarea vocilor slobode nu e un semn al toleranței. Dimpotrivă. E indiciul disprețului suprem al conducătorilor pentru conștiința individuală suverană pe care o tratează drept mărfă", a scris el.

Și lidera POT a avut o reacție. Ea a acuzat sistemul că atacă presa liberă.

"Ieri a fost Marius Tucă cenzurat, astăzi i se închide contul domnului Cristoiu și mâine o să i se ia dreptul la liberă exprimare oricărui român care îndrăznește să critice vechiul sistem. Și influencerul Bobby D a primit de la Tik Tok avertisment cu închiderea contului, pentru că l-a criticat pe Macron. Este inadmisibil. Aceste practici sunt rămase din timpul comunismului. Am crezut că am trecut de perioada în care ne alegeam cuvintele de teama securității, ei bine iată că actualul sistem vrea ca românilor să le fie frică din nou să vorbească", a transmis Anamaria Gavrilă.