Surpriză neplăcută pentru un român în Ungaria. „Stau acolo la pândă până când trece o mașină din străinătate”

Mulți români se plâng de comportamentul polițiștilor din Ungaria și susțin că sunt victimele unor abuzuri, mai ales din partea Poliției Rutiere Ungare. Un clujean și-a povestit pățania și avertizează că șoferii români și de alte naționalități sunt „ținte” pentru polițiștii maghiari.

O minivacanță în Ungaria a luat o turnură neplăcută pentru un cuplu din Cluj, la finalul săptămânii trecute. Bărbatul a povestit pentru Știri de Cluj că, în timp ce se afla în drum spre casă, a fost oprit de poliția din Ungaria, în orașul Letavertes, și a fost amendat pe nedrept.

,,Chiar înainte de graniță cu aproximativ 15 km, mai exact în Letavertes. M-am trezit cu mașina în spatele meu cu girofarurile pornite. Întâmplarea s-a petrecut chiar în centrul localității, iar eu am fost oprit undeva la ieșire,” a spus clujeanul. Polițiștii unguri l-au acuzat că nu ar fi oprit la indicatorul STOP și l-au amendat cu 10.000 de forinți, aproximativ 130 de lei. Deși a încercat să conteste amenda, românul nu s-a putut înțelege cu cei doi polițiști, în condițiile în care niciunul dintre ei nu vorbea altă limbă decât maghiara.

Amenințări din partea polițiștilor

,,N-am reușit să contest amenda, iar la sfârșit mi s-a spus că dacă nu semnez pe 10.000 de forinți, o să primesc 50.0000 de forinți amendă. Am semnat acolo pe 10.000, dar am scris plus «objections». O să încerc să mă adresez și celor de la poliția din Ungaria să văd ce îmi zic dânșii, să vadă dacă e ok cum s-au comportat sau nu e ok,” a mai precizat acesta.

El consideră că a fost neîndreptățit și că a fost amendat fără motiv, dar se arată deranjat și de faptul că cei doi polițiștii nu i-ar fi respectat drepturile și nu l-ar fi lăsat să conteste amenda. Mai mult, spune el, este evident că polițiștii unguri stau la pândă și vizează mașinile cu număr străin, pentru a-i amenda pe șoferii ghinioniști.

,,Polițistul îmi repeta «de ce nu am oprit la stop, de ce nu am oprit la stop» și nu voia să vorbească deloc engleză cu mine. Eu cred că știa engleză, mai ales că erau doi, măcar puțin, dar nici măcar unul nu spunea nimic. Cred că ei stau acolo la pândă până trece o mașină de România sau din străinătate, fiind chiar la graniță. Ei dau amenda, nu te lasă să o contești, își pun amenda în registru și după sunt fericiți că au dat amenda,” a încheiat șoferul.